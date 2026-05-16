Pino Calabrese, l’intervista all’attore: “Ognuno convive con ciò che non è diventato”

Con un percorso accademico in Comunicazione, ha scritto di cinema, tv, libri e musica. Ha curato prefazioni e capitoli editoriali, collabora con testate nazionali e gestisce il database di un sito dedicato al cinema.

Ci sono attori che occupano il centro della scena e altri che, silenziosamente, finiscono per abitare la memoria emotiva di un Paese. Pino Calabrese appartiene a questa seconda categoria. Da oltre cinquant’anni attraversa il teatro, il cinema e la televisione italiana (lo abbiamo visto di recente in Sicilia Express e Roberta Valente) con una presenza discreta ma costante, costruendo un percorso fatto più di resistenza che di clamore, più di profondità che di esposizione. La sua è la storia di un uomo che non nasce con il sogno di fare l’attore, ma che scopre quasi accidentalmente, da adolescente, il potere misterioso del teatro: vedere il pubblico commuoversi, sentire che una storia immaginaria può produrre emozioni reali. Da quel momento, qualcosa cambia per sempre. Cresciuto tra Portici e San Giorgio a Cremano, negli anni in cui Napoli era ancora una provincia piena di vitalità e contraddizioni, Pino Calabrese incontra molto presto Massimo Troisi. Tra i due nasce un legame profondissimo, quasi fraterno, fatto di giornate trascorse insieme a saltare la scuola, parlare di teatro, improvvisare spettacoli nei garage, inventarsi una libertà creativa che sembrava l’unico modo possibile per sfuggire alla noia e ai destini già scritti. Prima del successo, prima della televisione, prima della Smorfia, c’erano ragazzi che cercavano semplicemente un posto nel mondo. E forse è proprio qui che la storia di Pino Calabrese, come racconta in questa intervista esclusiva per Virgilio Notizie, diventa particolarmente intensa. Perché la sua carriera si è costruita accanto a grandi successi, senza mai coincidere completamente con essi. Ha lavorato con alcuni dei più importanti registi italiani, da Tornatore a Sorrentino, da Martone a Pupi Avati, attraversando decenni di spettacolo italiano con rigore e continuità. Eppure, nelle sue parole, resta sempre una riflessione molto umana sul rapporto tra ambizione, riconoscimento e felicità. Pino Calabrese non racconta mai la sua vita come una favola. Racconta invece il dubbio, le occasioni mancate, le strade interrotte, il peso delle scelte e perfino il dolore di essersi separato, a un certo punto, da quello che era stato il suo compagno di viaggio più importante: Massimo Troisi. Ed è forse questa sincerità a rendere oggi il suo racconto così prezioso. Perché dietro la storia dell’attore emerge soprattutto quella di un uomo che continua a interrogarsi su ciò che è diventato e su ciò che avrebbe potuto essere. Un uomo che ha conosciuto il mestiere, il successo, le soddisfazioni, ma anche quella sottile malinconia che accompagna spesso chi dedica la propria vita all’arte: la sensazione che esista sempre una versione diversa di sé rimasta da qualche parte, appena fuori scena. Da qui parte questa conversazione con Pino Calabrese. Dal bilancio di una vita trascorsa sul palco e davanti alla macchina da presa, ma soprattutto dal bisogno di capire quanto, alla fine, si riesca davvero a coincidere con i propri sogni.

Lei ha trascorso più di cinquant’anni sulle scene. Guardando oggi al percorso compiuto, è diventato l’attore che desiderava diventare?

