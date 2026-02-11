Pilar Fogliati co-conduttrice di Conti a Sanremo 2026 con Achille Lauro e Lillo nella serata del 25 febbraio

Giornalista pubblicista dal 2012. Laureata in Lettere Moderne con esperienze sul web, in radio e tv nazionali. Appassionata di cronaca e politica

Carlo Conti ha annunciato che l’attrice Pilar Fogliati è la co-conduttrice della seconda serata del Festival di Sanremo 2026, in programma mercoledì 25 febbraio. L’attrice, volto noto di numerose fiction Rai, sarà affiancata da Achille Lauro e Lillo. La presenza dell’artista non sembra essere in sostituzione del comico Andrea Pucci, che era stato annunciato come uno dei co-conduttori della terza serata della kermesse musicale, insieme a Laura Pausini.

L’annuncio di Carlo Conti sul Festival di Sanremo 2026

Durante la puntata dell’11 febbraio de La Pennicanza su Radio2, condotta da Fiorello, Carlo Conti ha annunciato la co-conduttrice del Festival di Sanremo 2026 nella serata di mercoledì 25 febbraio.

Queste le sue parole: “Ufficializzo una cosa che è nell’aria. Pilar Fogliati sarà nella seconda serata assieme ad Achille Lauro e Lillo come co-conduttori”.

Il direttore artistico ha anche parlato delle varie voci sugli ospiti, e superospiti, che potrebbero far parte di questa edizione di Sanremo 2026.

“Eros Ramazzotti? Ancora non lo so. Ho letto tante cose, ho letto anche Madonna in duetto con Patty ne ho lette tantissime ma questo è Sanremo…”, come riporta LaPresse.

Sugli amici Leonardo Pieraccioni e Giorgio Panariello, Carlo Conti ha escluso, anche quest’anno, una loro partecipazione alla kermesse musicale, salvo per uno scherzo: “Non vengono, non hanno voglia salvo che mi facciano uno scherzo non è previsto, non hanno neanche prenotato l’albergo”.

Chi è Pilar Fogliati

Pilar Fogliati, co-conduttrice della seconda serata del 25 febbraio del Festival di Sanremo 2026, ha 33 anni, nata ad Alessandria, è di origini romane.

Dopo il diploma all’Accademia Nazionale d’Arte Drammatica Silvio D’Amico, ha iniziato la sua carriera a teatro.

La televisione è arrivata dal 2014 con un ruolo nel cast di Che Dio ci Aiuti e Il Bosco.

Al cinema, invece, ha debuttato con il film Forever Young di Fausto Brizzi.

Ha vinto il Nastro d’Argento nel 2023 come migliore attrice nel film Romantiche, da lei diretto.

Tra le fiction Rai più famose da lei interpretate anche Un Passo dal Cielo e Cuori.

Le parole di Carlo Conti su Andrea Pucci

Come riporta Adnkronos, Carlo Conti ha anche parlato della scelta da parte di Andrea Pucci di fare un passo indietro dopo l’annuncio della sua partecipazione come co-conduttore della terza serata di Sanremo 2026.

“Ci si può scherzare però mi dispiace molto sia umanamente che professionalmente. La sua è stata una scelta autonoma”.

Il direttore artistico ha, anche, fatto cenno al precedente della contestazione a Maurizio Crozza e ha aggiunto: “Non pensavamo di creare un affare di Stato, la mia scelta era per un artista che riempie i teatri”.

Il Corriere della Sera aveva già anticipato che non ci sarebbe stata alcun tipo di pressione nei confronti di Carlo Conti sulla scelta di Andrea Pucci, come volto del Festival.

Sempre a La Pennicanza, il conduttore ha spiegato che la modella Irina Shayk non sostituisce il comico, era già prevista nel cast di Sanremo 2026.