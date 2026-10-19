Pino Strabioli, tra Rai, teatro e vita privata: “Persa l’ironia, siamo diventati prigionieri del giudizio”

Con un percorso accademico in Comunicazione, ha scritto di cinema, tv, libri e musica. Ha curato prefazioni e capitoli editoriali, collabora con testate nazionali e gestisce il database di un sito dedicato al cinema.

Prima ancora di imparare a leggere e scrivere, Pino Strabioli aveva già scoperto il piacere di ascoltare. Cresciuto a Orvieto, in un’infanzia che ricorda come piuttosto solitaria, trascorreva il tempo tra le fiabe registrate sulle cassette e le immagini della televisione in bianco e nero. Da quelle voci arrivavano storie, personaggi e mondi lontani dalla sua quotidianità. Forse non poteva ancora immaginarlo, ma l’ascolto sarebbe diventato una parte fondamentale della sua vita. Conduttore televisivo, autore e uomo di teatro, oggi Pino Strabioli è tornato ogni lunedì su Rai 3 con Caffè Italia, un programma condotto con Greta Mauro che prova a restituire spazio alla cultura e alla conversazione in una televisione sempre più veloce. Nell’intervista esclusiva per Virgilio Notizie ripercorre gli incontri che hanno segnato la sua carriera, da Paolo Villaggio a Franca Valeri, da Gabriella Ferri a Maurizio Costanzo, e riflette su un mondo dello spettacolo nel quale sembra esserci sempre meno tempo per ascoltare davvero. Ma il racconto si sposta presto fuori dagli studi televisivi. Pino Strabioli parla del rapporto con i genitori, della scelta di non diventare padre, delle ribellioni adolescenziali e di una libertà personale che non ha mai sentito il bisogno di giustificare. Affiorano anche la paura della morte, il fascino della fede e la nostalgia per una una televisione profondamente mutata. E insieme a tutto questo rimane l’ironia, quella che gli ha insegnato sua madre e che oggi considera sempre più difficile da ritrovare. Perché, come ripete, bisogna imparare a fare le cose seriamente, senza prendersi troppo sul serio.

Caffè Italia è tornato su Rai 3 con una seconda edizione. In una televisione che spesso insegue la velocità, la polemica e il rumore, voi scegliete di dedicare spazio alla cultura. È una scelta editoriale o anche una forma di resistenza?

“Siamo in Rai, su Rai 3. Forse sembrerà retorico, ma credo che il servizio pubblico abbia una missione precisa: intrattenere, informare, incuriosire e divulgare. È quello che cerco di fare da quando ho cominciato a lavorare in televisione. Caffè Italia, che inizialmente si chiamava Il Caffè di Rai 1, dopo due edizioni è approdato su Rai 3, il lunedì pomeriggio. Prima andavo in onda all’alba, alle sei del mattino. Oltre alla televisione, mi occupo prevalentemente di teatro e sono direttore artistico di due teatri. Per questo provo a mettermi anche nei panni di chi deve costruire un palinsesto. Ritengo giusto proporre un’offerta diversificata, che spazi dall’approfondimento della cronaca ai dibattiti, anche i più accesi, fino a programmi capaci di stimolare la curiosità del pubblico con un approccio divulgativo, mai professorale. In Caffè Italia parliamo di libri, mostre, spettacolo dal vivo, teatro, danza e lirica. Nel grande frullatore che è diventata la televisione, e che forse è sempre stata, credo sia importante preservare spazi come questo. Anzi, ne aprirei altri. Intanto, cerchiamo di valorizzare quelli che abbiamo”.

Lei ha fatto della conversazione una cifra distintiva del suo lavoro. Che significato attribuisce all’ascolto?

“Penso che l’ascolto appartenga alla natura umana. La curiosità verso gli altri, per me, è abbastanza innata. Crescendo si impara anche a riconoscere le persone che suscitano un interesse autentico. Ci sono personaggi che non intervisterei, semplicemente perché non mi incuriosiscono. Basta pensare a un bambino: fin dalla nascita impara ascoltando. Enzo Biagi, che considero uno dei grandi maestri del giornalismo, sosteneva che un vero intervistatore dovrebbe preparare una sola domanda. Dopo averla posta, dovrebbe limitarsi ad ascoltare, lasciando che la conversazione trovi spontaneamente la propria direzione. Purtroppo oggi i tempi televisivi sono molto stretti. Me ne accorgo confrontando i programmi di una volta con quelli attuali”.

La televisione di oggi concede ancora il tempo necessario per una conversazione autentica?

“Qualche giorno fa alcune persone che mi seguono su Instagram mi hanno inviato una vecchia intervista a Paolo Villaggio, credo risalente a una ventina d’anni fa. Ho controllato la durata: escluse le sigle, avevamo conversato per ventinove minuti. Oggi sarebbe quasi impossibile. Da un semplice canovaccio era nata una chiacchierata che ho rivisto con grande piacere. Mi sono persino divertito a rivedermi, circostanza piuttosto rara, perché sono molto critico nei miei confronti. Con gli smartphone e le nuove tecnologie, la soglia di attenzione si è ridotta enormemente. Forse dovremmo provare a recuperare il piacere di concederci più tempo per ascoltare. Personalmente, ascoltare mi piace moltissimo, forse anche perché preferisco raccontarmi meno. Ho sempre assorbito le esperienze altrui, facendole in parte mie. In questo senso sono una spugna. Lo sono sempre stato”.

Ha trascorso una vita a raccontare gli altri. Qual è stato il primo incontro che ha cambiato la sua infanzia?