“Questa è una domanda alla quale, probabilmente, nessun attore potrebbe rispondere dicendo di essere diventato esattamente ciò che aveva immaginato. Nemmeno i più celebri, quelli che hanno ottenuto maggiore successo o le soddisfazioni più grandi. Perché, in fondo, nessuno è davvero appagato. Soddisfatti, forse; completamente felici, molto meno. Sono soddisfatto di aver trascorso tutta la vita facendo il mio mestiere, dedicandomi a ciò che, a un certo punto, ho scelto di fare. Non sono nato attore e nemmeno con l’idea di intraprendere questa professione. Da ragazzo non mi sfiorava neppure il pensiero. Se però avessi avuto una bacchetta magica e la possibilità di scegliere un’altra strada, probabilmente l’avrei percorsa. Questo sì. Resta il fatto che ho sempre vissuto esclusivamente del mio lavoro. Non ho dovuto affrontare troppe difficoltà per lavorare con continuità. Il mio è stato un percorso costante: magari privo di grandi exploit o di momenti eclatanti, ma continuo. Da questo punto di vista mi ritengo soddisfatto. Completamente felice, però, no. Probabilmente avrei intrapreso strade diverse. Il problema è che, facendo questo mestiere, spesso non si ha la possibilità di scegliere davvero. Bisogna anche accettare il percorso che, in qualche modo, finisce per cucirsi addosso”.

Lo ha appena ricordato: non nasce attore. Scopre il teatro quasi per caso, a quattordici anni, grazie a sua sorella, che la coinvolge in uno spettacolo messo in scena con suo cognato. Ci sarà però stato un momento preciso in cui ha capito che quella sarebbe diventata la sua strada.

“Probabilmente tutto nasce proprio da quell’episodio, da quella esperienza con mia sorella. Fino ad allora non avevo mai pensato al teatro. Forse non ero neppure mai entrato in una sala teatrale. Ero un ragazzino della Portici dei primi anni Sessanta. Sono nato lì, in provincia di Napoli. All’epoca non c’erano traffico né le paure di oggi, non esisteva quella percezione costante del pericolo. Mia madre mi lasciava andare in giro da solo già a cinque o sei anni. Passavo molto tempo per strada. Qualche volta andavo al cinema. Guardavo i film di Franco Franchi e Ciccio Ingrassia, i primi James Bond. Mi divertiva enormemente il cinema, ma non immaginavo minimamente che un giorno avrei fatto questo mestiere. E il teatro, fino a quel momento, non faceva parte della mia vita. Poi arrivò quell’esperienza all’associazione culturale Cardano di Portici, dove mi proposero una piccola parte in Morti senza tomba di Jean-Paul Sartre. E da lì cambiò tutto. Ricordo soprattutto una sensazione precisa: mi divertiva osservare il pubblico in sala. Vedevo quelle signore, che allora chiamavo scherzosamente ‘carampane’, commuoversi fino alle lacrime. Interpretavo il fratello minore di una partigiana. Lo spettacolo raccontava il collaborazionismo di Pétain con i nazisti durante l’occupazione di Parigi. A un certo punto, un gruppo di partigiani decideva di strangolare il ragazzo in carcere, nonostante la sorella tentasse disperatamente di salvarlo, per paura che potesse parlare. Era una situazione molto intensa. Guardavo quelle persone piangere e pensavo che, mentre mi stavo divertendo sul palco, loro provavano emozioni autentiche. Mi colpì profondamente la capacità del teatro di creare una partecipazione emotiva così immediata. Quella fu la scintilla. Da allora iniziai a frequentare sempre più assiduamente quell’associazione culturale. Cominciammo a preparare altri spettacoli e, probabilmente, tutto è nato proprio lì”.

