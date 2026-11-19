Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Il giornalista Piero Vigorelli, volto noto della tv, nonché ex sindaco di Ponza nel periodo compreso tra il 2012 e il 2017, è morto all’età di 82 anni. Nel corso della sua lunga carriera giornalistica ha lavorato per alcune delle più importanti redazioni del Paese, dalla carta stampata alla televisione.

Addio a Piero Vigorelli: è morto a 82 anni

La notizia del decesso di Piero Vigorelli è stata confermata sui social network dal Comune di Ponza.

Nato il 15 giugno 1944 a Zugo in Svizzera, con il nome di Pier Lombardo Vigorelli, il giornalista e politico è deceduto all’età di 82 anni.

Chi era Piero Vigorelli, giornalista ed ex sindaco di Ponza

Piero Vigorelli era il figlio dello scrittore e critico letterario Giancarlo Vigorelli e di Vittoria De Fazio, professionista nel mondo del cinema.

La sua carriera nel giornalismo ha attraversato oltre mezzo secolo di storia italiana, dalla carta stampata. Vigorelli ha lavorato a lungo per Il Messaggero, per il quale si è occupato di cronaca e affari internazionali, ricoprendo anche il ruolo di corrispondente da Parigi. Ha ricoperto anche incarichi di primo piano in Rai (dove ha diretto la Testata Giornalistica Regionale dal 1994 al 1996), Mediaset (dove è stato vicedirettore del Tg5 con delega a Verissimo) e Telecom Italia Media.

Nel maggio del 2012 è stato eletto sindaco di Ponza, suo luogo del cuore. La sua esperienza da primo cittadino è terminata nel 2017.

Il cordoglio del Comune di Ponza

Il Comune di Ponza ha ricordato Piero Vigorelli con un post pubblicato su Facebook, firmato dal sindaco Francesco Ambrosino.

Nella nota, Vigorelli è ricordato come un “uomo dal carattere deciso e dal temperamento forte“, con una “personalità vivace e determinata“, che “non ha mai nascosto il suo amore viscerale e incondizionato per Ponza”. Tale “legame profondo”, ha ricordato ancora il Comune, “andava ben oltre il ruolo istituzionale e lo ha portato a scegliere la nostra isola come rifugio d’elezione, vivendola e difendendola sempre con orgoglio, passione e grande attaccamento”.

Nella sua esperienza da sindaco, inoltre, Piero Vigorelli “ha saputo mettere la propria esperienza, la propria visione e il suo spirito intraprendente al servizio delle istituzioni isolane”, assumendo l’incarico “in un momento storico particolarmente delicato per il nostro territorio”.

“Ciao Piero, che il mare della tua amata Ponza ti accompagni per sempre” è la chiosa finale del messaggio del Comune di Ponza in memoria del suo ex sindaco Piero Vigorelli.