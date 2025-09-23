Pino Piromalli arrestato a Reggio Calabria, il boss "Facciazza" torna in carcere a 80 anni: il blitz del Ros

Giornalista professionista dal 2012, ha collaborato con le principali testate nazionali. Si occupa soprattutto di cronaca, politica, economia e spettacolo.

Ventisei persone sono state arrestate nell’operazione “Res Tauro” contro la cosca Piromalli. Tra i fermati c’è anche il boss Pino Piromalli detto “Facciazza”, di 80 anni. Il blitz dei carabinieri del Ros è scattato all’alba del 23 settembre 2025 su richiesta della Dda di Reggio Calabria. Gli indagati sono accusati, a vario titolo, di associazione mafiosa, estorsione, riciclaggio, autoriciclaggio, detenzione illegale di armi e munizioni, turbata libertà degli incanti, favoreggiamento personale e trasferimento fraudolento di valori, reati aggravati dal metodo mafioso.

Il maxi blitz contro la ‘ndrangheta

Il maxi blitz del Ros è scattato assieme ai militari del Comando provinciale in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip su richiesta della Dda di Reggio Calabria, guidata dal procuratore Giuseppe Borrelli.

Gli investigatori hanno ricostruito assetti e attività criminali del clan, ritenuto strategico nel panorama dell’organizzazione.

Le indagini dei carabinieri del Ros sull’operazione Res-Tauro

Chi è il boss Pino Piromalli

Pino Piromalli, anche conosciuto con il soprannome di “sfregiato“, è il capo cosca di Gioia Tauro.

Il boss era libero dal 2021 quando aveva finito di scontare 22 anni di carcere al 41 bis. Era stato arrestato nel 1999 dopo sei anni di latitanza.

Nell’inchiesta della Dda di Reggio Calabria, Pino Piromalli è il principale indagato in qualità di capo, promotore e organizzatore.

Cosa è emerso nell’indagine su Pino Piromalli

Dall’inchiesta “Res Tauro”, è emerso che l’intraprendenza criminale dello storico boss Giuseppe Piromalli, detto “Facciazza“, di 80 anni, non era stata minimante usurata dalla lunga detenzione.

L’indagine, condotta dai carabinieri del Ros, ha consentito ai pm di fotografare la ripresa delle attività criminali di Piromalli dopo la scarcerazione.

Si assiste alla riscrittura di quelle dinamiche criminali interne al sodalizio che, grazie all’opera di ricomponimento di Giuseppe Piromalli, tornava a essere il boss di una delle cosche più temibili e autorevoli della ‘ndrangheta.

“Facciazza” aveva fin da subito compreso che doveva avviare un’opera di restauro della cosca da lui definita “sta tigre che è Gioia Tauro”.

Lo avrebbe fatto, secondo gli inquirenti, attuando un progetto di recupero delle vecchie regole di ‘ndrangheta e assumendo immediatamente quella posizione di comando che lo rendeva, per come lui stesso ha affermato in un’intercettazione, “il padrone di Gioia“.