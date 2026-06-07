Pierro e Bergamini da Forza Italia a Futuro Nazionale di Vannacci, interviene Marina Berlusconi: è polemica

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Nessun rammarico per il passaggio di due parlamentari da Forza Italia a Futuro Nazionale, il partito di Roberto Vannacci. Marina Berlusconi non sarebbe preoccupata per l’addio di Attilio Pierro e Davide Bergamini, che avevano aderito al partito a inizio anno, provenendo dalla Lega. La primogenita di Silvio Berlusconi lancia una frecciata a chi ha guidato fino a poco tempo fa i gruppi parlamentari di Forza Italia, Gasparri e Barelli, parlando di scelte sbagliate del passato.

Nuovi parlamentari per Futuro Nazionale di Vannacci

Sabato 6 giugno Roberto Vannacci ha annunciato l’ingresso nel suo nuovo partito, Futuro Nazionale, di quattro parlamentari.

Si tratta dei deputati Domenico Furgiuele e Gianangelo Bof, provenienti dalla Lega, e Attilio Pierro e Davide Bergamini, ex leghisti passati per Forza Italia.

ANSA

Pierro e Bergamini via da Forza Italia, interviene Marina Berlusconi

Sul passaggio dei due deputati di Forza Italia al partito di Vannacci è intervenuta nelle ultime ore anche Marina Berlusconi.

Ansa riferisce da fonti vicine ad Arcore che la presidente Fininvest non è preoccupata dall’addio dei due parlamentari.

Secondo Berlusconi è la conseguenza di scelte sbagliate del passato, che hanno portato nel partito fondato da Silvio Berlusconi esponenti che non ne condividevano i valori fondamentali.

Parole che chiamano in causa Maurizio Gasparri e Paolo Barelli, fino a poco tempo fa capigruppo di Forza Italia al Senato e alla Camera, sostituiti da Stefania Craxi ed Enrico Costa.

Bergamini, da Lega a Forza Italia fino a Futuro Nazionale

Sia Pierro che Bergamini hanno un passato nella Lega e avevano aderito a Forza Italia soltanto nel gennaio scorso.

Tra l’altro Davide Bergamini, che è anche sindaco di Vigarano Mainarda (Ferrara), aveva spiegato il cambio di casacca accusando la Lega di essersi avvicinata troppo alle idee di Vannacci.

“La Lega si è spostata troppo a destra“, aveva dichiarato in una intervista a Repubblica del 27 gennaio, commentando il suo passaggio dal partito guidato da Salvini a Forza Italia.

“Rispetto tutti ma non posso farmi trascinare nelle idee del generale Vannacci, ho preferito andarmene io”.

A cinque mesi di distanza il deputato è entrato nel partito fondato da Vannacci.