La sua, però, non era una famiglia di artisti…

“Nessuno aveva rapporti con il teatro o con il cinema. I miei erano commercianti, lavoravano nel settore dell’abbigliamento. Mio padre aveva frequentato il liceo classico e poi ingegneria. Era una persona molto rigorosa e mi disse subito che forse sarebbe stato meglio scegliere un istituto tecnico e conseguire un diploma considerato più solido. Così mi iscrissi all’istituto tecnico per geometri. Ed è lì che incontrai Massimo Troisi. Avevo tredici anni e mezzo. Lui arrivò nella mia classe dopo un anno di liceo scientifico concluso con una bocciatura e un altro anno alle magistrali finito allo stesso modo. Ci riconoscemmo immediatamente. In qualche modo ci rispecchiavamo l’uno nell’altro, soprattutto nel desiderio di fare qualcosa di diverso. Cominciammo a frequentarci anche fuori dalla scuola. Andavo spesso a casa sua, a San Giorgio a Cremano, che distava appena due chilometri dalla mia. Il pomeriggio fingevamo di studiare, ma dopo poco correvamo nella sala parrocchiale dove mi convinse a interpretare un ruolo in uno spettacolo intitolato Crocifissioni d’oggi. Lo mettemmo in scena prima a San Giorgio a Cremano e poi riuscimmo persino a portarlo a Napoli, in un piccolo teatro vicino a Port’Alba che, all’epoca, rappresentava uno dei punti di riferimento del teatro indipendente e alternativo. Per noi arrivare a Napoli era qualcosa di enorme. Sembrava di andare a Londra. Lì uscì una recensione durissima firmata da Giulio Baffi, che allora era una delle firme più autorevoli de Il Mattino di Napoli. Una stroncatura vera e propria. Eppure, continuammo comunque. Ogni tanto mi capita di chiedermi se Giulio Baffi ricordi ancora quella recensione negativa su Massimo Troisi. Negli anni successivi, infatti, nei suoi confronti scrisse soltanto parole di grande apprezzamento. A quel punto cominciammo davvero a fare sul serio. Affittammo una sorta di garage insieme ad altri ragazzi. Eravamo una compagnia improvvisata, pieni di entusiasmo e con pochissimi mezzi. Costruimmo un piccolo palcoscenico utilizzando delle pedane di legno e iniziammo a mettere in scena le guarratelle, gli spettacoli di marionette per bambini. Facevamo questi spettacoli soltanto la domenica mattina. Arrivavano bambini di sei o sette anni e le madri del quartiere erano felicissime di lasciarceli per qualche ora, anche perché il costo era minimo. E i bambini si divertivano enormemente. Poi, il passo ulteriore: pensammo di mettere in scena piccole commedie ispirate alla commedia dell’arte. Non avevamo un vero copione: mezz’ora prima dello spettacolo stabilivamo soltanto un canovaccio. Si decideva chi avrebbe interpretato Pulcinella, chi Pantalone, chi Colombina, e poi si andava completamente a soggetto. Era tutto improvvisato. Ed era proprio questo l’aspetto più divertente. I bambini partecipavano ancora di più e noi, guardandoci negli occhi, capimmo che quella formula funzionava davvero”.

Che cosa non aveva colto, secondo lei, quella recensione del vostro primo spettacolo?

“Probabilmente quella recensione aveva ragione. Non conservo un ricordo particolarmente positivo di quello spettacolo. Era molto didascalico. Interpretavo il padrone, un altro ragazzo faceva l’operaio, una ragazza impersonava la moglie dell’operaio e Massimo interpretava una sorta di figura cristologica simbolica, che rappresentava il proletariato e la povertà. Era tutto estremamente schematico. Bisogna anche considerare il periodo storico. Erano i primi anni Settanta: il Sessantotto era appena passato e stavano emergendo le Brigate Rosse. Noi, invece, proponevamo qualcosa di molto ingenuo, quasi innocuo. Per questo motivo credo che Giulio Baffi avesse ragione. Non sul piano delle capacità interpretative, evidentemente, perché da quel gruppo sarebbero poi emersi Massimo Troisi, Lello Arena e altri artisti di valore. Le potenzialità c’erano. Forse mancava una vera maturità autoriale”.

Quale vuoto interiore riuscivate a colmare attraverso quelle rappresentazioni?

“Non era tanto quel particolare spettacolo a riempire il vuoto interiore ma il fatto stesso di dedicarsi a qualcosa di creativo. Dentro di noi esisteva già una forte insofferenza verso tutto il resto. L’idea di studiare chimica, topografia, estimo o scienze delle costruzioni; imparare una lezione e ripeterla il giorno dopo a scuola: erano attività che ci interessavano pochissimo. Quello che facevamo insieme diventava uno spazio di libertà assoluta. In quel periodo qualunque esperienza creativa ci sembrava preziosa”.

