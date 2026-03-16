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Eseguito un arresto per atti persecutori ed estorsione a Pietra Ligure, in provincia di Savona. Un uomo di cinquantaquattro anni, italiano e incensurato, è stato fermato in flagranza di reato dopo aver tentato di appropriarsi di 15.000 euro richiesti a un ultrasettantenne tramite lettere anonime e minacce.

Le indagini e la ricostruzione dei fatti

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, la vicenda ha avuto inizio nel luglio scorso, quando la vittima, un uomo di oltre settant’anni, ha iniziato a ricevere lettere anonime dal contenuto personale e intimidatorio. Le missive, indirizzate anche alla moglie dell’anziano, hanno assunto toni sempre più minacciosi, fino a sfociare in una vera e propria richiesta estorsiva di 15.000 euro per interrompere le condotte persecutorie.

L’azione della Polizia e il ruolo della Squadra Mobile

L’attività investigativa, coordinata dalla Procura della Repubblica di Savona e affidata alla Squadra Mobile, si è avvalsa anche dell’analisi dei sistemi di videosorveglianza presenti nella zona. Grazie a questi strumenti, gli investigatori sono riusciti a risalire all’identità dell’autore delle lettere anonime, individuando il cinquantaquattrenne come principale sospettato.

Il modus operandi dell’arrestato

L’uomo, per portare avanti il suo piano criminale, si è fatto consegnare dalla vittima una scheda telefonica intestata proprio all’anziano. Utilizzando questa scheda, ha inviato un SMS in cui forniva dettagliate istruzioni sulle modalità di consegna del denaro richiesto: la somma avrebbe dovuto essere lasciata all’interno di un sacchetto, nascosto in un anfratto di un sottopasso a Pietra Ligure.

L’arresto in flagranza e il sequestro di dispositivi

Dopo aver verificato che il denaro era stato effettivamente depositato nel luogo indicato, la Polizia ha organizzato un servizio di appostamento. Nella notte successiva, il cinquantaquattrenne si è recato nel sottopasso per recuperare la somma. Proprio in quel momento, gli agenti sono intervenuti, bloccandolo mentre stava per impossessarsi del denaro e procedendo al suo arresto in flagranza di reato.

La successiva perquisizione personale e domiciliare ha portato al sequestro di telefoni cellulari e altri dispositivi informatici utilizzati dall’arrestato per mettere in atto il suo piano illecito.

Le conseguenze dell’operazione

Al termine delle operazioni, l’uomo è stato posto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria e accompagnato presso la Casa Circondariale di Genova Marassi. L’indagine, condotta con rapidità e precisione, ha permesso di tutelare la vittima e di interrompere una grave situazione di vessazione e ricatto che si protraeva da mesi.

IPA