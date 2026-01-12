Pietro Zantonini morto a Cortina nel cantiere del Palaghiaccio sede delle Olimpiadi, autopsia sul vigilante

Classe ’88, è giornalista professionista dal 2017. Scrive di cronaca e attualità economico-politica, interessandosi nel tempo di tematiche sociali e sport. Ha collaborato con diverse testate nazionali, con esperienze anche in radio.

Disposta l’autopsia su Pietro Zantonini, il vigilante morto durante il turno di guardia a un cantiere delle Olimpiadi di Milano-Cortina, con temperature fino a 16 gradi sotto lo zero. L’indagine aperta dalla procura di Belluno servirà a chiarire se il 55enne brindisino sia deceduto per il freddo o per un malore e ad accertare eventuali responsabilità. Un caso che richiama l’attenzione sulla sicurezza e le condizioni di lavoro dei Giochi invernali, a meno di un mese dalla cerimonia inaugurale.

La morte di Pietro Zantonini

Zantonini è morto nella notte tra mercoledì 7 e giovedì 8 gennaio, nel gabbiotto dello stadio del ghiaccio di Cortina d’Ampezzo, da cui usciva ogni due ore per fare il giro di guardia.

Secondo quanto ricostruito finora, nella notte ha iniziato a sentirsi male e ha chiamato i colleghi, i quali hanno allertato il 118 intorno alle 2. All’arrivo del personale sanitario, nonostante i tentativi di rianimazione, per il 55enne era però già troppo tardi.

La denuncia della moglie del vigilante

Per fare luce sulla morte del vigilante, la moglie ha presentato denuncia ai carabinieri, dichiarando attraverso una nota diffusa dal legale, l’avvocato Francesco Dragone, che il 55enne “avrebbe più volte manifestato preoccupazioni e lamentele in merito alle condizioni di lavoro, ai turni notturni prolungati e alla mancanza di adeguate tutele”.

Zantonini era impiegato di una ditta esterna con turni da 12 ore e sarebbe tornato in Puglia a fine gennaio alla scadenza del contratto a termine, che gli era già stato prorogato.

In seguito all’esposto della famiglia, il pm Claudio Fabris ha dunque stabilito il sequestro della salma e affidato l’autopsia all’anatomopatologo Andrea Porzionato.

Le indagini nel cantiere delle Olimpiadi a Cortina

Esprimendo le condoglianze per la morte di Zantonini, i vertici di Simico, società responsabile della realizzazione delle opere di Milano-Cortina 2026, hanno chiarito come il cantiere non fosse di loro competenza diretta e di attendere gli sviluppi delle indagini.

Esiti attesi anche dai sindacati: “Certamente sarebbe estremamente grave se il 55enne avesse pagato con la morte il senso del dovere. In attesa dei necessari chiarimenti, ci stringiamo ai familiari della vittima, colpiti da un così grave lutto” ha dichiarato il segretario generale di Uil Veneto, Roberto Toigo.

Sul caso si è espresso anche il ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini, manifestando vicinanza alla famiglia e assicurando di aver chiesto informazioni sul caso: “Salvini coglie l’occasione per ribadire che la sicurezza sul lavoro è una priorità, da preferire ad ogni altro aspetto compresa la velocizzazione di alcune opere” si legge nella nota del Ministero.