Eppure, per sfuggire a quella noia, avreste potuto scegliere molte altre strade. Voi, invece, vi siete rifugiati nell’arte. Era una scelta consapevole?

“Sì, assolutamente. Perché lì dentro esisteva una libertà totale. Non c’era un testo rigido da imparare, né battute precise da ripetere meccanicamente. Tutto nasceva sul momento. Ed era proprio quell’assenza di regole soffocanti a offrirci il massimo spazio espressivo. Ogni elemento era affidato all’inventiva. Andammo avanti così per un paio d’anni. Poi cominciammo a fare cabaret. All’inizio degli anni Settanta, soprattutto a Napoli, esisteva una scena molto vivace. C’erano il Gruppo del Pallone, i Cabarinieri, spettacoli come Il sesso non va messo la domenica. Assorbivamo moltissimo da quel mondo. Erano spettacoli costruiti principalmente sul divertimento, ma cercavamo comunque di inserire sempre anche un contenuto. La cosa curiosa è che spesso prendevamo testi dal Bagaglino, che all’epoca aveva un’impostazione politica chiaramente di destra. Noi però riuscivamo a rielaborare quel materiale adattandolo alla nostra sensibilità. Cominciammo così a esibirci con continuità. Poco alla volta il pubblico iniziò ad arrivare non soltanto da San Giorgio a Cremano, ma anche da Portici, Torre del Greco e Napoli. Per noi fu un successo enorme. Ci esibivamo soltanto il sabato e la domenica, ma riuscivamo comunque a riempire una saletta da cento posti. Era sempre piena. E allora iniziammo davvero a pensare che forse riuscivamo a far ridere il pubblico sul serio, che quel percorso stava funzionando. Nel frattempo, andavamo anche a Napoli ad assistere agli spettacoli più importanti, ma il sabato e la domenica avevamo il nostro pubblico. E di quelle esibizioni eravamo profondamente soddisfatti”.

Tra lei e Massimo Troisi si creava nel frattempo un legame molto solido…

“La definirei una vera fratellanza. Passavamo praticamente tutta la giornata insieme. Credo di aver perso un anno scolastico, venendo bocciato al terzo anno da geometra, perché marinavo continuamente la scuola con lui. La mattina, invece di andare in classe, giocavamo a pallone oppure compravamo qualcosa da mangiare e finivamo in un parco. E parlavamo soltanto di teatro. Il pomeriggio lo trascorrevamo a casa sua, a casa mia oppure in quel garage che avevamo trasformato in un piccolo teatro. Poi, a un certo punto, Massimo iniziò ad avere problemi di salute. Soffriva di cuore e l’unica possibilità era andare in America, a Houston, dal professor DeBakey, che credo fosse il cardiochirurgo che lo operò. Era un intervento molto costoso. Massimo era figlio di un ferroviere e proveniva da una famiglia di nove figli. Per questo dovemmo organizzare una colletta. All’epoca riuscii a raccogliere un milione e mezzo di lire soltanto tra i miei familiari e i miei parenti, e glieli portai personalmente perché potesse partire e sottoporsi all’operazione. Nel frattempo, però, le cose erano già cambiate. Avevo avuto un litigio con loro durante un’estate, a causa di una ragazza della quale mi ero innamorato perdutamente. In quel periodo loro rimisero in piedi il teatro e sistemarono il locale, mentre io praticamente sparii. Ci fu un mio progressivo allontanamento. Successivamente venni coinvolto in un’altra esperienza teatrale a Napoli, in un gruppo che si chiamava I Rottambuli. Ne facevano parte anche Beppe Vessicchio, che allora si occupava di cabaret, ed Edoardo Romano dei Trettré. Stavamo preparando uno spettacolo e, la sera del debutto, portai con me Enzo De Caro, che allora si chiamava ancora Enzo Purcaro, per mostrargli questa nuova esperienza. Nel frattempo, anche Enzo e Lello Arena si erano allontanati dal gruppo originario di San Giorgio a Cremano. Tornando da quella prova generale, io ed Enzo ci chiedemmo perché non provare a creare un gruppo di cabaret più strutturato e professionale. Così fui io a chiamare personalmente sia Lello sia Massimo, spiegando che io ed Enzo volevamo fondare un nuovo gruppo. E loro accettarono. All’inizio ci chiamavamo I Cab-inetti, perché in quel periodo andavano molto di moda nomi goliardici e alternativi. Poi incontrammo il giornalista Renato Ribù, che ci disse che quel nome era troppo scherzoso e ci suggerì di chiamarci I Saraceni”.

