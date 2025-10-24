Piersanti Mattarella, ex poliziotto Filippo Piritore arrestato per depistaggio: il mistero del guanto sparito

Classe ’88, è giornalista professionista dal 2017. Scrive di cronaca e attualità economico-politica, interessandosi nel tempo di tematiche sociali e sport. Ha collaborato con diverse testate nazionali, con esperienze anche in radio.

Arrestato l’ex poliziotto ed ex prefetto Filippo Piritore per depistaggio sull’omicidio di Piersanti Mattarella. A 45 anni dall’assassinio dell’allora presidente della Regione Sicilia arriva una possibile svolta sull’attentato, con l’indagine sull’ex funzionario della Squadra mobile di Palermo. Il 75enne è accusato dai pm di aver sviato le indagini facendo scomparire il guanto che sarebbe riconducibile ai killer.

L’arresto di Filippo Piritore

La Dia ha eseguito la notifica degli arresti domiciliari nei confronti di Piritore, nell’ambito della riapertura delle indagini da parte della procura di Palermo sull’omicidio di Piersanti Mattarella, il 6 gennaio del 1980.

L’allora ex funzionario della Squadra mobile è stato ascoltato come testimone a settembre 2024, in merito al guanto ritrovato a bordo della Fiat 127 usata per l’attentato, che è ritenuto un tassello fondamentale per risalire all’identità degli assassini, ma che non è mai stato né repertato né sequestrato.

ANSA

La scena dell’attentato a Piersanti Mattarella

Il guanto sparito dalla scena del delitto di Piersanti Mattarella

Ai magistrati però, secondo la contestazione, l’ex poliziotto avrebbe “reso dichiarazioni rivelatesi del tutto prive di riscontro, con cui ha contribuito a sviare le indagini funzionali (anche) al rinvenimento del guanto (mai ritrovato)”.

Piritore, a cui era stato affidato il guanto subito dopo il ritrovamento, ha affermato di aver consegnato il reperto all’agente della polizia scientifica Di Natale, che a sua volta avrebbe dovuto recapitarlo al sostituto procuratore titolare all’epoca delle indagini, Pietro Grasso.

Secondo la versione dell’ex poliziotto, il magistrato avrebbe quindi disposto di inviarlo alla Polizia scientifica e, a quel punto, Piritore lo avrebbe portato a un componente di quel reparto, agente Lauricella, una consegna che sarebbe stata anche annotata dalla Squadra mobile.

Una ricostruzione inverosimile per la procura, innanzitutto perché alla Scientifica non risultava all’epoca nessun Lauricella, ma anche perché contrasta con quanto riferito sia da Grasso sia da Di Natale e anche con le procedure per repertare e sequestrare gli elementi utili alle indagini, soprattutto per quello che avrebbe potuto rappresentare una prova decisiva.

Stando a quanto dichiarato dal giornalista Daniele Billitteri, ascoltato come persona informata sui fatti nei mesi scorsi, il guanto scomparve misteriosamente fra la Squadra mobile e il palazzo di giustizia.

”Io vivevo praticamente alla Squadra mobile di Palermo e quindi avevo ottimi rapporti con le mie fonti”, ha dichiarato all’Adnkronos, negando di aver ricevuto informazioni da Piritore.

”A quel tempo non c’era ancora il Dna e probabilmente a queste cose non si prestava la dovuta attenzione” ha aggiunto.

L’accusa di depistaggio

Secondo quanto scritto dai pm il guanto rappresentava “l’unico oggetto che avrebbe potuto condurre alla identificazione dell’assassino ed essendo possibile anche allora, svolgere sullo stesso accertamenti tecnici, seppure meno sofisticati di quelli attuali”.

Per la Dda di Palermo, dopo aver portato alla dispersione della prova, dal 1980 ad oggi Piritore ha continuato a sviare le indagini sull’attentato con le sue false dichiarazioni.

“Le indagini sull’omicidio dell’ex presidente della Regione Piersanti Mattarella furono gravemente inquinate e compromesse dai appartenenti alle istituzioni che, all’evidente fine di impedire l’identificazione degli autori del delitto, sottrassero dal compendio probatorio un importantissimo reperto, facendone disperdere definitivamente le tracce”.