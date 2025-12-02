Pietro Beccari nuovo ad in LVMH, gruppo che controlla Dior e Fendi: prima era presidente di Louis Vuitton

Laurea in Scienze della Comunicazione alla Sapienza e master in Giornalismo Digitale alla Pul di Roma, è giornalista professionista dal 2007. Ha lavorato come redattore in diversi quotidiani locali e, successivamente, ha ricoperto lo stesso ruolo per siti di informazione nazionali, per i quali ha anche seguito i canali social.

Pietro Beccari è il nuovo ad di LVMH Fashion Group. Il manager italiano manterrà il suo ruolo di presidente di Louis Vuitton. Dal primo gennaio Beccari prenderà il posto di Sidney Toledano a capo di LVMH Fashion Group, divisione del colosso della moda globale che controlla marchi come Celine, Givenchy, Kenzo, Loewe, Marc Jacobs, Patou, Pucci e Rossimoda.

Pietro Beccari nuovo ad di LVMH Fashion Group

La nomina nel ruolo di ad di LVMH Fashion Group (la divisione moda e pelletteria di LVMH) ottenuta da Pietro Beccari è frutto dell’ottimo lavoro svolto dal 2006 all’interno del gruppo francese.

In particolare, il manager italiano è stato protagonista del rilancio del marchio Fendi e Dior e della crescita di Louis Vuitton. Non a caso, Beccari manterrà in contemporanea anche il ruolo di ceo di Louis Vuitton.

Pietro Beccari (a sinistra) nominato Cavaliere del Lavoro dal presidente Sergio Mattarella nel 2024

Qual è la carriera di Pietro Beccari

Nato a Parma nel 1967, Pietro Beccari si è laureato in Economia e Commercio nella città emiliana e ha iniziato a lavorare nel settore marketing per Parmalat, prima di approdare nella tedesca Henkel diventando vicepresidente della divisione haircare.

La svolta arriva nel 2006, quando ottiene l’incarico di vicepresidente esecutivo marketing e comunicazione di Louis Vuitton, nel gruppo LVMH. Il colosso francese, va ricordato, controlla marchi come Dior, Fendi, Céline, Loewe, Givenchy, Kenzo, Marc Jacobs, Loro Piana e Berluti. Nel 2012 passa alla guida di Fendi, marchi rilanciato con eventi iconici come la sfilata alla Fontana di Trevi.

Dal 2018 al 2023 passa in Christian Dior, anche in questo caso facendo crescere il fatturato del marchio per la gioia del presidente Bernard Arnault. Nel 2023 diventa ceo e presidente di Louis Vuitton e nomina Pharrell Williams come direttore creativo della linea uomo. Beccari è stato insignito del titolo di Cavaliere del Lavoro dal Presidente della Repubblica e nominato Alumnus dell’anno dall’Università di Parma.

Le parole di Bernard Arnault, presidente del gruppo LVMH

Dopo oltre 30 anni al fianco di Bernard Arnault, presidente e ceo del gruppo LVMH, Sidney Toledano ha deciso di dimettersi dai ruoli operativi.

“È sempre stato al mio fianco, in ogni circostanza, con determinazione, talento e lealtà. Rimane il mio consigliere speciale”, ha detto Arnault. Pietro Beccari è solo l’ultimo tra gli italiani nominati ai vertici dei colossi globali della moda e del lusso.

Recentemente Francesca Bellettini è stata scelta come presidente e ad di Gucci, marchio del gruppo Kering. Nella stessa multinazionale la guida è stata affidata a Luca De Meo, che sta lavorando in vista della presentazione del piano di rilancio per il 2026.