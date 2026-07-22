Piloti Swiss fermati in albergo prima del volo perché ubriachi dopo notte di eccessi, sospesi dalla compagnia

Laureata in Storia Contemporanea e specializzata in Editoria e Giornalismo alla Statale di Milano, ha frequentato un master in Giornalismo d'Inchiesta a Roma. Giornalista professionista dal 2016, si occupa di attualità. Ha realizzato due reportage in Iraq su donne ed ex calciatori.

Due piloti della compagnia aerea Swiss sono stati fermati, prima di raggiungere l’aeroporto di Ginevra e mettersi al comando di un Airbus, dopo che alcuni colleghi li avrebbero trovati ancora in stato di ubriachezza nella hall dell’albergo. L’episodio è avvenuto lo scorso maggio ed è stato confermato dalla compagnia, che ha sospeso i due mentre sono ancora in corso gli accertamenti interni.

Piloti Swiss fermati prima del volo

Due piloti della compagnia aerea Swiss sono stati sospesi dal servizio dopo essere stati trovati in stato di ubriachezza poche ore prima di un volo di linea.

Un nuovo caso, anche se totalmente differente, che, dopo quello del passeggero risucchiato da un finestrino, riaccende i riflettori sulla questione della sicurezza a bordo di un aereo.

L’episodio, che risale a maggio, è emerso grazie a un’inchiesta del portale specializzato AeroTelegraph, ed è stato successivamente confermata dalla stessa compagnia aerea all’agenzia svizzera Keystone-ATS. Da maggio nessuno dei due è più tornato ai comandi di un aeromobile.

Secondo quanto ricostruito, i due piloti avrebbero dovuto mettersi ai comandi di un Airbus A220 in partenza da Ginevra verso una destinazione europea.

Trovati ubriachi in albergo, cosa è successo

Prima di raggiungere l’aeroporto, però, i due sarebbero stati fermati direttamente nell’albergo in cui alloggiavano, dopo che alcuni colleghi avrebbero notato evidenti segnali di uno stato di alterazione dovuto all’alcol.

Stando alle informazioni pubblicate da AeroTelegraph, la sera precedente al volo i piloti avrebbero trascorso diverse ore consumando bevande alcoliche.

La mattina successiva, al momento di lasciare l’hotel per raggiungere lo scalo ginevrino insieme al resto dell’equipaggio, a quanto pare non avevano ancora smaltito gli effetti dell’alcol.

La conferma della compagnia aerea

Sono stati proprio i colleghi dei piloti a intervenire, impedendo ai due di andare in aeroporto e segnalando immediatamente la situazione ai responsabili della compagnia.

Swiss avrebbe quindi deciso di sostituirli con personale di riserva, consentendo così la regolare partenza del volo senza ripercussioni per i passeggeri.

La compagnia aerea, appartenente al gruppo Lufthansa, ha confermato che i due piloti sono stati sospesi dalle attività di volo e che nei loro confronti è stata avviata un’indagine interna.

Swiss non fornito dettagli sull’identità dei piloti coinvolti, sulla loro nazionalità e nemmeno sulla destinazione del volo interessato, spiegando di voler tutelare la privacy delle persone coinvolte in attesa dei necessari accertamenti.

In una dichiarazione riportata da AeroTelegraph, la compagnia ha ribadito che la sicurezza rappresenta una priorità assoluta e che eventuali violazioni delle norme operative vengono considerate estremamente gravi, con possibili conseguenze anche sotto il profilo disciplinare e lavorativo.

Tasso alcolemico per il personale di volo, quali sono le regole

Sono rigide, infatti, le regole che disciplinano l’idoneità psicofisica degli equipaggi nell’aviazione civile.

A livello europeo, la normativa prevede per il personale di volo un limite massimo di tasso alcolemico pari a 0,2 grammi per litro di sangue, una soglia fissata principalmente per tenere conto di possibili margini di errore nelle misurazioni o della presenza di minime quantità di alcol derivanti da alimenti o farmaci.

In realtà molte compagnie adottano regole ancora più severe. L’obiettivo è che i piloti si presentino in servizio con un tasso alcolemico pari a zero.

Proprio per questo motivo diverse compagnie vietano il consumo di alcol nelle dodici ore precedenti al decollo e raccomandano di evitarlo completamente anche nelle ventiquattro ore che precedono un turno di volo.