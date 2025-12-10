Pietro Valsecchi spiega la rottura con Checco Zalone, "è diventato ossessivo, democristiano fino al midollo"

Giornalista pubblicista, SEO copywriter e web editor, classe 1991. Ha lavorato come redattrice per diverse testate giornalistiche. Oltre a quella per la scrittura, coltiva una grande passione per i viaggi. Vive in Sicilia da sempre ma, ogni volta che ne ha la possibilità, ama esplorare nuove realtà e culture.

Pietro Valsecchi ripercorre il sodalizio con Checco Zalone e la rottura con il comico: dall’incontro casuale al successo di Cado dalle nubi, fino ai dissidi dovuti alle tensioni creative dopo Tolo Tolo, esacerbate da richieste economiche. “È diventato ossessivo”, ha raccontato il produttore sul comico, definendolo inoltre “democristiano fino al midollo”.

Il sodalizio con Checco Zalone

Nel corso di una recente intervista rilascia a Il Corriere, il produttore Pietro Valsecchi ha ripercorso il sodalizio artistico (e la rottura) con il comico Checco Zalone.

Il produttore si avvicino al comico grazie al figlio 12enne, che lo seguiva in Zelig.

ANSA

Pietro Valsecchi

“Tempo dopo lo rividi in tv e mi sorprese. L’ironia tagliente, il cinismo, l’irriverenza. Un comico fuori dagli schemi”, ha ricostruito Valsecchi.

Da lì la decisione di contattarlo: dopo la telefonata, Zalone e Gennaro Nunziante lo raggiunsero per un incontro.

“Loro portarono la mozzarella, io li accolsi col tartufo”, ha ricordato. “E a cena nacque l’idea di Cado dalle nubi”.

La rottura con il comico: “È diventato ossessivo”

Pietro Valsecchi ha raccontato: “Tutti volevano rubarmi Zalone”, ricostruendo il periodo successivo al successo della pellicola.

Ma, dopo cinque film e tantissime esperienze condivise, il sodalizio si ruppe.

“È diventato ossessivo, vinto dall’ansia del primo posto”, ha raccontato Valsecchi. Inoltre, stando alle parole del produttore, dopo Tolo Tolo la situazione degenerò ulteriormente e Gennaro Nunziante gli chiese “una cifra assurda”.

Dettaglio che portò ad una discussione col regista.

“A quel punto, ho lasciato Luca libero di fare il suo film”, ha spiegato il produttore.

Valsecchi su Zalone: “Democristiano fino al midollo”

Secondo il produttore, il divorzio artistico sarebbe nato anche dalle riluttanze del comico.

“Luca non voleva più far ridere, ogni volta che gli mandavo un autore nuovo per affiancarlo lo snobbava”, ha infatti proseguito Pietro Valsecchi. “Aveva bisogno di essere accettato dall’intellighenzia di sinistra, che non l’aveva capito. È un democristiano fino al midollo, voleva il riconoscimento di quel mondo e quando l’ha avuto l’ha snobbato”.

Il produttore ha infine lasciato intendere che, tra i due, ci fossero problemi legati ai compensi. Checco Zalone, infatti, avrebbe chiesto un cachet a parte per una canzone aggiuntiva in una delle pellicole.