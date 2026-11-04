Pietro Oliva accusa Gianluca Vacchi di ferie non retribuite ma per i giudici è lui a dover dare 200 mila euro

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

C’è un colpo di scena nella causa di lavoro che vede contrapposti Gianluca Vacchi e il suo ex assistente Pietro Oliva, che chiede di essere pagato dal suo ex datore di lavoro per ferie e permessi non goduti e diritti maturati in oltre 15 anni di lavoro. Secondo i giudici, sarebbe proprio Oliva a dover pagare 200 mila euro.

Il colpo di scena nella causa tra Vacchi e Oliva

La vicenda è riportata da L’unione sarda. La Corte d’Appello di Bologna, nell’ambito del procedimento civile giunto al secondo grado di giudizio, avrebbe formulato una proposta per la chiusura anticipata della causa di lavoro.

La soluzione suggerita dai giudici prevede che Pietro Oliva versi nelle casse di Gianluca Vacchi circa 200 mila euro.

Come si è arrivati a questa decisione nella causa tra Vacchi e Oliva

Pietro Oliva, fino al momento della rottura con Gianluca Vacchi, era solito seguire ovunque l’imprenditore e influencer in qualità di factotum per ogni attività legata ai suoi viaggi all’estero e alla gestione quotidiana degli immobili.

Oliva è sotto processo a Tempio per presunti ammanchi nei conti di Vacchi. Dovrà ora decidere se accettare la proposta della Corte d’Appello di Bologna. La proposta di transazione è emersa anche nell’ultima udienza del processo penale celebrato a Tempio.

Le parole di Gianluca Vacchi

Alla fine del mese di ottobre, lasciando il Palazzo di Giustizia di Tempio dopo una lunga deposizione nel processo che lo vede vittima della presunta gestione infedele del suo patrimonio, Gianluca Vacchi aveva rilasciato alcune dichiarazioni.

“Mr, Enjoy”, in quell’occasione, aveva detto: “Preferisco non rilasciare alcuna dichiarazione durante il processo, anche per rispetto del giudice. Comunque confermo che questa vicenda mi ha molto amareggiato“.

Chi è Gianluca Vacchi

Gianluca Vacchi è un imprenditore, influencer e deejay internazionale nato a Bologna il 5 agosto del 1967. Dopo aver conseguito la laurea in Economia e Commercio, ha iniziato a lavorare nell’azienda di famiglia IMA per poi decidere di lasciarla e dedicarsi a nuove attività imprenditoriali.

Vacchi ha anche fondato un brand tutto suo, GV Life Style, ed è diventato nel corso degli anni un personaggio molto popolare sui social network, dove è conosciuto col soprannome di “Mr. Enjoy” (dal suo motto).

Nel 2022 Gianluca Vacchi è anche sbarcato sulla piattaforma Prime Video con una docu-serie a lui dedicata, intitolata “Mucho más“: “Un viaggio inedito tra i segreti e le fragilità di una vera popstar del lifestyle, un ritratto che va oltre la fama e la ricchezza mostrando l’uomo che si cela dietro la celebrity”.