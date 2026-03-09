Pierre El Raii prete di Qlayaa morto in Libano sotto le bombe, era andato a soccorrere uno dei parrocchiani

Giornalista professionista, napoletano trapiantato a Milano, si occupa di cronaca, attualità, cultura pop e sport. Dopo una laurea in Comunicazione e un master in Giornalismo, ha lavorato per diversi siti e redazioni. Oltre al web, ha avuto esperienze anche in tv e in radio

È morto Pierre El Raii, prete di Qlayaa, in Libano. Il sacerdote aveva 50 anni ed è rimasto vittima di un attacco mentre stava soccorrendo un parrocchiano ferito in una zona colpita dalle bombe. A riportare la notizia è stato padre Toufic Bou Merhi, francescano della Custodia di Terra Santa, parroco dei latini a Tiro e Deirmimas.

Morto il parroco Pierre El Raii

Non ce l’ha fatta Pierre El Raii, prete di Qlayaa, in Libano, rimasto vittima dei bombardamenti avvenuti su Beirut alle 14 ora locale di lunedì 9 marzo.

La notizia della morte del sacerdote è stata data da padre Toufic Bou Merhi che ha spiegato come El Raii stesse aiutando un parrocchiano ferito in un attacco precedente. Mentre stava prestando soccorso però è arrivato un nuovo raid che non gli ha lasciato scampo.

Chi era il prete di Qlayaa in Libano

“È rimasto ferito in un secondo attacco. È stato portato in un ospedale della zona, ma non ce l’ha fatta. È morto quasi sulla porta dell’ospedale. Aveva appena cinquant’anni“, questa la testimonianza di padre Toufic Bou Merhi, francescano della Custodia di Terra Santa, parroco dei latini nel sud del Libano, nelle comunità di Tiro e Deirmimas, sulle ultime ore del parroco maronita di Qlayaa.

“C’era stato un primo attacco che aveva colpito una casa nella zona della sua parrocchia, in montagna, ferendo uno dei parrocchiani. Padre Pierre era andato di corsa con altre decine di giovani a soccorrere il parrocchiano: è allora che c’è stato un altro attacco, un altro bombardamento sulla stessa casa”, ha raccontato il francescano ai media vaticani.

Padre Toufic ha ricordato come il sacerdote scomparso fosse “il sostegno dei cristiani nella zona”, di quanto sia stato sempre al loro fianco e di come abbia scelto di restare in quella terra pur avendo ricevuto gli avvisi di evacuazione da parte dell’esercito israeliano.

La situazione a Beirut dopo gli attacchi di Israele

Padre Toufic si è fatto voce di una comunità sempre più sotto shock. “I fedeli stanno piangendo per la tragedia e al contempo hanno molta paura. Finora la gente non ha voluto lasciare le proprie case nei villaggi cristiani, in questa situazione tutto si è capovolto. Lasciare casa vuol dire andare a vivere per strada o cercare di affittare un’altra abitazione, ma la gente non ce la fa, anche per la situazione economica che già viveva il Paese. La scorsa settimana era stata colpita la casa di un altro sacerdote: la gente allora ha resistito ma adesso, con la morte di padre Pierre, non so quanto possa andare avanti”.

Il parroco ha fatto un quadro di un Paese allo stremo delle forze dove “non c’è più sicurezza da nessuna parte”. “Le persone sanno cosa lasciano, le loro proprietà, le loro case, la loro storia, ma non sanno dove andare. La gente sta per strada, dorme nelle macchine. L’ultima cosa che non deve morire in noi è la speranza nel Signore, che ci dà sempre la forza di continuare. Basta guerre, basta violenza. Le armi, come ha detto il Papa, non generano pace, generano massacri e odio. Tutto quello che chiediamo è vivere con un po’ di dignità”, ha detto nel suo appello a Vatican News.

Il bombardamento in cui ha perso la vita Pierre El Raii è solo l’ultimo atto di un’escalation di attacchi israeliani sul Libano partita una settimana prima e che ha visto susseguirsi raid aerei e incursioni via terra contro il gruppo filo-iraniano Hezbollah.