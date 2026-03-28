Piero Fusaro morto a 88 anni, chi era l'ex presidente della Ferrari e la verità sul no ad Ayrton Senna

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Piero Fusaro, ex presidente della “rossa” dopo Enzo Ferrari, è morto a 88 anni. Guidò il Cavallino dal 1989 al 1991, sfiorando il titolo mondiale. La storia racconta che fu lui a dire “no” ad Ayrton Senna per evitare il dualismo con Prost, anche se il diretto interessato ha sempre smentito. Una guida, la sua, che consentì a Ferrari di rimanere economicamente solida.

Chi era Piero Fusaro

Si è spento a 88 anni Piero Fusaro, figura centrale nella storia moderna della Ferrari e primo presidente dell’era successiva a Enzo Ferrari. Torinese, avrebbe compiuto 89 anni a breve.

La sua carriera affonda le radici nella Fiat, dove entrò nel 1963 dopo la laurea in Ingegneria Elettrotecnica conseguita al Politecnico di Torino.

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Il suo percorso fu tutt’altro che teorico: Fusaro visse pienamente la realtà industriale, iniziando dai reparti produttivi e affrontando anche i turni in fabbrica, fino a raggiungere ruoli di responsabilità. Nel 1970 divenne direttore dello stabilimento di Sulmona, contribuendo alla sua nascita, e successivamente guidò anche quello di Firenze.

Presidente dopo Enzo Ferrari

Il legame con Ferrari si consolidò negli anni Ottanta, quando fu nominato direttore generale della casa di Maranello. In un periodo complesso, gli venne affidato il compito di rilanciare la Scuderia in Formula 1.

Dopo la scomparsa di Enzo Ferrari nel 1988, fu Gianni Agnelli a indicarlo come successore alla presidenza. Fusaro stesso ricordò come quella scelta fosse in linea con il desiderio espresso più volte da Enzo Ferrari. Assunse così la guida del Cavallino dal 1989 al 1991.

L’inizio del suo mandato fu promettente: alla prima gara della stagione 1989, la Ferrari tornò subito alla vittoria con Nigel Mansell in Brasile. Nello stesso anno arrivò anche Alain Prost, uno dei protagonisti assoluti della Formula 1 di quel periodo.

Cosa accadde con Ayrton Senna

Uno degli episodi più discussi della gestione Fusaro riguarda però il mancato approdo in Ferrari di Ayrton Senna. Secondo diverse ricostruzioni, tra cui quella dell’allora team principal Cesare Fiorio, un accordo con il brasiliano sarebbe stato già definito, ma bloccato proprio dal presidente, che avrebbe preferito l’ingaggio di Prost.

Tuttavia, Fusaro ha sempre respinto questa versione. La sua ricostruzione, confermata anche da fonti vicine alla dirigenza dell’epoca, racconta uno scenario diverso. Il contratto con Prost sarebbe già stato firmato, su indicazione diretta di Agnelli, e a quel punto non esistevano le condizioni politiche e tecniche per inserire anche Senna nel team.

All’epoca, infatti, la convivenza tra due campioni di tale livello era considerata altamente rischiosa, soprattutto alla luce della rivalità già esplosiva tra i due.

In sostanza, più che una scelta personale contro Senna, si trattò di una decisione strategica legata agli equilibri interni e alla volontà della proprietà. Il risultato fu che il brasiliano rimase alla McLaren, conquistando ulteriori titoli mondiali, mentre la Ferrari sfiorò il campionato nel 1990, deciso a Suzuka proprio dal celebre e controverso incidente tra Prost e Senna.

Gli ultimi anni in Ferrari e il passaggio di consegne

Nonostante le buone premesse, il ciclo sportivo non portò il titolo iridato. Il 1991 si rivelò particolarmente difficile per Prost e per la squadra, segnando la fine di quell’esperienza. Al termine della stagione, Fusaro lasciò la presidenza, venendo sostituito da Luca Cordero di Montezemolo.

Al di là dei risultati sportivi, la gestione Fusaro viene giudicata positivamente sotto il profilo economico. Quando lasciò la Ferrari, l’azienda presentava conti solidi, elevata redditività e una struttura finanziaria stabile, elementi che avrebbero costituito una base importante per il futuro rilancio.