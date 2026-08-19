Pietracatella, cosa cambia per Gianni Di Vita senza ricina nel sangue, il criminologo: "Nessuna prova"

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Dalle indagini sul caso di Pietracatella emerge un elemento di grande rilevanza: gli esami del sangue effettuati a Berlino su Gianni e Alice Di Vita non avrebbero evidenziato esposizione alla ricina, ma la Procura invita alla cautela. Per il criminologo Aldo Di Giacomo, un test negativo non dimostra una simulazione dei sintomi e si augura che non venga messo in atto un “processo mediatico”.

Pietracatella, cosa vuol dire l’assenza di ricina

Gli ultimi accertamenti scientifici sul caso di Pietracatella, hanno riportato l’attenzione sulle posizioni di Gianni Di Vita e della figlia Alice, gli altri due componenti della famiglia. Gli esami affidati agli specialisti del Robert Koch Institut di Berlino, coinvolti dalla Procura di Larino, erano atti a verificare, attraverso tecniche particolarmente sofisticate, eventuali segni di esposizione alla ricina anche a distanza di diversi mesi.

I campioni di sangue erano stati raccolti tra la fine di giugno e l’inizio di luglio. Secondo quanto riferito da ANSA, i risultati degli esami non avrebbero evidenziato nei due familiari un contatto con la tossina. Nel caso di Gianni, il dato assume particolare rilievo perché l’uomo aveva accusato alcuni disturbi proprio mentre le condizioni della moglie e della figlia peggioravano.

ANSA

La posizione di Gianni Di Vita

A intervenire sulla questione è il criminologo Aldo Di Giacomo, che come riporta Informa Molise si è espresso sul mancato riscontro biologico. Per l’esperto, il risultato non è sufficiente per trarre conclusioni sul comportamento di Gianni Di Vita.

“Il laboratorio cerca riscontri scientifici, non colpevoli” ha sottolineato Di Giacomo, ricordando che esiste anche una possibilità intermedia tra l’intossicazione e la simulazione.

“Una persona può avvertire realmente sintomi fisici senza essere stata intossicata” ha spiegato. “Paura, stress acuto, forte coinvolgimento emotivo e la convinzione di essere stati esposti allo stesso pericolo vissuto dai propri familiari possono produrre manifestazioni somatiche autentiche”.

Di Giacomo ha precisato che un singolo esame non dovrebbe essere utilizzato per attribuire intenzioni o responsabilità. “Non possiamo ricavare da un singolo risultato biologico una conclusione sulla sincerità o meno del comportamento di una persona. Un laboratorio può contribuire a stabilire se vi sia stata un’esposizione a una determinata sostanza. Non può, da solo, rispondere alla domanda se qualcuno abbia mentito”.

Il rischio è che la notizia dia avvio a un processo mediatico. “I grandi casi di cronaca inevitabilmente entrano nei programmi televisivi ed è legittimo discuterne. Ma esiste una linea che non dovrebbe essere superata: quella che separa l’analisi dall’attribuzione implicita di responsabilità. Quando un elemento investigativo viene presentato come se producesse automaticamente una conclusione accusatoria, il telespettatore rischia di ricevere una sentenza prima ancora che esista un’accusa”.

Le precisazioni della Procura

Il clima di incertezza sul caso è alimentato anche dall’attuale atteggiamento della Procura, che si mostra prudente sulle due principali notizie degli ultimi giorni.

Oltre ad aver chiarito che non esistono, al momento, “conferme scritte” dei risultati degli esami ematici, mercoledì 19 agosto la procuratrice di Larino Elvira Antonelli ha infatti precisato che alla Procura non è arrivata alcuna comunicazione ufficiale relativa a un alimento risultato positivo alla ricina. Anche per questo, il presunto ritrovamento non può essere considerato al momento un fatto investigativo acquisito.