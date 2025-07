Pietro Adobati morto nell'isola di Pago in Croazia nell'incidente in quad, 19enne di Nembro travolto dall'auto

Classe ’88, è giornalista professionista dal 2017. Scrive di cronaca e attualità economico-politica, interessandosi nel tempo di tematiche sociali e sport. Ha collaborato con diverse testate nazionali, con esperienze anche in radio.

Un 19enne italiano, Pietro Adobati, è morto in Croazia a causa di un incidente in quad. Il ragazzo originario di Nembro, nel Bergamasco, è rimasto ucciso nello scontro con un’auto nella località di Jakinisica, nel nord dell’isola di Pago. Le autorità croate sono al lavoro per ricostruire la dinamica dell’incidente e accertare eventuali responsabilità.

Il 19enne morto in Croazia

Le cause dello schianto sono ancora in fase di accertamento, ma secondo le prime informazioni riportate da Repubblica, il 19enne avrebbe perso il controllo del quad e sarebbe finito nella corsia opposta.

Notizia in aggiornamento…