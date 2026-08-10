Pilota Air India positivo a "sostanze psicoattive" dopo la grave turbolenza, italiani tra i 17 feriti

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Il pilota del volo Airbus A320 di Air India con a bordo diversi italiani su cui, il 4 agosto, si è verificata una grave turbolenza che ha causato il ferimento di 17 persone sarebbe risultato positivo a “sostanze psicoattive”. La notizia è stata resa nota dal ministero dell’Aviazione civile indiano, che ha tenuto a precisare che sarà necessario effettuare un secondo test per confermare la positività.

La comunicazione ufficiale sul volo Air India

Il ministero dell’Aviazione civile indiano ha comunicato che, in seguito a un primo test (e in attesa del secondo che dovrà confermare o meno l’esito), il pilota dell’Airbus A320 è risultato positivo a “sostanze psicoattive”.

Allo stato attuale, non è accertata una relazione tra il presunto stato del pilota e i problemi che si sono registrati a bordo in seguito alla turbolenza.

Il ministero, come riportato da La Repubblica, ha sospeso dal servizio sia il comandante che è risultato positivo sia il suo vice (che invece ha superato il test senza problemi) alla luce dell'”inconveniente grave” verificatosi a bordo dell’aereo.

La turbolenza sul volo Airbus A320 di Air India

La turbolenza si è verificata il 4 agosto sul volo da Phuket, in Thailandia, a Nuova Delhi, in India.

L’aereo, che trasportava 137 passeggeri, tra cui 3 neonati, oltre a 8 componenti dell’equipaggio, ha perso 300 piedi di quota (circa 91 metri). Poi, i piloti sono riusciti a stabilizzare il velivolo e a proseguire fino alla destinazione prevista.

Il bilancio è stato pesante: 13 passeggeri e 4 assistenti di volo sono rimasti feriti. Gli scossoni dell’aereo hanno provocato il danneggiamento di alcune cappelliere e di alcuni pannelli del soffitto. Scarpe, occhiali e altri oggetti personali sono volati nella cabina.

Tra i viaggiatori a bordo del volo Airbus A320 di Air India c’erano anche alcuni italiani, di ritorno dalla Thailandia.

La testimonianza di un’italiana a bordo del volo di Air India

Viviana, tra gli italiani a bordo del volo Air India, ha raccontato in alcune dichiarazioni riportate da La Repubblica di aver visto la sorella “sbalzata in aria dal sedile”. La madre, invece, è rimasta seriamente contusa alla testa.

“Ho tremato e pregato per tutto il viaggio, credevamo di morire”, ha aggiunto ancora la donna.