E come andò?

“Cominciammo così a esibirci nei locali più malfamati di Napoli. Alla Riviera di Chiaia, per esempio, c’era il Rosso e Nero, frequentato quasi esclusivamente da prostitute e magnaccia che spesso si addormentavano ai tavoli mentre noi eravamo sul palco. E noi dividevamo cinquanta mila lire in quattro. Contemporaneamente c’era il problema di salute di Massimo. Partì per l’America, si operò e poi tornò a Napoli. A quel punto pensammo finalmente di costruire uno spettacolo serio, che ci permettesse di lavorare in locali più adatti. Dopo le prime repliche, però, una sera, durante le prove, Massimo si avvicinò e mi disse che doveva parlarmi. Ricordo ancora che camminavamo sottobraccio. Mi disse una frase che non ho mai dimenticato. E da quel momento ognuno dei due ha seguito il proprio destino”.

E come ha vissuto quella rottura?

“Da quel momento ho vissuto due percorsi paralleli. Il primo è stato personale, ed è stato devastante. Fino alla morte di Massimo ho convissuto con veri e propri incubi notturni. Bisogna immaginare cosa significhi perdere all’improvviso una persona che per anni è stata un fratello in tutto. Non riuscivo a liberarmi di quel dolore. Sognavo continuamente situazioni legate a noi due, alla nostra vita insieme, ai progetti condivisi. Ed è finita soltanto con la morte di Massimo. Solo allora sono riuscito davvero a liberarmi di quel peso. L’altro percorso, invece, fu professionale. A un certo punto compresi che forse la mia strada non era il cabaret. Volevo fare il grande teatro. Il teatro di Gassman, di Vannucchi, di Sbragia. Così iniziai a sostenere provini e a lavorare con le cooperative teatrali napoletane. Le prime esperienze arrivarono con Giacomo Rizzo. Poi Luigi De Filippo mi scelse per uno spettacolo e rimasi cinque anni nella sua compagnia. Nel frattempo, però, arrivò il successo travolgente degli altri. Prima il successo a Roma, poi Non Stop con Enzo Trapani, quindi Ricomincio da tre, Scusate il ritardo… Insomma, la storia che tutti conoscono”.

Fermiamoci proprio in quel momento. Lei è costretto a ricostruirsi un percorso interamente personale. Deve ripartire da zero e conquistare credibilità agli occhi degli altri.

Che ruolo ha avuto, allora, la parola “ambizione”?

“Ha avuto un ruolo enorme. Per me l’ambizione diventò quasi un sentimento. Un’aspirazione accompagnata anche dal bisogno di dimostrare qualcosa. Forse agli altri, ma probabilmente soprattutto a una ‘persona’ in particolare. Sentivo il bisogno di dimostrare quale avrebbee potuto essere il risultato se quel percorso fosse proseguito insieme. All’epoca, naturalmente, attribuivo tutto alla sua responsabilità. Quella era la mia ambizione. Sapevo però che avrei dovuto fare molta strada. Loro, inoltre, ebbero anche un colpo di fortuna straordinario. Lo dico senza alcuna gelosia o invidia: è un dato oggettivo. Tre ragazzi arrivano a Roma e si esibiscono alla Chanson, vicino al Teatro Brancaccio. Una sera manca la compagnia prevista e il proprietario del locale, Marcello Casco, decide di far salire loro sul palco. Proprio quella sera, in sala, c’è Enzo Trapani, che stava preparando Non Stop. È evidente che quello fu un colpo di fortuna enorme”.

