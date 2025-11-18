Pino Insegno contro Mare Fuori, l'attore tira in ballo la polizia penitenziaria: "Non siete secondini"

Giornalista pubblicista dal 2012. Laureata in Lettere Moderne con esperienze sul web, in radio e tv nazionali. Appassionata di cronaca e politica

Pino Insegno ha invocato l’ideazione di una fiction “vera” sulla polizia penitenziaria, facendo esplicito riferimento a Mare Fuori, serie di punta della Rai. L’occasione è stata la sua presenza, come ospite, ad un convegno organizzato dall’Università di Chieti, dal ministero della Giustizia e dalla scuola di specializzazione Piersanti Mattarella. Il conduttore ha espresso, anche, il suo sostegno alla categoria, che va valorizzata per il suo impegno quotidiano.

L’attacco a Mare Fuori

A diffondere l’intervento di Pino Insegno è Domani, che parla di “critiche” del volto di Reazione a Catena alla serie di successo Mare Fuori, prodotta dalla stessa Rai.

Per il conduttore è necessario cambiare la rappresentazione degli agenti penitenziari e per farlo propone una fiction, a suo dire, “vera”.

ANSA Il cast di Mare Fuori 5

“Bisogna riuscire a fare una fiction sulla polizia penitenziaria vera, non non mare dentro, mare fuori, mare di fianco con i comandanti falsi” queste le parole del conduttore Rai.

Mare Fuori è uno dei più grandi successi degli ultimi anni della tv di Stato, in termini di ascolti e impatto sul pubblico.

Il seminario, a cui è intervenuto Pino Insegno, ha visto la partecipazione di 61 funzionari del Corpo in formazione e 42 Allievi Vice Ispettori.

Il messaggio da motivatore

Il discorso di Pino Insegno, come riporta Domani, sarebbe avvenuto a sorpresa, una partecipazione inizialmente non prevista.

“Raccontare la storia umana di chi c’è dietro il vostro mondo, far dire con gioia ai vostri figli che tipo di lavoro fate, non riescono a dirlo, non lo sanno raccontare” le parole del conduttore.

Per il volto Rai è necessario far capire chi è veramente un agente penitenziario “non siete secondini, non aprite e chiudete le carceri come San Pietro, ma lavorate quotidianamente in cattività, chiusi”.

Infine, il messaggio di supporto “sarò sempre con voi, con grande affetto, mi incastrano volentieri, anche nei corsi, riusciremo a incontrarci”.

Il supporto durante il Covid

Non è la prima volta che Pino Insegno mostra la sua vicinanza alla polizia penitenziaria, intesa come categoria.

A marzo 2020, in piena ondata Covid, il canale YouTube del Ministero della Giustizia pubblicò un suo videomessaggio di supporto “a tutte le persone che circondano questo mondo, ai direttori, ai comandanti, ai provveditori, a tutti i poliziotti penitenziari”.