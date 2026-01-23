Pietro Orlandi fratello di Emanuela attacca il Vaticano, "Provo rabbia perché ci ha voltato le spalle"

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Pietro Orlandi torna a parlare della scomparsa della sorella, accusando il Vaticano di aver voltato le spalle alla famiglia. A 42 anni dal rapimento di Emanuela Orlandi, il fratello ribadisce che cercarla viva è un dovere morale finché non emergeranno prove certe, e invita i giovani a non accettare mai l’ingiustizia.

Pietro Orlandi, l’accusa al Vaticano

A oltre quarant’anni dalla scomparsa di Emanuela Orlandi, il fratello Pietro torna a parlare con parole dure e cariche di dolore, puntando il dito contro il Vaticano, che a suo avviso avrebbe abbandonato la famiglia sin dai primi giorni dopo il rapimento.

In un’intervista alla trasmissione “Scomparsi”, in onda sul canale 122 Fatti di Nera, Orlandi ha ribadito come la delusione sia maggiore proprio perché il luogo dove tutto è successo è “casa sua”.

“Per noi il Vaticano è sempre casa, l’ho sempre considerato parte della mia famiglia. Questo mi fa ancora più rabbia: hanno voltato le spalle a Emanuela e alla nostra famiglia dal primo giorno fino a ieri”.

La verità su Emanuela Orlandi

Il sequestro di Emanuela, avvenuto il 22 giugno 1983, continua a rappresentare una ferita aperta. Secondo Pietro Orlandi, l’assenza di risposte definitive impone di non arrendersi.

“Finché non trovo i resti, per me è un dovere cercarla viva” ha affermato. “Non riesco a sentirla morta, sento che è da qualche parte. Posso immaginarla all’interno di un convento: sono convinto che per un periodo sia stata portata da qualche parte perché era testimone di quello che era successo”.

Alla rabbia per il silenzio delle istituzioni vaticane si contrappone, secondo Orlandi, il sostegno che continua ad arrivare da molte parti del mondo. Una solidarietà che gli permette di proseguire una battaglia che sente di combattere anche per altre famiglie segnate dalla scomparsa di un proprio caro. “Ai giovani dico: non accettate mai passivamente un’ingiustizia, perché pretendere la verità deve tornare a essere la normalità, non un atto di eroismo”.

L’inchiesta parlamentare: il ruolo di Accetti

La Commissione bicamerale d’inchiesta sui casi Orlandi-Gregori ha recentemente impresso una svolta ai lavori convocando Marco Fassoni Accetti, il fotografo romano che nel 2013 si autoaccusò del sequestro, atteso a Palazzo San Macuto il 29 gennaio.

La sua audizione segue quella della ex convivente, Ornella Carnazza, ascoltata il 22 gennaio per chiarire un’inquietante intercettazione del 1997.

In quella telefonata, registrata mentre Accetti era indagato per la scomparsa del piccolo Bruno Romano, i due litigavano per l’affidamento della figlia.

Carnazza, per minacciarlo, esclamò: “Adesso io comincerò a raccontare per telefono tutte le cose di una certa ragazza. Parliamo di Emanuela Orlandi e di quello che vuoi fare con lei?” L’uso del tempo presente nel 1997 apre scenari ambigui: Emanuela potrebbe essere stata ancora viva, oppure Accetti avrebbe potuto pianificare già a quei tempi una messinscena pubblica.