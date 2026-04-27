Pietro Serpi, l’intervista all’Adriano dei Cesaroni: “Sul set mi dicevano solo una cosa: divertiti”

Con un percorso accademico in Comunicazione, ha scritto di cinema, tv, libri e musica. Ha curato prefazioni e capitoli editoriali, collabora con testate nazionali e gestisce il database di un sito dedicato al cinema.

Ci sono nuovi ingressi che fanno rumore e altri che, quasi senza accorgersene, cambiano l’atmosfera di una storia. Pietro Serpi appartiene decisamente alla seconda categoria. Arriva nella serie di Canale 5 I Cesaroni – Il Ritorno con la leggerezza di chi non ha bisogno di imporsi, ma finisce per prendersi uno spazio tutto suo, naturale, credibile, immediato. Il suo Adriano Cesaroni è il cuore tenero della famiglia. Figlio di Marco e Virginia, fratellastro di Marta, è quel bambino capace di riportare equilibrio anche quando gli adulti si complicano la vita. Ha uno sguardo dolce, ma anche sveglio; è affettuoso, ma non ingenuo. Ogni tanto combina qualche marachella, certo, ma è proprio questa miscela di dolcezza e vivacità a renderlo così vero. E poi ci sono i suoi video diari, piccoli momenti in cui prova a capire come funziona il mondo: uno strumento semplice, ma potentissimo, che trasforma Adriano in uno specchio sincero della realtà che lo circonda. Dietro questa naturalezza c’è un percorso già sorprendentemente ricco. Nato a Roma nel 2016, Pietro Serpi ha iniziato prestissimo a recitare, mostrando fin da subito una presenza davanti alla macchina da presa rara per la sua età. Ha già attraversato set importanti, dal film Il ragazzo dai pantaloni rosa fino al lavoro con Gianni Di Gregorio in Come ti muovi, sbagli, presentato alla Biennale di Venezia. E ancora, l’esperienza accanto a Sabrina Ferilli in Gloria – Il ritorno e i progetti in arrivo che lo confermano come uno dei volti più promettenti della sua generazione. Fuori dal set, però, Pietro Serpi resta un bambino con passioni molto concrete: il calcio, i Lego, la curiosità per le scienze e perfino per lo spazio. Un mix che racconta bene chi è: vivace, curioso, con la testa piena di idee e quella voglia genuina di scoprire come funzionano le cose. E forse è proprio questo il punto. Pietro Serpi non ‘costruisce’ Adriano: lo incontra a metà strada. Ci mette dentro qualcosa di suo, e il risultato è un personaggio che funziona perché sembra vissuto, non interpretato. Da qui parte la nostra intervista esclusiva per Virgilio Notizie. Da un piccolo attore che ha già imparato una cosa importante: per arrivare al pubblico, a volte basta essere veri.

Adriano Cesaroni arriva in una famiglia che il pubblico conosce da anni. Come se l’è immaginato la prima volta che ha letto il personaggio?

“Appena ho letto che il personaggio sarebbe stato un membro della famiglia Cesaroni ho pensato: ‘Wow!!’. Poi come tipo lo pensavo esattamente così come è, che poi è un po’ simile a come sono io nella vita vera e, quindi, mi sono adattato facilmente a lui”.

Adriano vive con Marco e Virginia. Secondo lei, che figlio è? Più tranquillo o uno che combina guai?

“È un figlio dolce e affettuoso, che però ogni tanto fa qualche marachella (ride, ndr)”.

Entrare in una serie famosa come I Cesaroni le ha messo più emozione o più curiosità?

“Tutte due le cose, perché avevo già vista la serie prima di girarla quindi quando ho saputo che ero stato preso ero molto emozionato e felicissimo di interpretare un Cesaroni”.

Sul set si è sentito subito a casa oppure all’inizio era un po’ intimidito?

“Mi sono subito sentito a casa perché tutti mi hanno trattato da subito come uno di famiglia e, quindi, è stato tutto molto facile”.

