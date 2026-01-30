Piero Pelù piange la morte del padre Giovanni, "è stata una gioia immensa, io orgoglioso di essere tuo figlio"

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Piero Pelù ha annunciato sui social la morte del padre Giovanni, scomparso a 98 anni dopo una lunga battaglia contro l’Alzheimer. Il cantautore ha condiviso un ricordo intimo e sobrio, ripercorrendo il legame familiare. L’ex Litfiba ha spesso raccontato l’infanzia dei genitori durante la guerra e un rapporto fatto di affetto, confronti e orgoglio reciproco.

È morto il padre di Piero Pelù

Conviveva da tempo con una malattia inesorabile come l’Alzheimer, che aveva progressivamente ridisegnato il quotidiano della famiglia. Giovanni, il padre di Piero Pelù, è morto a 98 anni.

A rendere pubblica la notizia è stato lo stesso artista fiorentino, affidando a Instagram un ricordo essenziale ma profondamente sentito.

ANSA

Il post sulla morte del papà

Nello scatto condiviso, padre e figlio appaiono sorridenti. A corredo, poche frasi dense di significato: Pelù ha salutato il padre ringraziandolo per il tratto di strada percorso insieme e ribadendo l’orgoglio di portarne il nome.

“È stata una gioia immensa condividere questa parte di viaggio con te e tutta la tribù” ha scritto Pelù sui social. “Sarò sempre orgoglioso di essere tuo figlio”.

Nel corso degli anni, il cantautore aveva più volte ripercorso la storia dei suoi genitori, cresciuti durante la Seconda guerra mondiale, tra allarmi, rifugi e un clima di costante incertezza. Un passato difficile che non aveva impedito loro di costruire una vita stabile, fatta di lavoro, amicizie e piccoli rituali quotidiani.

Pelù aveva descritto quell’ambiente come una famiglia borghese “perfetta”, radicata tra Firenze e il mare, segnata da disciplina e capacità di resistere alle difficoltà.

Chi era Giovanni Pelù

Tecnico radiologo di professione, Giovanni Pelù aveva continuato a sorprendere il figlio anche negli anni della malattia, alternando vuoti di memoria a improvvisi lampi di lucidità.

Il rapporto tra il padre e il musicista non è stato sempre lineare. La scelta di una vita rock, fuori dagli schemi, aveva inizialmente creato tensioni, soprattutto in famiglia. Pelù non ha mai nascosto quelle difficoltà, ma ha sempre sottolineato come, tra incomprensioni e orgoglio, il legame non si sia mai spezzato, trasformandosi nel tempo in rispetto e riconoscimento reciproco.

La fine del matrimonio

Il lutto per Piero Pelù arriva a breve distanza dall’ufficializzazione di un’altra separazione importante, quella dalla moglie Gianna Fratta. L’ex Litfiba aveva annunciato ancora una volta sui social, a inizio anno, la fine del suo matrimonio con la direttrice d’orchestra, dopo cinque anni di unione.

Nonostante la separazione, Pelù ha utilizzato parole di profondo rispetto e gratitudine per il cammino condiviso, sottolineando come l’amore si sia trasformato ma non esaurito.

Il musicista aveva chiesto privacy per affrontare il delicato momento, evidenziando la volontà di mantenere un rapporto civile e d’affetto. La coppia aveva celebrato le nozze a Firenze nel 2019.