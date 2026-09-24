Pietro Taricone ricordato nella casa del Gf Vip, Marina La Rosa si commuove: "La gente piangeva per strada"

Esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Marina La Rosa, attuale concorrente del Gf Vip 9, chiacchierando con Simone Annicchiarico nella casa più spiata d’Italia, ha ricordato Pietro Taricone e si è commossa. L’attore è deceduto 16 anni fa. Fu vittima di un incidente mentre stava praticando paracadutismo. Raggiunse la popolarità partecipando al primo storico Grande Fratello, nel 2000. Fu allora che conobbe Marina.

Gf Vip, Marina La Rosa parla di Pietro Taricone

“Era molto simpatico. La gente mi fermava per strada, quando è morto, e piangeva anche se non lo aveva conosciuto. Mi ricordo quel momento, fu una cosa improvvisa e lui era padre, aveva una figlia piccola”, ha raccontato con tono commosso Marina La Rosa.

“Kasia Smutniak, la sua compagna e madre di Sophie, è molto brava – ha aggiunto la psicologa – una donna forte, un’attivista: so che stava lavorando a un lungometraggio per la fondazione che hanno creato per ricordare Pietro”.

ANSA

La Rosa: “Il Grande Fratello del 2000 un’esperienza assurda”

Marina ha poi parlato del Grande Fratello del 2000, definendolo “un’esperienza assurda”.

“Siamo usciti ed eravamo altre persone – ha dichiarato – La gente era impazzita per noi, è una cosa impossibile da descrivere. Poi, siccome c’era una storia molto bella tra Pietro e Cristina Plevani, e lei peraltro era molto innamorata di lui, io ero stata vista come la stron*a che si metteva in mezzo: la gente mi vedeva così”.

Il “triangolo” tra Marina La Rosa, Pietro Taricone e Cristina Plevani

Taricone fu uno dei protagonisti assoluti della prima edizione del Grande Fratello. Poco dopo l’inizio del reality, ebbe una fugace relazione con la bresciana Cristina Plevani. Ma lui diresse poi le sue attenzioni su Marina La Rosa. Cristina, invece, continuò ad essere attratta dal frusinate, senza essere ricambiata.

Nonostante il corteggiamento, Marina non cedette mai alle avance di Taricone. I due, però, rimasero amici.

Terminato il Grande Fratello, Pietro intraprese la carriera di attore e recitò in diverse fiction.

L’incidente con il paracadute

Appassionato di paracadutismo, la mattina del 28 giugno 2010 si è schiantato al suolo durante un lancio nei pressi dell’aviosuperficie Alvaro Leonardi di Terni per un errore di calcolo nella manovra di atterraggio col paracadute. Ricoverato in condizioni disperate, si spense il giorno successivo.