Pietro Giustolisi in Un anno di scuola, intervista all'attore: “Pasini m'ha insegnato a guardare la fragilità”

Con un percorso accademico in Comunicazione, ha scritto di cinema, tv, libri e musica. Ha curato prefazioni e capitoli editoriali, collabora con testate nazionali e gestisce il database di un sito dedicato al cinema.

Crescere significa spesso imparare a nascondersi. C’è un’età in cui si pensa che per essere accettati serva apparire forti, brillanti, pronti alla battuta, capaci di stare sempre al centro della scena. È un equilibrio fragile, soprattutto quando si è ragazzi e si ha la sensazione che mostrare una crepa equivalga a perdere qualcosa di sé. In Un anno di scuola, il nuovo film di Laura Samani ambientato nella Trieste del 2007, Pietro Giustolisi interpreta Pasini, uno dei tre amici che vedono incrinarsi il proprio equilibrio con l’arrivo di Fred, unica ragazza in una classe composta soltanto da maschi. È un personaggio che all’inizio occupa lo spazio con sicurezza, ironia e bisogno di piacere, ma che lentamente lascia emergere fragilità, smarrimento e desiderio di essere visto per quello che è davvero. Ed è proprio in quella fragilità che Pietro Giustolisi riconosce qualcosa di profondamente suo. Scelto quasi per caso mentre lavorava in un bar di Trieste, alla sua prima esperienza da attore, Giustolisi racconta di essersi ritrovato nel personaggio molto più di quanto immaginasse. Il lavoro sul lutto, sulla mascolinità, sulla paura di mostrarsi vulnerabili e sul bisogno di essere accettati ha finito per diventare anche un percorso personale. Nelle sue parole in quest’intervista esclusiva per Virgilio Notizie c’è la delicatezza di chi ha imparato a guardarsi senza giudicarsi troppo, ma anche la lucidità di chi sa che crescere significa fare pace con le proprie contraddizioni. E forse è proprio questo che rende il racconto di Pietro Giustolisi così autentico: il fatto che non parli soltanto di cinema, ma di quel momento preciso della vita in cui si smette di recitare una parte e si prova, finalmente, a diventare se stessi.

Chi è stato Pasini per Pietro Giustolisi? Quando ha ricevuto la sceneggiatura del progetto, quale idea si è fatto di questo personaggio, suo coetaneo?

“Devo essere sincero: quando siamo stati scelti, la sceneggiatura dei quattro co-protagonisti non era ancora completa. Abbiamo letto una prima versione che serviva soprattutto a darci una linea guida della trama e dell’idea che Laura Samani aveva del film. La sceneggiatura è stata scritta molto in itinere. Abbiamo lavorato con un acting coach che, prima ancora di occuparsi del film, insegnava improvvisazione: molte delle battute poi presenti sono nate proprio da ciò che improvvisavamo. Laura costruiva il contesto, ci inseriva in una situazione e noi reagivamo come avremmo reagito nella realtà. Per questo c’è una forte somiglianza tra me e il mio personaggio. Naturalmente non siamo uguali, però condividiamo alcuni tratti: l’esuberanza iniziale, il bisogno di piacere agli altri e a se stessi, poi le fragilità. Secondo me Pasini entra davvero in contatto con Fred nel momento in cui mostra il suo lato più fragile, non quando si presenta come il ragazzo affascinante, sicuro di sé e bravo in tutto. È in quel momento che ho capito davvero chi fosse il mio personaggio. Scavare dentro di me per cercare quegli aspetti mi ha aiutato anche a comprendermi meglio, è stato se vogliamo terapeutico”.

In questo lavoro interiore che ha fatto, c’è stato qualche aspetto che ha scoperto di sé e che inizialmente l’ha spaventata?

“Sì. Per esempio, nel momento in cui dovevo esprimere il lutto per mio fratello nel film, non si trattava tanto di parole, quanto di sguardi persi, smarrimento, distacco dal gruppo e cambi d’umore. Per ottenere quel risultato e renderlo credibile sullo schermo, ho dovuto esplorare parti di me non piacevoli, non felici. Non credo di aver scoperto qualcosa che non sapessi già, però mi sono compreso meglio e mi sono accettato di più sotto alcuni aspetti. Ho preso coscienza di elementi che normalmente si tende a non affrontare o a non ricordare”.

