Pietracatella, dopo gli esami negativi sulla ricina Alice Di Vita convocata di nuovo dalla Procura: il motivo

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Ci sarebbe stata una nuova convocazione dalla Procura per Alice Di Vita, la terza dall’inizio dell’inchiesta sulla morte di Antonella Di Ielsi e Sara, uccise dalla ricina a Pietracatella. Dopo l’indiscrezione sul risultato degli esami ematici, negativo sia per lei che per Gianni Di Vita, la ragazza potrebbe essere stata richiamata per acquisire nuovi elementi sul malore accusato dal padre.

Caso ricina a Pietracatella, nuova svolta

Alice Di Vita, figlia maggiore di Gianni Di Vita, sarebbe stata nuovamente convocata dalla Procura martedì 18 agosto e ascoltata dagli investigatori.

Per la ragazza si tratterebbe della terza audizione nell’ambito dell’inchiesta sulla morte della madre Antonella Di Ielsi e della sorella quindicenne Sara a Pietracatella, entrambe decedute dopo un’intossicazione da ricina.

ANSA

L’indiscrezione è stata rivelata durante la puntata di “Vita in diretta” di mercoledì 19 agosto, giornata in cui è arrivata anche l’altra notizia rilevante sul caso: il riscontro negativo per il veleno dagli esami ematici per lei e per il papà Gianni Di Vita, unici sopravvissuti.

Perché Alice Di Vita è stata risentita in Procura

Al momento non sono stati resi pubblici i contenuti delle domande rivolte ad Alice Di Vita né le informazioni eventualmente fornite dalla ragazza. Non è possibile stabilire, quindi, se il colloquio sia direttamente collegato agli ultimi accertamenti scientifici sui componenti sopravvissuti della famiglia.

La terza audizione della giovane assume però particolare interesse anche alla luce della posizione del padre. Gianni Di Vita era stato male nel periodo in cui Antonella e Sara manifestavano i sintomi dell’intossicazione che avrebbe poi portato alla loro morte.

Gli investigatori hanno ricostruito più volte la sequenza degli eventi e ascoltato nuovamente le persone più vicine alla famiglia. Alice è una delle persone che possono contribuire, potenzialmente, a ricostruire quei giorni, soprattutto per quanto riguarda la situazione all’interno della casa, i rapporti familiari e la successione dei malori.

Il fatto che sia stata nuovamente convocata non significa però, di per sé, che nei suoi confronti siano emersi elementi di responsabilità: allo stato attuale non vi sono soggetti indagati. Già nei mesi precedenti la ragazza era stata sentita dagli investigatori e il suo telefono era stato acquisito per gli accertamenti tecnici.

I familiari: “Speriamo trovino qualcosa, qualsiasi cosa”

Mentre gli investigatori continuano a cercare risposte, resta forte l’attesa dei parenti delle due vittime. Giovanna, cognata di Antonella e zia di Sara, ha manifestato alla trasmissione Rai il sentimento di una famiglia ancora senza spiegazioni: “Non sappiamo niente, mi auguro che qualcosa possano trovare. Speriamo trovino qualsiasi cosa”.

Il padre di Antonella e nonno di Sara, Salvatore, ha invece preferito non rilasciare dichiarazioni, lasciando trasparire il timore che l’indagine possa non riuscire a identificare chi ha provocato la morte delle due donne.

Anche Luigi, fratello di Antonella e zio di Sara, ha mantenuto un atteggiamento prudente, senza anticipare conclusioni su ciò che gli investigatori potrebbero scoprire.