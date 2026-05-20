Pilota di un canadair accoltellato all'aeroporto di Lamezia Terme, è in codice rosso: caccia all'aggressore

Giornalista pubblicista dal 2012. Laureata in Lettere Moderne con esperienze sul web, in radio e tv nazionali. Appassionata di cronaca e politica

Un pilota di canadair, originario di Bari, sarebbe stato accoltellato a Lamezia Terme, in provincia di Catanzaro,nel parcheggio dell’aeroporto. L’aggressore sarebbe arrivato allo scalo a bordo di un’auto e lo avrebbe colpito al collo con un coltello. Il pilota sarebbe ricoverato presso l’ospedale cittadino di Lamezia Terme in codice rosso.

Pilota di canadair accoltellato a Lamezia Terme, cosa è successo

Come riporta la Gazzetta del Sud, il pilota di canadair è stato violentemente aggredito e accoltellato.

L’uomo che avrebbe inferto il fendente sarebbe un cittadino straniero secondo alcuni quotidiani locali.

© 2026 OpenMapTiles | © 2026 OpenStreetMap | © 2026 TomTom | © 2026 ESA, Copernicus Sentinel | © 2026 IODL 2.0 | Tuttocittà Lamezia Terme, in provincia di Catanzaro, dove il pilota è stato accoltellato

La vettura su cui è fuggito sarebbe di un residente di un centro della costa ionica catanzarese.

Subito dopo l’aggressione, il pilota è stato soccorso e trasportato d’urgenza presso l’ospedale di Lamezia Terme e sarebbe ricoverato in codice rosso.

Come riporta Telemia, il comandante è un pilota della Avincis Aviation Italia S.p.A., società che gestisce la flotta Canadair del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco.

La fonte riporta un dettaglio in più sull’aggressione.

Il pilota sarebbe stato raggiunto da alcuni fendenti anche alla spalla ma le coltellate non hanno colpito parti vitali.

Il Corpo nazionale dei Vigili del fuoco ha espresso solidarietà e vicinanza al comandante ferito.

La fuga dell’aggressore

Per quanto riguarda il movente del gesto, Today aggiunge un dettaglio.

Non sarebbe esclusa alcuna pista, compresa quella passionale.

Sempre Today aggiunge che l’uomo in fuga sarebbe scappato a bordo di una Passat.

Le indagini

Gli investigatori stanno visionando le immagini delle telecamere a circuito chiuso per giungere ad una identificazione certa dell’aggressore.

Calabria Inchieste sottolinea il lavoro della Polizia di frontiera che starebbe analizzando le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nello scalo e nelle aree di accesso al parcheggio.

Oltre alle primissime indiscrezioni, non si hanno ancora informazioni precise relative al possibile movente e se ci fossero rapporti eventualmente esistenti tra la vittima e il responsabile dell’accoltellamento.