Pietro Gugliotta della Uno Bianca morto suicida, si è impiccato l'8 gennaio: la famiglia lo ha reso noto ora

Redattore esperto di economia, appassionato di tecnologia e sport. Scrive di attualità e cronaca. Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano, ha lavorato per diversi siti e redazioni.

Pietro Gugliotta, condannato per aver fatto parte della banda della Uno Bianca, è morto suicida nella sua casa in Friuli Venezia Giulia. La notizia è stata data dalla famiglia, ma la morte dell’ex poliziotto è avvenuta l’8 gennaio scorso. Gugliotta non era mai stato condannato direttamente in relazione agli eventi di sangue della banda.

È morto suicida Pietro Gugliotta

Lo scorso 8 gennaio è morto suicida nella sua casa in Friuli Venezia Giulia Pietro Gugliotta, 66 anni, ex membro della banda della Uno Bianca. La famiglia ha diffuso la notizia soltanto l’8 maggio, quattro mesi dopo.

Dopo aver lavorato per anni in una cooperativa per la quale si occupava di trascrizioni e di cura del verde, come parte del suo reinserimento dopo la carcerazione legata alle condanne ricevute.

ANSA

Da alcuni anni era in pensione. Secondo quanto riporta il quotidiano La Repubblica, la famiglia non aveva notato nulla che facesse presagire un gesto simile.

Chi era Pietro Gugliotta

Spesso chiamato il “gregario” della Uno Bianca, Gugliotta era come gli altri membri della banda un poliziotto ai tempi degli omicidi e delle violente rapine del gruppo.

Lavorava, tra il 1987 e il 1994, alla centrale operativa di Bologna, dove aveva conosciuto gli altri membri della banda, tra cui i fratelli Savi.

Una volta arrestata la banda, Gugliotta fu processato per due fatti di sangue, il tentato omicidio di Driss Akesbi, e la bomba all’ufficio postale di via Emilia Levante, ma fu assolto in entrambi i casi.

Il rapporto di Gugliotta con Roberto Savi

Gugliotta aveva conosciuto Roberto Savi perché entrambi lavoravano come operatori radio alla centrale operativa di Bologna.

Il rapporto tra i due fu oggetto di diversi dibattiti durante i processi. La difesa di Gugliotta lo presentò come “terrorizzato” da Savi.

Gugliotta, secondo la sua versione, avrebbe voluto abbandonare la banda, ma sarebbe stato proprio il suo stato di “succube” di Savi.

La notizia della morte di Gugliotta è la seconda notizia in pochi giorni sulla Uno Bianca, dopo le rivelazioni proprio di Roberto Savi alla trasmissione Belve Crime.