L’ambizione di cui parlava ha influenzato anche la sua vita privata? Le scelte legate al matrimonio, alla famiglia, all’idea di avere figli…

“È una vicenda piuttosto particolare. Spesso ripenso alla mia vita e mi domando se, seguendo un percorso diverso, molte cose sarebbero andate in un altro modo. Forse con maggiore naturalezza. Con meno difficoltà. Nel 1979 incontrai una donna con cui rimasi vent’anni. Era una persona completamente distante dal mondo dello spettacolo. Molto borghese, molto concreta. Continuava a ripetermi che provenivo da una famiglia con un’azienda nel settore dell’abbigliamento e che avrei dovuto costruire il mio futuro lì. E in parte mi lasciai influenzare. Forse fu un errore. Probabilmente, a un certo punto, arrivai davvero a convincermi che quello dello spettacolo non fosse il mio destino. Anche perché, in quegli anni, non avevo grandi certezze. Con il tempo mio padre iniziò ad ammalarsi e, nel 1987, dovetti cominciare ad aiutare mia madre. Ma io non avevo mai abbandonato completamente il teatro. Continuavo a fare piccoli lavori, perché non riuscivo davvero a separarmene. Poi morì mio padre. E cinque anni dopo morì anche mia madre. Entrambi relativamente giovani: sessantatré anni. Continuavo a vivere con la mia compagna, con la quale sono rimasto fino al 1998. Vent’anni insieme, una casa condivisa, nessun figlio. Successivamente iniziai però a frequentare sempre più spesso Roma, perché il cinema e il teatro ormai passavano quasi interamente da lì. Avevo già cominciato a lavorare nel cinema dal 1983. Fu allora che conobbi mia moglie, Angela Prudenzi. Lei apparteneva completamente al mondo del cinema: autrice, giornalista, organizzatrice di eventi. Oggi fa parte anche del comitato di selezione della Mostra del Cinema di Venezia. Ed era una persona che continuava a incoraggiarmi, ripetendomi che dovevo andare avanti, perché ero portato per questo mestiere. Grazie a lei ritrovai davvero slancio. Tornai a sostenere provini, a propormi, a cercare nuovi agenti. Ed è lì che ha avuto inizio quella che considero la mia seconda vita nello spettacolo. Una seconda vita che va dalla fine degli anni Novanta fino a oggi”.

Questa seconda vita che tipo di vita è stata? Una vita di soddisfazioni oppure un percorso attraversato anche questo da momenti in cui guardava la carriera degli altri chiedendosi perché loro avessero ottenuto certi risultati e lei no?

“Le risposte a queste domande, in fondo, sono abbastanza semplici. All’inizio ci si difende dicendo che esistono le raccomandazioni oppure che vengono scelti sempre gli stessi. Col tempo, però, ho compreso anche altro. Da una parte sono stato fortunato. Dall’altra, probabilmente, hanno inciso anche le scelte degli altri. Resta il fatto che oggi considero il mio percorso assolutamente soddisfacente. Ho lavorato con Pappi Corsicato, Mario Martone, Daniele Vicari, Peppuccio Tornatore, Paolo Sorrentino, Roberto Faenza, Pupi Avati… Insomma, ho collaborato davvero con alcuni dei migliori registi italiani. E non sono mai stato io a scegliere: sono sempre stato scelto. Forse non ho interpretato ruoli da protagonista, ma questo dipende da moltissimi fattori. Oggi, naturalmente, a quasi settantun anni, si cominciano a fare dei bilanci. E qualche volta penso che, con un carattere diverso, forse avrei avuto un percorso più audace. Forse avrei osato di più. Oppure magari avrei incontrato qualcuno capace di spingermi a osare maggiormente. Questo non posso saperlo. Nonostante tutte queste riflessioni, però, continuo a dire una cosa: ho lavorato, mi sono mantenuto da solo e ho costruito la mia vita facendo questo mestiere. Per questo motivo sì, mi ritengo soddisfatto. Avrei desiderato un percorso diverso? Sì. Forse, qualche giorni fa, avrei potuto trovarmi nella sala dei David di Donatello. Forse. Eppure, resto soddisfatto comunque”.

