È di oltre un milione di articoli di bigiotteria e accessori di abbigliamento contraffatti sequestrati il bilancio di un’operazione condotta dalla Guardia di Finanza tra il rione Esquilino e la periferia orientale di Roma. Il rappresentante legale della società coinvolta è stato denunciato per frode in commercio, ricettazione e vendita di beni con segni mendaci. L’operazione si inserisce nell’ambito delle attività di controllo a tutela della salute pubblica e dell’economia legale.

Operazione tra Esquilino e Tor Sapienza

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Guardia di Finanza, l’azione delle “fiamme gialle” del 3° Nucleo Operativo Metropolitano di Roma ha preso il via da un controllo presso una rivendita situata nel rione Esquilino. Qui sono stati individuati articoli di bigiotteria con etichette che dichiaravano la presenza di “nichel nei limiti consentiti”, ma senza che il gestore avesse mai effettuato i test di conformità previsti dalla normativa europea e nazionale.

Violazioni alle norme sulla sicurezza dei prodotti

Le verifiche hanno evidenziato la violazione delle prescrizioni del regolamento “Reach”, che disciplina l’uso di sostanze chimiche e metalli nocivi nei prodotti destinati al contatto con il corpo umano. La normativa impone obblighi stringenti di registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizione, proprio per tutelare la salute dei consumatori.

Scoperto un deposito con oltre un milione di articoli

Gli accertamenti effettuati sul posto hanno permesso di risalire a un deposito riconducibile all’impresa fornitrice, situato nella zona di Tor Sapienza. All’interno del magazzino, i militari hanno rinvenuto oltre un milione di gioielli di bigiotteria ritenuti non sicuri per l’incolumità pubblica, oltre a migliaia di accessori di abbigliamento contraffatti. Tra questi ultimi, molti riproducevano i personaggi “Pikachu-Pokemon” e “Hello Kitty”, destinati in particolare ai bambini per i festeggiamenti di Carnevale.

Denunciato il rappresentante legale

Il rappresentante legale della società, cui fanno capo sia la rivendita sia il deposito, è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria per frode in commercio, ricettazione e vendita di beni con segni mendaci. Le accuse riguardano la commercializzazione di prodotti non conformi alle normative sulla sicurezza e la presenza di articoli contraffatti, che rappresentano un rischio sia per la salute dei consumatori sia per il mercato legale.

