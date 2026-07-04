Pino Insegno contro Claudio Lotito, il web accusa il comico di avere "augurato la morte": poi il chiarimento

Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Approdato a QuiFinanza e Virgilio Notizie dopo varie esperienze giornalistiche fra Palermo e Milano. Si interessa principalmente di cronaca, politica ed economia.

Fra parte del popolo della Lazio e la presidenza di Claudio Lotito non corre buon sangue: lo dimostra l’ultimo corteo contro la dirigenza che a Roma ha visto la partecipazione di 25 mila persone. Fra chi ha sfilato, salendo poi sul palco, c’era anche un laziale doc, ovvero Pino Insegno. Il quale ha dichiarato che tornerà allo stadio con i suoi bambini “quando ci saranno due date su Wikipedia“. Il riferimento, come è evidente, è alla data di nascita e alla data di morte del personaggio inviso. Insegno, successivamente, ha precisato di aver fatto solo “una battuta“.

Manifestazione dei tifosi della Lazio contro Lotito

A Piazzale Ankara, nei pressi dello stadio Flaminio, c’era anche Pino Insegno. La manifestazione di protesta organizzata giovedì 2 luglio a Roma dai tifosi della Lazio contro il presidente del club Claudio Lotito è stata la terza in tre anni.

Il corteo partito da Ponte Milvio si è fermato nel piazzale dove è stato allestito un palco per l’appuntamento finale della giornata.

Sul palco sono saliti rappresentanti del tifo organizzato biancoceleste ed anche alcuni vip tifosi della Lazio. Fra cui, appunto, anche Pino Insegno, di mestiere attore, comico, doppiatore e conduttore televisivo.

Le parole di Pino Insegno su Claudio Lotito

“Non sapete la difficoltà di arrivare, ma la bellezza di incrociare quelle magliette biancazzurre”, ha detto Insegno.

Che ha poi aggiunto: “I figli più piccoli mi dicono ‘Papà, quand’è che torniamo allo stadio?’. Quando vedremo due date su Wikipedia”. La frase è divenuta subito virale, venendo ripresa da numerose pagine social.

Qualcuno ha apprezzato l’intervento, assegnando “like” ai vari video circolanti. Mentre qualcun altro ha espresso il suo dissenso nei commenti, puntando sul fatto che non si augura mai la morte a nessuno e per nessun motivo.

Il chiarimento

L’Adnkronos ha poi sentito telefonicamente Pino Insegno, il quale ha precisato il tono delle sue parole.

“Si trattava di una battuta, serve spiegarlo? Mi pare evidente. Con Lotito ho anche parlato, non scherziamo su certe cose”, ha detto.

L’agenzia ha poi sentito anche l’altra campana, contattando Claudio Lotito che però ha tagliato corto con un secco “Non so nulla”, per non alimentare altre polemiche.