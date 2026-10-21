Piero Lusso sceneggiatore di Lupo Alberto morto a 67 anni dopo una malattia, "siamo devastati, era un talento"

Giornalista pubblicista dal 2012. Laureata in Lettere Moderne con esperienze sul web, in radio e tv nazionali. Appassionata di cronaca e politica

Morto Piero Lusso, sceneggiatore e disegnatore di fumetti, in particolare Cattivik e Lupo Alberto. Aveva 67 anni. I funerali si terranno giovedì 22 ottobre nella chiesa di San Giovanni Battista a Bra. La pagina ufficiale di Lupo Alberto ha ricordato il disegnatore morto dopo una lunga malattia: “Piero da oggi non è più fra noi. Ne siamo devastati. Abbracciamo commossi la sorella Sara e i fratelli Gianni e Bruno”.

Chi era Piero Lusso

Piero Lusso era nato a Bra il 3 dicembre 1958 e non ha mai lasciato la città in provincia di Cuneo.

La sua carriera nei fumetti è iniziata nel 1991 con la rivista “Totem”.

In precedenza si era dedicato al disegno con acquerelli per un’antologia di vini realizzando panorami delle zone vitivinicole italiane e collaborando con il Salone del Gusto a Terra Madre.

La svolta arriva con l’incontro con Giorgio Sommacal, disegnatore di Cattivik.

Piero Lusso è stato lo sceneggiatore di numerose storie a fumetti dei personaggi creati da Silver, in particolare Lupo Alberto e lo stesso Cattivik.

La sua storia di Lupo Alberto che ha raccolto maggiori consensi da pubblico e critica è Natale senza te, episodio ispirato anche alla canzone E ti vengo a cercare di Franco Battiato.

Una sceneggiatura diventata celebre, uscita nel 2005, perché Marta sogna la morte di Lupo Alberto.

Il ricordo della pagina ufficiale

La pagina ufficiale dedicata a Lupo Alberto ha voluto ricordare Piero Lusso.

“L’episodio di Cattivik riportato nel post precedente, uno dei più divertenti in assoluto, era stato scritto da quel grande talento che era Piero Lusso. Era,sì, perché Piero da oggi non è più fra noi. Ne siamo devastati. Abbracciamo commossi la sorella Sara e i fratelli Gianni e Bruno”, le parole presenti nel post pubblicato su Facebook.

Giorgio Bracardi, la voce di Cattivik

Per ricordare Giorgio Bracardi, scomparso il 12 ottobre 2026, la pagina ufficiale di Lupo Alberto aveva pubblicato un episodio di Cattivik.

Infatti il comico e attore ha dato la voce al personaggio creato da Silver.

Proprio quell’episodio era stata scritto da Piero Lusso, scomparso il 21 ottobre all’età di 67 anni.