Pensa che le sia stato riconosciuto tutto ciò che avrebbe meritato?

“Probabilmente no. Qualche volta ho pensato che forse qualcuno non abbia avuto il coraggio di affidarmi ruoli più importanti. Non vivo però questa situazione come una questione personale. Non penso che sia capitato proprio a me. La considero in maniera più ampia, quasi generale. Credo davvero che in Italia il mondo dello spettacolo andrebbe ripensato completamente, soprattutto dal punto di vista della formazione. Oggi ci sono moltissimi attori che, ritrovandosi senza lavoro, decidono improvvisamente di insegnare cinema o teatro, quando magari sarebbero loro stessi ad aver bisogno di una formazione più solida. Questa è la realtà. L’anno scorso, per esempio, sono stato ad Atene per tenere uno stage con ragazzi tra i venti e i venticinque anni. Ho parlato a lungo con loro e ho continuato a frequentarli anche dopo, proprio per comprendere meglio le loro difficoltà professionali. E mi sono reso conto che manca la base. Mancano proprio le fondamenta del mestiere. Non esistono più figure capaci di trasmettere davvero un sapere professionale. Quando avevo la loro età, restavo dietro le quinte a osservare grandi attori con ammirazione assoluta. Ho imparato guardando persone come Pietro De Vico, Nino Taranto, i De Filippo. Era lì che si imparava davvero il mestiere. Oggi, invece, molti ragazzi non hanno punti di riferimento. E poi in Italia non esiste nemmeno un albo professionale degli attori. È una situazione assurda. Chiunque può svegliarsi una mattina e decidere di fare l’attore. Nessuno può opporsi, nessuno può domandare se quella persona possieda davvero gli strumenti per esserlo. Perché, in fondo, chi dovrebbe stabilirlo? Oggi mi capita di guardare film realizzati da giovanissimi autori francesi, ragazzi di diciassette o diciotto anni, e di restare sinceramente colpito. Hanno ricevuto una formazione completamente diversa. Siamo davvero su un altro livello. Poi accendi la televisione italiana e guardi le fiction. Anche quelle in cui lavoro io, sia chiaro. Non sto parlando soltanto dei progetti ai quali non partecipo. Parlo anche di quelli in cui recito personalmente. E spesso il livello qualitativo è molto basso”.

Negli anni, quale significato ha attribuito alla parola “successo”?

“Qualche volta, scherzando con mia moglie o con gli amici, ripeto sempre una frase: non sono famoso, sono ‘famosetto’. È un termine che riprendo da Fabio e Fiamma, un vecchio programma radiofonico di Radio Due. Loro scherzavano molto su questa definizione, dicendo appunto che non erano famosi ma soltanto ‘famosetti’. E in qualche modo mi riconosco profondamente in questa espressione. Mi capita spesso di vivere situazioni molto particolari. Ho una pessima memoria per i volti e per i nomi. Così succede che incontri persone che magari la sera prima erano state a cena da me e il giorno successivo, al bar, non riesca minimamente a riconoscerle. Loro mi salutano con entusiasmo e io cerco di cavarmela come posso. Ma capita anche il contrario. A volte qualcuno mi guarda in un bar, sorride e mi chiede come stia andando il lavoro. Io penso di conoscerlo e invece quella persona mi spiega che non ci siamo mai incontrati, ma che la sera precedente mi aveva visto in televisione nel film L’uomo delle stelle. Oppure mi succede di andare a un festival, come recentemente a Bari, e sentirmi chiamare da ragazzi che non riconosco affatto. Mi salutano con entusiasmo, ricordandomi magari un incontro avvenuto anni prima a Lecce, durante la presentazione di un film. Poi mi chiedono una fotografia o un autografo. Ecco, per me il successo è questo. Non sono una persona che viene assalita continuamente per strada. Però, ogni tanto, succede. Ed è forse il riassunto più autentico della mia carriera. Ho fatto il mio lavoro, sono felice di averlo fatto, una parte di successo l’ho conosciuta e, alla fine, mi è bastata. Ed è giusto così”.

