Piero Moriconi e il duplice omicidio a Pieve di Camaiore, ipotesi sul movente: "Meglio morto che gay"

Esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Piero Moriconi, un muratore di 63 anni, ha ucciso la moglie 52enne, Kathy Andreoni, e il figlio 24enne, Mirko, a colpi di fucile. Il duplice omicidio è stato compiuto nella casa di famiglia, a Pieve di Camaiore, in Versilia, poco prima delle ore 15 di mercoledì 24 giugno. Dai primi accertamenti, il movente sarebbe da ricercare nel fatto che Piero non avrebbe mai accettato l’omosessualità del ragazzo.

Pieve di Camaiore, Piero Moriconi uccide moglie e figlio: il possibile movente

Il 63enne, dopo aver tolto la vita alla moglie e al figlio, è stato arrestato dai carabinieri. Le prime indagini, come riportato dal quotidiano La Repubblica, hanno fatto emergere che in famiglia tra il genitore e il 24enne c’erano liti da tempo.

Sembra che Piero non abbia mai accettato l’omosessualità del figlio. Il giovane, attraverso un video social pubblicato nel 2022, aveva anche reso noto che, dopo aver fatto coming out, il padre avrebbe commentato: “Meglio morto che gay”.

ANSA

Mirko Moriconi: la passione per la musica e il provino ad Amici

Sui social il ragazzo si chiamava Michelangelo Andreoni. Preferiva cioè usare il cognome della madre, che adorava, e non quello del padre. Non a caso sui suoi profili ci sono molte foto tenere con la mamma. Aveva però anche tatuato il nome del papà.

Mirko, come riferito dal Mattino, era appassionato di musica e in rete postava i suoi brani. Aveva anche provato a entrare ad Amici di Maria De Filippi, facendo un provino.

Il duplice omicidio e l’arresto

L’allarme è stato lanciato da un nipote che, uditi gli spari, ha chiesto aiuto. Quando sul luogo del delitto sono arrivati gli agenti e i soccorsi, Piero era sul tetto ed è stato arrestato, senza opporre resistenza. Ai militari avrebbe detto: “Finalmente mi sono liberato di loro”.

Al momento non ci sono conferme sul fatto che il padre abbia ucciso il figlio per la sua omosessualità. Da quanto trapelato dai primi accertamenti, potrebbe però essere quello il movente. C’è inoltre da chiarire perché ha ucciso anche la moglie.

Ai parenti e ai vicini che sono accorsi nella casa di Pieve di Camaiore dopo aver sentito gli spari, il muratore ha poi raccontato di aver rimesso a posto in casa il fucile da caccia utilizzato per sparare.