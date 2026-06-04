Pina Picierno lascia il Pd, la frecciata di Luca Telese: "Era a rischio la sua poltrona al Parlamento Ue"

Laureata in Storia Contemporanea e specializzata in Editoria e Giornalismo alla Statale di Milano, ha frequentato un master in Giornalismo d'Inchiesta a Roma. Giornalista professionista dal 2016, si occupa di attualità. Ha realizzato due reportage in Iraq su donne ed ex calciatori.

Pina Picierno, vicepresidente del Parlamento europeo, ha annunciato l’uscita dal Pd e sarebbe pronta ad aderire a Renew Europe e al Partito Democratico Europeo di Sandro Gozi. La diretta interessata ha detto di averlo lasciato il partito perché non lo riconosceva più. Ma da parte di Luca Telese è arrivata una lettura diversa: “Era a rischio la sua poltrona al Parlamento Ue”.

Pina Picierno e l’addio al Pd

La vicepresidente dell’Eurocamera Pina Picierno ha dunque lasciato il Pd.

Secondo Askanews, che cita fonti di Bruxelles, la Picierno ora ha aderito a Renew Europe e al Partito Democratico Europeo di Sandro Gozi.

Non solo voci dunque: l’ingresso della Picierno in Renew Europe sarebbe cosa concreta. Anche fonti vicine alla Picierno avrebbero spiegato all’ANSA l’adesione al Partito Democratico europeo, del quale è segretario Sandro Gozi e che all’Eurocamera milita nel gruppo Renew.

La frecciata di Luca Telese a Pina Picierno

la vicenda è stata commentata con un tweet dal giornalista Luca Telese. “Il Foglio dedica solo tre pagine di intervista all’addio di Pina Picierno al Pd. Evidentemente un dramma per la democrazia italiana”.

Poi la frecciata: “Nel più agile pezzo di Maria Teresa Meli, su Il Corriere, apprendiamo (invece) che era a rischio la sua poltrona di vicepresidente del Parlamento europeo. Il paese si risveglia attonito, e bardato a lutto”.

Proprio il quotidiano Il Foglio ha riportato una lunga intervista a Pina Picierno, nella quale è lei stessa a spiegare i motivi della sua uscita dal Partito Democratico.

La Picierno spiega l’addio al Pd

“La casa dei riformisti non c’è più. Non si può essere ambigui con il fascismo putiniano e gli estremismi. È ora di lavorare a qualcosa di nuovo, per vincere le elezioni”, ha detto la Picierno a Il Foglio.

Secondo la Picierno “il Partito democratico di Elly Schlein è divenuto un posto diverso da quello che abbiamo fondato. Ho sempre chiesto alla politica la forza e il coraggio di fare in coscienza le scelte più giuste: per rispetto alla mia dignità politica e personale è arrivato il momento di lasciare”.

Infine, ha detto, il Pd avrebbe “subìto uno snaturamento avvenuto per scivolamenti inesorabili, senza nemmeno una reale discussione, senza nemmeno il privilegio di poterne discutere in un congresso, come ho più volte chiesto”.

Il ruolo di vicepresidente del Parlamento europeo

Nell’articolo citato da Luca Telese sul Corriere della Sera, invece, si parla di un Pd che avrebbe dato a Nicola Zingaretti il via libera per tentare di candidarsi al ruolo di vicepresidente del Parlamento europeo. Ruolo ricoperto proprio dalla Picierno.

Ruolo che ora Pina Picierno cercherà di confermare dai banchi di Renew.

Il Corriere ha poi sottolineato come la Picierno abbia buoni rapporti con la presidente del Parlamento europeo, Roberta Metsola, così come con molti parlamentari socialisti, democratici e popolari.