Questa è la sua prima esperienza come attore. Dal momento che si tratta di un’esperienza molto particolare, basata soprattutto sull’improvvisazione e non tanto sullo studio delle battute, quale idea si è fatto della recitazione?

“Penso che imparare il copione sia la difficoltà minore. Ovviamente, quando si è davanti a una macchina da presa, sono soprattutto le parole e il linguaggio a permettere di esprimere di più. Ho trovato molto più difficile trasmettere qualcosa senza parlare. Anche se avessimo dovuto imparare tutto a memoria, in qualche modo ci saremmo riusciti. Nonostante non abbia una memoria straordinaria, credo che il problema principale non sia quello. La parte più complicata è stata esprimermi senza parole, senza il linguaggio”.

Sognava già di fare l’attore oppure è stato tutto casuale?

“Non l’avrei mai pensato davvero, però era uno di quei sogni nel cassetto, come può esserlo diventare calciatore. Avevo finito gli studi, mi ero diplomato e lavoravo in un bar a Trieste. È stato proprio lì che Laura Samani mi ha conosciuto. È stato un fulmine a ciel sereno. Da piccolo avevo la passione per il cinema, avevo fatto qualche piccola comparsa, ma non mi sarei mai aspettato di diventare attore”.

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Con un pizzico di presunzione, che cosa pensa che Laura abbia visto in lei?

“Laura veniva nel bar dove lavoravo insieme ai due casting director, Davide Zurolo e Alejandro Bonn, che poi è stato anche il nostro acting coach. Per circa dieci giorni consecutivi si sedevano a un tavolino del bar e iniziavano a farmi domande, cercando di conoscermi. Secondo me, hanno visto in me il personaggio di Pasini, almeno nella sua fase iniziale: una persona estroversa, dirompente, che scherza e fa battute. C’era poi anche il fatto che parlavo triestino e a loro serviva una persona che usasse quel dialetto, una lingua si sta un po’ perdendo tra i più giovani. Credo abbiano visto una persona di bella presenza, che non aveva difficoltà ad aprirsi, a conversare e a esporsi. Il momento in cui è davvero scattato qualcosa, però, è stato quando Laura ha colto una mia fragilità, un momento di difficoltà”.

A che cosa era legato quel momento?

“Era legato alla perdita di una persona molto importante, avvenuta proprio in quel periodo, forse qualche mese prima. È stato quel lutto che poi ho usato per elaborare quello del fratello del mio personaggio nel film”.

Chi era questa persona?

“Era il fratello di mio padre, mio zio. Mi ha aiutato molto osservare mio padre in quei giorni. Quando si parlava di certi argomenti, magari si distraeva o fissava il pavimento. Ho cercato di portare sullo schermo proprio quel tipo di atteggiamento”.

Adesso che il film è stato girato, presentato a Venezia e sta uscendo nelle sale, che cosa le è rimasto di questa esperienza?

“Mi è rimasto moltissimo ed è un percorso che continua ancora oggi. Al di là dell’esperienza pratica di girare un film, Laura è riuscita a creare un ambiente di armonia e serenità incredibile. Sul set c’erano circa duecento persone, ma sembrava davvero di far parte di un unico gruppo. La sera mangiavamo insieme, con i tecnici e con le comparse. Si respirava un clima che quasi non sembrava lavorativo o professionale. Mi sono rimaste nel cuore tante persone, molti ricordi, momenti difficili ma anche tante gioie. Anche la tournée che stiamo portando avanti per presentare Un anno di scuola nelle sale continua a lasciarmi qualcosa, quindi è un’esperienza che non si è ancora conclusa”.

Immagino che le sia rimasto anche il desiderio di continuare a recitare. Qual è l’aspetto che le fa più paura del percorso professionale che potrebbe avere davanti?

“Forse l’aspetto che mi spaventa di più è l’incertezza. Questa esperienza è stata un trampolino di lancio importante. Dopo il Festival di Venezia, ho trovato Dante Perrel, l’agente con cui sto collaborando e grazie a cui ho sostenuto provini per lungometraggi e cortometraggi: stiamo valutando diverse soluzioni di lavoro. Il dubbio, però, è lo stesso che si può avere in qualsiasi altro ambito: che cosa riserverà il futuro. Spero soltanto che tutto ciò che verrà, soprattutto se sarà in questo settore, mi restituisca almeno metà delle emozioni positive che mi ha dato questa esperienza”.

Perché, secondo lei, la sua generazione ha così tanta paura del futuro?

