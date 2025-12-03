Piero Fassino alla Knesset dice che "Israele è una democrazia", bufera sul deputato e Pd prende le distanze

Redattore esperto di economia, appassionato di tecnologia e sport. Scrive di attualità e cronaca. Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano, ha lavorato per diversi siti e redazioni.

Il deputato del Partito democratico Piero Fassino è stato criticato dal suo stesso partito per alcune dichiarazioni pronunciate davanti alla Knesset, il parlamento israeliano, in cui descrive Israele come una democrazia. Fassino ha poi difeso le sue posizioni, mentre la segreteria del Pd ha preso le distanze.

Cosa ha detto Fassino alla Knesset

Il deputato del Pd Piero Fassino ha pronunciato alcune parole che hanno causato una dura reazione da parte del suo stesso partito, mentre era in missione parlamentare in Israele.

Fassino fa parte del Gruppo di coordinamento del Protocollo di Cooperazione tra Knesset e Camera dei Deputati, insieme a Paolo Formentini della Lega e Andrea Orsini di Forza Italia, anche loro in missione con il parlamentare Dem.

ANSA Piero Fassino

L’ex segretario dei Ds ha dichiarato:

Quello che emerge chiaramente è che Israele è una società aperta, una società libera, una società democratica, una società che anche su questi due anni e sulle prospettive ha una dialettica democratica.

Il Pd prende le distanze da Fassino

Peppe Provenzano, responsabile Esteri del Pd, ha immediatamente preso le distanze da quanto detto da Fassino, sottolineando che l’ex sindaco di Torino non si trovava in Israele in rappresentanza del Pd. Provenzano ha dichiarato:

Le nostre posizioni sono molto chiare, a partire dalla denuncia della torsione autoritaria ed estremista del governo israeliano, e dalla necessità che i crimini commessi a Gaza e in Cisgiordania non rimangano impuniti.

Il responsabile per gli Esteri del Pd ha poi ricordato: “In queste ore, stiamo chiedendo al governo italiano di riconoscere la Palestina in occasione della visita di Abu Mazen e di unirsi alla pressione internazionale per la liberazione del leader palestinese di Marwan Barghouti”.

La replica di Fassino

Fassino non ha però smentito quanto detto né ha affermato di essere stato frainteso, ma ha contestualizzato le sue dichiarazioni:

Abbiamo parlato da un’aula della Knesset dove facevamo gli incontri con i nostri interlocutori. Era una missione istituzionale e di rappresentatività parlamentare. Il parlamentare Democratico ha anche ribadito che nelle sue dichiarazioni non vi era nessun avvallo dell’operato del governo israeliano.