US: Francesco Fusco

C’è stato un attore del cast che l’ha aiutata di più nei primi giorni?

“Tutti mi hanno sempre aiutato a farmi sentire al mio agio: ero il piccolo di casa e avevo tutte le attenzioni. Claudio Amendola mi ha sempre lasciato molto libero e mi faceva sentire molto tranquillo. Ero talmente felice di stare lì che non volevo mai sbagliare: invece lui mi diceva sempre di divertirmi e mi sono sciolto subito”.

Qual è stata la scena più divertente da girare?

“Le scene del compleanno di Adriano, sono state uno spasso!!!”.

E invece c’è stata una scena che l’ha messa un po’ in difficoltà?

“Mhmm, non mi vengono in mente: mi sono sempre sentito molto sereno mentre giravo”.

Ha già fatto film e serie molto diversi tra loro. Che differenza ha sentito tra lavorare in un film e lavorare in una serie lunga come I Cesaroni?

“Sono sensazioni diverse perché i film durano meno tempo e sono più intensi. Negli ultimi a cui ho lavorato, si girava quasi tutti i giorni e quindi è come se diventassero tipo la tua vita in quel mese. Invece per una serie come I Cesaroni, la cui lavorazione dura vari mesi, all’inizio pensavamo con la mia famiglia che sarebbe stato faticoso, e invece è stato molto più semplice: in quel caso, stare sul set diventa quasi una routine che si incastra alla vita normale, una seconda casa. E, infatti, quando è finita mi è mancata moltissimo!”.

Nel film Il ragazzo dai pantaloni rosa interpretava un personaggio molto delicato, quello del fratello di Andrea Spezzacatena. Le piace di più fare ruoli seri o personaggi più simpatici e pieni di energia?

“Mi trovo bene in tutt’e due le situazioni perché fare il personaggio simpatico e divertente è anche più facile. Però, è bello anche interpretare un personaggio diverso da come sei nella vita”.

Quando non è sul set, quali sono le cose che la divertono di più fare?

“Mi piace moltissimo il calcio, sia guardarlo che giocarci: vado anche spesso allo stadio. Mi piace giocare ai giochi da tavola (tipo Monopoli, a carte), inventarmi dei progetti delle mie idee, giocare al parco, insomma cose da bimbo normale (ride, ndr)”.

Ho letto che le piacciono molto i Lego: qual è la costruzione più bella o più difficile che ha fatto?

“Sì, è proprio una passione! La più difficile ma soddisfacente costruzione che ho fatto è stata la Ferrari SF24 che è lunga ben 61 cm, è una costruzione pensata per gli adulti ma me la cavo molto bene! Tra l’altro questa in specifico me l’hanno regalata lì, sul set dei Cesaroni”.

Le interessano anche astronomia e scienze. Se non facesse l’attore da grande, c’è un altro mestiere che le piacerebbe fare?

“Mi piacerebbe fare l’ingegnere astrofisico o ingegnere astronautico per la Nasa: mi appassiona molto la progettazione dei razzi”.

C’è qualcosa che ha imparato facendo questo lavoro che secondo lei le serve anche nella vita di tutti i giorni?

“Sì, ci sono tante lezioni che impari interpretando personaggi che hanno vite diverse dalla tua. Per esempio, in un film ho interpretato un bambino che viveva in una situazione familiare difficile e anche se sono piccolo ho capito che sono molto fortunato ad avere la mia famiglia e la mia vita”.

Se potesse inventare una nuova avventura per Adriano nei Cesaroni, cosa gli farebbe succedere?

“Eh, bella domanda! Forse gli farei incontrare la squadra della Roma (questa in realtà è più per Pietro che per Adriano, ride, ndr) ”..

Quando tra qualche anno riguarderà questa esperienza, secondo lei quale sarà il ricordo che le rimarrà più impresso?

“Tutto l’affetto e l’attenzione che hanno i fan della serie per i personaggi e, quindi, anche per noi che li interpretiamo. Vedo che le persone quasi ‘mi vogliono bene’. E questo è bellissimo!”.