“Penso che dipenda in parte dalla società in cui viviamo. Per esempio, durante una proiezione del film, una persona più adulta mi ha detto che probabilmente noi giovani non vedremo mai la pensione. Secondo me esiste questa ansia costante legata al futuro e alla necessità di andare avanti. Personalmente non provo questa paura. Del futuro sono molto curioso. Non faccio grandi programmi o progetti, perché nella vita può accadere un singolo episodio capace di cambiare tutto, in positivo o in negativo. Il mio sogno era avere un locale tutto mio e invece oggi faccio l’attore. Per questo cerco di fare pochi piani. Credo che si debba sorridere, perché la vita può essere molto bella. Non bisogna avere paura di vivere, di accettarsi e di mostrare ciò che si è veramente”.

A casa come hanno reagito?

“È stata un’emozione incredibile. Non sono mai stato uno studente brillante. Il mio percorso scolastico è stato travagliato, ho perso un anno e, da questo punto di vista, non sono mai stato una persona che dava serenità alla famiglia. Poi, lavorando, ho iniziato a ottenere i primi risultati. Ho frequentato corsi nella ristorazione e conseguito attestati con buoni risultati. Poter condividere con la mia famiglia un’esperienza così importante è stato fondamentale. Hanno visto il film per la prima volta a Trieste e li ho visti piangere. Sono venuti sia a Venezia sia a Trieste. Nel film si sente anche la voce di mia madre. Laura Samani ha coinvolto molto le nostre famiglie: conoscono tutti gli altri ragazzi, il cast ed erano stati invitati sul set. C’è stata una grande inclusione”.

E presentare il film a Trieste che differenza ha fatto?

“Tantissima. Dopo Venezia e Roma, a Trieste è stato tutto più immediato grazie al dialetto. A Roma credo che il pubblico abbia dovuto quasi leggere il film per un’ora e mezza, almeno all’inizio. A Trieste, invece, quando arrivavano certe battute, determinate parole o sfumature del dialetto, la sala capiva e rideva subito. È stata davvero un’esperienza completamente diversa del film”.

Sa che, se vuole intraprendere questo percorso, probabilmente dovrà lasciare Trieste, la sua città. Ne è consapevole?

“Assolutamente sì. Ne stiamo già parlando e ho già affrontato l’argomento. Sono disposto a farlo, anche se con il cuore in mano”.

Che cosa le ha dato Trieste finora? Per chi la osserva da fuori è una città di confine, un po’ misteriosa. Lei che ci vive, come la racconterebbe?

“Trieste è una città di confine e, come tutti i confini, porta con sé influenze che arrivano dall’esterno, nei modi di fare, nelle abitudini e anche nella cucina. È una città bella perché è azzurra come il mare, verde come l’altipiano carsico e le montagne che ha alle spalle, ma ha anche un colore albicocca per via dei tanti edifici in mattoni del centro. Anche Laura Samani ha voluto raccontare una Trieste diversa dalla classica cartolina di Piazza Unità affacciata sul mare. La Trieste che si vede nel film è quella che ho vissuto durante l’adolescenza. Quei luoghi erano davvero quelli in cui trascorrevamo le giornate. Per me Trieste, oltre a essere casa, è una città in cui si vive molto bene. Obiettivamente non avrei mai immaginato di vivere stabilmente lontano da lì. Non l’avrei lasciata facilmente”.

Che cosa significa per lei la parola ambizione?

“Per me l’ambizione è la voglia di vivere, di continuare, di provare, di buttarsi, anche rischiando. Molte volte si rischia quando non si sa dove si andrà a finire. Personalmente non sono una persona molto ambiziosa nel senso classico del termine. Non punto a grandi traguardi o a un successo enorme. Per me l’ambizione è affrontare ogni giornata e andare avanti”.

E allora che cosa rappresenta il successo per lei?

“Forse prima ho attribuito al successo un significato troppo negativo. Per me il successo è avere desideri, voglia di scoprire aspetti nuovi, di andare avanti e di non restare fermi”.

Che rapporto ha con la sua mascolinità? Quella di Pasini, almeno inizialmente, appare un po’ tossica.

