Piero Pelù si separa dalla moglie Gianna Fratta, l'annuncio sui social sulle "voci di corridoio o di cortile"

Il matrimonio tra Piero Pelù e la moglie Gianna Fratta è “definitivamente, legalmente e rispettosamente” finito. Ad annunciarlo è lo stesso rocker fiorentino, nota voce dei Litfiba, sui suoi canali social. Nelle storie Instagram il cantautore ha dichiarato che “la vita continua con un bellissimo bagaglio umano da preservare”, invitando chiunque a prendere le distanze da “voci di corridoio o di cortile” senza dimenticare, infine, di lasciare un appello alla pace nel mondo.

Piero Pelù si separa dalla moglie

Sabato 3 dicembre Piero Pelù ha rotto il silenzio sulla sua sfera personale. Fino a questo momento il rocker fiorentino ha sempre mantenuto un profilo basso, senza gettare sotto i riflettori la sua vita privata.

Nelle storie Instagram la storica voce dei Litfiba ha annunciato la fine del matrimonio con la moglie Gianna Fratta.

ANSA Piero Pelù e Gianna Fratta nel giorno del loro matrimonio, nel 2019. Il rocker fiorentino ha annunciato la separazione dalla moglie sui social

“Non sopporto il gossip”, scrive Pelù, che tuttavia sceglie di sbottonarsi “per evitare che notizie false o tendenziose possano girare sul mio conto”.

Quindi il cantautore annuncia che “la storia tra me e Gianna è definitivamente, legalmente e rispettosamente finita”, sottolineando come la fine del matrimonio sia stata pacifica e concordata. Insieme hanno “passato anni molto belli“, scrive l’artista.

Chi è Gianna Fratta

Classe 1973, nata a Erba (Como), Gianna Fratta è una direttrice d’orchestra, nonché la prima donna a dirigere i Berliner Symphoniker, l’Orchestra del Teatro dell’Opera di Roma e il il concerto di Natale in Senato.

Nella sua carriera ha lavorato con nomi altisonanti del mondo dello spettacolo, da Carla Fracci a Sergio Castellitto. Il 14 settembre 2019 ha sposato Piero Pelù.

Il messaggio di pace

In conclusione Piero Pelù, che non ha mai nascosto le sue posizioni politiche, ritorna sugli argomenti che da sempre gli stanno a cuore: la pace e la giustizia.

Secondo il suo pensiero, l’attenzione per il gossip e dunque per le storie personali di ognuno fanno parte della “distrazione di massa“, quindi chiede ai suoi fan di restare sul presente, “un’epoca di guerre e violenza senza precedenti”.

Per questo scrive: “Dobbiamo solo volerci bene e lottare tutti uniti per la pace“.