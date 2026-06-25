Pino Rinaldi tra i possibili conduttori di Chi l'ha visto al posto di Federica Sciarelli, il lapsus a Ignoto X

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Un lapsus di Pino Rinaldi, che in tv ha scambiato la sua trasmissione ‘Ignoto X‘ con ‘Chi l’ha visto‘, sta alimentando i rumors sul sostituto (o sostituta) di Federica Sciarelli, che dirà addio allo storico programma di Rai3. L’errore, arrivato proprio nella giornata in cui la Rai ha confermato la svolta per ‘Chi l’ha visto’, non è passato inosservato sui social, dove ci si chiede “Lapsus freudiano o anticipazione?”.

Il lapsus di Pino Rinaldi su Chi l’ha visto a Ignoto X

Mercoledì 24 giugno, proprio nel giorno in cui la Rai ha confermato il futuro addio di Federica Sciarelli alla storica trasmissione ‘Chi l’ha visto’ da lei condotta da anni su Rai3, Pino Rinaldi si è reso protagonista di un curioso lapsus.

Lanciando i servizi di ‘Ignoto X’ previsti nel corso della puntata, Pino Rinaldi ha detto: “Tutto questo, tra pochissimo, su ‘Chi l’ha visto’“. Il conduttore si è immediatamente accorto dell’errore, chiamando poi la sua trasmissione col nome corretto.

L’errore di Pino Rinaldi su Chi l’ha visto: lapsus o anticipazione?

Considerata la coincidenza tra la notizia dell’addio di Federica Sciarelli a ‘Chi l’ha visto’, la frase di Pino Rinaldi a ‘Ignoto X’ non è passata inosservata sui social network.

“Pino è un’anticipazione o un lapsus freudiano?” ha domandato ironicamente un utente.

Un altro utente ha commentato: “Per me sarebbe il sostituto perfetto della Sciarelli e chiuderebbe un cerchio tornando a Chi l’ha visto”.

Pino Rinaldi si è aggiunto così alla lista di nomi di conduttori ipotizzati per la conduzione di ‘Chi l’ha visto’ dopo l’addio di Federica Sciarelli: tra le ipotesi che circolano, già da mercoledì, spiccano quelle legate a Eleonora Daniele e Massimo Giletti.

Nelle ultime ore, però, sono emerse anche le piste che conducono al già citato Pino Rinaldi, Francesca Fagnani e Luisella Costamagna, come riportato dal Corriere della Sera.

Chi è Pino Rinaldi

Come già sottolineato, per Pino Rinaldi quello a ‘Chi l’ha visto’ sarebbe un ritorno.

Il giornalista, infatti, nato a Roma il 1961, ha lavorato come inviato dello storico programma Rai per 27 anni, a partire dal 1990.

In Rai ha anche scritto e condotto diversi documentari d’inchiesta e programmi crime.

Nel 2023 Rinaldi ha condotto un podcast intitolato ‘I gialli di Pino Rinaldi‘.

Sul canale Nove ha condotto il format internazionale ‘Faking it‘. Per La7, invece, conduce il programma di cronaca ‘Ignoto X’.