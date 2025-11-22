Piero Tatafiore consegna le dimissioni al ministro della Cultura Giuli, addio del portavoce dopo le polemiche

Classe ’88, è giornalista professionista dal 2017. Scrive di cronaca e attualità economico-politica, interessandosi nel tempo di tematiche sociali e sport. Ha collaborato con diverse testate nazionali, con esperienze anche in radio.

Un’altra bufera si abbatte sul ministero della Cultura. Piero Tatafiore, portavoce di Alessandro Giuli, ha dato le dimissioni per le polemiche che hanno travolto l’ufficio stampa sui comunicati a sostegno del candidato presidente alle regionali in Campania, Edmondo Cirielli.

Le dimissioni di Piero Tatafiore

Piero Tatafiore ha annunciato la decisione di rassegnare le proprie dimissioni “immediate e irrevocabili” in una nota, con la quale ha spiegato le ragioni, condivide con il ministro Giuli.

“L’utilizzo di strumenti istituzionali per comunicazioni di natura politica è stato da parte mia un errore improprio di cui mi scuso prima di tutto con il Ministro, che ringrazio per l’opportunità di crescita lavorativa che mi ha concesso, e con l’intero Gabinetto”.

ANSA

Alessandro Giuli accanto al candidato presidente alle regionali in Campania, Edmondo Cirielli

La polemica sui comunicati a sostegno di Cirielli

Il riferimento di Tatafiore è alle polemiche che hanno travolto il ministero della Cultura sui comunicati in favore del candidato presidente in Campania del centrodestra Edmondo Cirielli.

Tre comunicati che l’ufficio stampa del Dicastero ha diffuso mentre il ministro Giuli si trovava in un incontro elettorale a Napoli per sostenere proprio Cirielli, alla vigilia delle elezioni regionali.

L’attacco delle opposizioni e l’intervento del ministro della Cultura

L’attività dell’ufficio stampa del ministero della Cultura è stata denunciata dai deputati del Pd della commissione competente, che hanno protestato anche dopo le dimissioni di Tatafiore, accusando Giuli di non prendersi le proprie responsabilità.

“Quei comunicati riportavano peraltro dati falsi sull’azione del governo nel territorio campano – si legge in una nota – Un atto vergognoso, mai verificatosi prima: uno strappo istituzionale gravissimo. Giuli utilizza le istituzioni e gli uffici del ministero per fare campagna elettorale con i soldi dei cittadini. Di questo chiederemo conto e presenteremo interrogazioni parlamentari” Forse ti può interessare Matteo Renzi attacca Alessandro Giuli definendolo "ministro dell'ignoranza", l'affondo dopo il caso La Pergola Matteo Renzi attacca Alessandro Giuli e lo definisce “ministro dell’ignoranza” dopo il declassamento del Teatro La Pergola

Dal Dicastero hanno fatto sapere come per il ministro le dimissioni del capo ufficio stampa fossero ” un atto dovuto e irreversibile“.

“L’impegno politico pubblico di un ministro espresso da Fdi o da qualsiasi altro partito legittimo e insindacabile – ha riportato Adnkronos citando fonti del ministero della Cultura – ma per Giuli è inaccettabile qualsiasi ombra di sospetto su un utilizzo di strumenti comunicativi istituzionali per attività che spetta alle agenzie, semmai, riportare”.