Prima ha citato la compagnia di Luigi De Filippo. E allora viene inevitabilmente in mente Eduardo, che sosteneva spesso quanto il teatro e la recitazione avessero una funzione terapeutica. Se prendiamo questa idea come punto di partenza, le chiedo: da che cosa l’ha guarita la recitazione?

“Una delle caratteristiche fondamentali di questo mestiere è che, nel momento in cui si apre un copione o una sceneggiatura e si comincia a lavorare su un personaggio, accade qualcosa di molto particolare. Si indossano letteralmente i panni di un’altra persona. E qui si aprirebbe tutto il discorso sui metodi di recitazione. Per esempio, sono sempre stato molto distante da certi estremismi legati a Stanislavskij e all’Actors Studio. Da quell’idea secondo cui bisogna vivere per mesi dentro il personaggio. Come Robert De Niro che dormiva con il sassofono per preparare New York, New York. Mi sento molto più vicino a una scuola europea. Penso sempre a quell’aneddoto su Il Maratoneta: Laurence Olivier vede Dustin Hoffman completamente sfinito perché continua a correre su e giù dalle scale per prepararsi a una scena e gli chiede semplicemente perché, invece di tutto questo, non si limiti a recitare. Ecco, appartengo più a quella visione. Resta però il fatto che affrontare un personaggio significa entrare nella vita di qualcun altro. Di una persona che parla, pensa e si comporta in maniera diversa da te. E questo, secondo me, possiede davvero un valore terapeutico. Per una parte della giornata si smette di confrontarsi soltanto con se stessi. Certo, poi si torna a casa e i problemi restano. Ma per qualche ora si ha la possibilità di abbandonare la propria vita per immergersi in quella di un altro. E più si lavora, più si ha l’opportunità di attraversare esistenze differenti. Da questo punto di vista è sicuramente qualcosa di curativo”.

Però è stato abile. Non mi ha detto da che cosa l’ha guarita.

“Credo, per gran parte della mia vita, di avere avuto la sensazione di possedere una cultura superiore alla media. È qualcosa che ho ereditato in parte da mio padre e in parte dalla mia formazione. E credo che proprio il teatro, il cinema e il mestiere dell’attore mi abbiano aiutato a ridimensionare questo aspetto. Mi hanno insegnato a ridurre una certa arroganza. A essere più disponibile verso gli altri. Perché quello è sempre stato il tratto del mio carattere che detestavo maggiormente: una certa prosopopea, la tendenza a collocarmi su un piedistallo. Paradossalmente, invece, questo mestiere mi ha aiutato a rimettere i piedi per terra”.

Lei in questo momento è sul set. A cosa sta lavorando?

“Sto girando un film che si intitola Il ricatto della bellezza. È una storia ambientata nel Museo di Villa Borghese. Interpreto il direttore uscente del museo, appena andato in pensione, mentre si sta organizzando il trasferimento ad Atene di un quadro di Tiziano, Amor sacro e Amor profano, destinato a una mostra dell’Istituto Italiano di Cultura. Il mio personaggio è molto preoccupato da questa decisione, ma ormai non ha più il potere di opporsi. Così organizza, insieme a un celebre copista, la realizzazione di un falso perfetto. Attraverso uno stratagemma riescono a spedire ad Atene la copia, che naturalmente viene rubata. È una sorta di commedia-thriller. Per certi versi molto divertente”.