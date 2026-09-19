Pino Insegno contro Massimo Giannini, l'avvocato annuncia la diffida: "Non è in Rai grazie a Meloni"

Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Approdato a QuiFinanza e Virgilio Notizie dopo varie esperienze giornalistiche fra Palermo e Milano. Si interessa principalmente di cronaca, politica ed economia.

Il conduttore Pino Insegno, tramite il suo legale, recapita una replica con tanto di diffida al giornalista Massimo Giannini, il quale negli studi di Otto e Mezzo su La7 aveva ricondotto la presenza di Insegno in Rai alla volontà della premier Giorgia Meloni. Non si tratta della prima volta che qualcosa di simile viene sostenuto. E la diffida, oltre che per Giannini, viene considerata valida per chiunque si associ a tale ricostruzione.

Pino Insegno diffida Massimo Giannini

“Per l’ennesima volta è stato affermato falsamente che la presenza di Pino Insegno in Rai sia dovuta alla volontà del presidente del Consiglio Giorgia Meloni“, scrive l’avvocato Roberto De Vita, legale del conduttore.

Si prosegue: “Oltre a rappresentare una falsità, mortifica e lede gravemente la reputazione professionale dell’artista Pino Insegno, il quale, come dimostrano la sua storia e i successi anche attuali delle trasmissioni da lui condotte, aumenta il valore e il prestigio televisivo e non deve certo la sua presenza in Rai ad alcun favoritismo”.

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E ancora: “Per tali affermazioni, di cui si erano fatti latori in precedenza alcuni giornali, è già pendente un procedimento penale presso la Procura della Repubblica di Roma”.

La conclusione dell’avvocato di Pino Insegno, che contiene la diffida ufficiale: “Diffidiamo pertanto chiunque, ed in particolare il giornalista Massimo Giannini, autore di dichiarazioni rese ieri nella trasmissione ‘Otto e mezzo’ di Lilli Gruber, dall’attribuire fatti non veritieri all’artista e conduttore Pino Insegno e, in particolar modo, dall’affermare che la sua presenza in Rai derivi dalla volontà del presidente del Consiglio”.

Cosa aveva detto Massimo Giannini su Pino Insegno

“C’è anche la vicenda di Pino Insegno che è divertente, no?”, aveva detto Massimo Giannini nel salotto di Lilli Gruber alcuni giorni prima. “Pino Insegno è uno dei conduttori di un format di successo della Rai, amico di Giorgia Meloni, voluto ad ogni costo da Giorgia Meloni”. In pratica, per Giannini, Insegno sarebbe un pezzo della cosiddetta “tele-Meloni”.

Ma Giannini aveva aggiunto dell’altro: “Pino Insegno, era amico fraterno di Diabolik, avete presente chi è Diabolik?”, aveva poi detto riferendosi al criminale Fabrizio Piscitelli, ucciso a Roma nell’estate del 2019.

Marianna Aprile su Pino Insegno

Sempre su La7, alcuni giorni prima nella trasmissione In Onda, era stata Marianna Aprile a parlare di Insegno e Piscitelli, senza citarli esplicitamente.

In studio si parlava dei rapporti fra Sigfrido Ranucci e Valter Lavitola. Così disse la conduttrice: “Ranucci aveva un amico imbarazzante che ha continuato a difendere nonostante fosse inopportuno. C’è almeno un altro conduttore, la cui storia è nota, che ha difeso un amico talmente imbarazzante che l’ha ammazzato la camorra. E sta ancora lì, entra tutte le sere in casa degli italiani con un gioco. Quel conduttore sta lì…”.