“Quella di Pietro, la mia, lo era sicuramente fino a non molto tempo fa. Anche grazie allo studio del personaggio e a tutto il lavoro interiore che ho fatto, ho acquisito una maggiore consapevolezza. Nella prima parte della mia adolescenza ero molto simile al Pasini dell’inizio del film. Poi, crescendo, mi sono accettato di più. Nel film c’è anche questa tematica: accettarsi, senza cambiare per entrare a far parte di qualcosa o per piacere agli altri. Oggi Pietro ha una consapevolezza maggiore. Non è cambiato, si è accettato”.

Se la sua stanza potesse parlare, che cosa racconterebbe di Pietro?

“La mia stanza ha visto molto poco di me, ma mi ha sentito parlare tanto. Dentro ci sono ancora i miei primi peluche, quindi conserva un lato più infantile e giocoso di Pietro. Poi ci sono i ricordi: i primi viaggi, i biglietti, le fotografie. Ci sono i momenti dell’adolescenza, gli amici che oggi non vedo più ma che porto dentro di me, e quelli che vedo ancora. Nella mia stanza c’è un forte legame affettivo. Ha visto anche le notti più difficili, quelle in cui non si dorme, ci si alza dal letto, si cammina e si guarda fuori dalla finestra. Probabilmente direbbe di aver visto un po’ di tutto”.

Tra le foto che ci sono nella sua stanza, qual è quella a cui tiene di più?

“Forse una delle ultime che ho scattato, durante la presentazione del film. In quella foto ci sono tutte le persone che speravo si riunissero, anche se non avevo invitato nessuno direttamente. Dopo la proiezione abbiamo scattato questa foto e oggi ce l’ho in camera. È quella a cui tengo di più, perché in quel momento si è visto chi aveva davvero piacere di incontrarmi e conoscermi anche in questo nuovo percorso”.

Ci sono specchi nella sua stanza?

“In questo momento no. Ce n’era uno ma l’ho tolto un po’ di tempo fa. Anche per una questione pratica, perché l’armadio è in un’altra stanza. In generale, però, mi guardo poco allo specchio. Non lo uso come termine di paragone, né per vedere come sono vestito o osservare il mio aspetto fisico. Lo utilizzo soprattutto quando mi lavo i denti. Quelli sono due o tre minuti di riflessione”.

Su che cosa riflette?

“Su aspetti molto semplici, magari sulla giornata appena trascorsa o su quella del giorno dopo. È un po’ come consultare un’agenda”.

Non riflette mai sul suo aspetto fisico?

“Sono molto sereno rispetto al mio aspetto fisico. Sono consapevole di essere un bel ragazzo, però accetto molto il mio corpo. Non ho la fissazione per gli addominali, per i brufoli o per il capello perfetto. Mi taglio i capelli tre volte all’anno. Per me lo specchio non ha una funzione estetica. È più uno scambio di sguardi con se stessi. Guardo soprattutto gli occhi, non il resto”.

Qual è stato l’ultimo gesto di tenerezza che si è concesso?

“Forse l’ultimo regalo che mi sono fatto è stato concedermi un po’ di pace, di serenità e di accettazione. Essere accettati dagli altri non significa necessariamente essersi accettati da soli. Anzi, a volte, per piacere agli altri, si finisce per fingere di essere qualcuno che non si è. Quindi probabilmente l’ultimo gesto di tenerezza che mi sono concesso è stato accettarmi e piacermi”.

Quale lato di sé non riusciva ad accettare?

“Il lato che facevo più fatica ad accettare era quello più intimo, più riservato, quello che normalmente non si mostra. Probabilmente, proprio perché non lo mostravo, l’ho anche trascurato nella mia crescita. Sono una persona molto sensibile, emotiva e premurosa verso gli altri. Però spesso, per mantenere un’immagine più dura, si mette da parte questa parte di sé e non si vuole mostrare la propria fragilità. Solo che non si può essere sempre perfetti, sempre sorridenti, sempre al massimo. A un certo punto, tutta quella parte che avevo accumulato mi si è riversata contro in modo molto forte”.

Aveva paura che, mostrando davvero chi fosse Pietro, qualcuno potesse ferirla?

“No. La mia paura non era mostrare agli altri quella parte di me. La mia paura era affrontarla, elaborarla. Sono una persona che difficilmente va dagli altri a raccontare i momenti negativi. Era più una questione personale. Eppure, tornando a Pasini, quando mostra la sua debolezza ottiene qualcosa, non la spreca. Credo quindi che fosse soprattutto un problema legato alla volontà di affrontare ed elaborare certe parti di me. A volte basta un film per crescere, un solo film”.