“L’incontro decisivo della mia vita è stato quello con la televisione in bianco e nero. Ho raccontato più volte di aver avuto un’infanzia piuttosto solitaria. I miei genitori erano romani, ma sono cresciuto a Orvieto, in Umbria, dove mio padre prestava servizio in una caserma della polizia. Prima ancora di imparare a leggere e scrivere, il mio universo era fatto di voci. Ascoltavo le fiabe registrate sulle cassette che inserivo nel mangianastri. Quelle storie alimentavano la mia immaginazione. Poi c’erano gli spettacoli televisivi, i Caroselli. Attraverso lo schermo scoprivo un mondo diverso, lontano dalle pareti di casa e dalla mia quotidianità. Forse è stato proprio quello il primo incontro con l’altro. E naturalmente c’era mia madre. Nonostante sia cresciuto in una famiglia tradizionale, con un padre, una madre e un fratello maggiore, le prime due immagini che associo all’infanzia sono proprio lei e la televisione”.

Qual è l’eredità più preziosa che le ha lasciato sua madre?

” Il senso della misura. E soprattutto la discrezione. Era una donna semplice, per nulla attratta dal superfluo. Mi ha insegnato a riconoscere l’essenziale e mi ha trasmesso uno sguardo ironico sulla vita. Non parlerei di particolare allegria, quanto piuttosto di ironia. Insieme ridevamo molto, osservando le persone e le situazioni. Non era incline a giudicare gli altri. Non aveva avuto la possibilità di studiare, ma possedeva una sensibilità naturale. E mi ha lasciato anche un po’ di malinconia. Non nostalgia, direi proprio malinconia”.

In quale parte di sé sente di essere rimasto figlio?

“Quando i genitori se ne vanno, oltre allo strazio e al dolore della perdita, avviene un cambiamento profondo. Si comprende, improvvisamente, di non dover più dimostrare nulla a nessuno. Non sono padre. Probabilmente, quando si ha un figlio, questo bisogno si trasferisce su di lui: si sente la responsabilità di mostrargli come vivere, quali scelte compiere e quali errori evitare. Per me, invece, alla sofferenza si è accompagnata una forma di autodeterminazione. La libertà di scegliere per me stesso, senza dover rendere conto a nessuno. E lo intendo anche in senso positivo”.

Prima parlava dell’ascolto come di una disposizione naturale. Anche le voci della sua infanzia hanno contribuito a formare questa sensibilità?

“Proprio mentre lei parlava, la sua voce mi ha riportato all’infanzia. Cercavo di immaginare il suo volto, il suo atteggiamento, la persona dietro le parole. È questo il piacere dell’ascolto: lasciare che una voce suggerisca immagini. La radio, per esempio, l’ho scoperta davvero da adulto, ma già da bambino ne ero affascinato. Ricordo l’apparecchio che mio padre ascoltava mentre si faceva la barba. Mi incantava sentire una voce provenire da quella piccola macchina. Oggi esiste persino la visual radio, come la chiamano. Ma quando a una voce si associa necessariamente un’immagine, si sottrae spazio all’immaginazione”.

Ne parla con nostalgia?

“La nostalgia cerco di esorcizzarla attraverso il teatro. Sul palcoscenico posso rivivere momenti felici e ritrovare le personalità con cui ho lavorato. È quello che faccio anche in Ve ne dico quattro, lo spettacolo con cui girerò l’Italia dopo Natale. Racconto Paolo Poli, Franca Valeri, Gabriella Ferri e Valentina Cortese. Persone delle quali sento profondamente la mancanza. Prima citavo Paolo Villaggio. Rivedendo quella vecchia intervista, ho provato una grande nostalgia per le nostre cene. Ricordo che dicevamo a Maura, sua moglie, di dover provare uno spettacolo. In realtà era una scusa: a causa del diabete, cercavano di limitarlo a tavola. Così mi portava al ristorante e ci concedevamo grandi mangiate. Il teatro è una bellissima forma di psicoterapia. Mi permette di tornare a quei momenti e, talvolta, di emozionarmi profondamente”.

Le è capitato di commuoversi sul palcoscenico, al punto da perdere il confine tra ricordo e rappresentazione?

“Sì, anche recentemente, durante uno spettacolo in un piccolo teatro comunale a Villa Pamphilj, a Roma. A un certo punto il mio produttore, che aveva già visto la rappresentazione una cinquantina di volte, mi ha chiesto perché avessi pianto. Mentre raccontavo un episodio legato a Gabriella Ferri, mi ero ritrovato davvero con lei, in quella notte. E ricordando un altro momento con Franca Valeri, ero tornato a quel pomeriggio trascorso insieme. Attraverso il teatro rivivo quelle esperienze. È una dimensione in parte illusoria, naturalmente, ma il palcoscenico rappresenta anche una vita parallela”.

In che modo il teatro ha avuto per lei una funzione catartica?

“Sul palcoscenico cambia tutto. Il teatro è davvero una bolla. Nella vita sono ipocondriaco e anche un po’ pauroso. In scena, invece, conosco il destino dei personaggi e delle storie che racconto. So come andranno a finire. Si prova quasi una sensazione di onnipotenza: sai di non essere malato, di non correre pericoli, di trovarti in uno spazio protetto. Naturalmente, ogni rappresentazione può cambiare, perché il pubblico la influenza. E poi ci sono le interferenze della realtà, come i telefonini accesi durante gli spettacoli. A volte viene voglia di urlare contro chi li usa. Mi è persino capitato di farlo. C’è chi riprende gli attori mentre recitano e, peggio ancora, chi manda messaggi durante la rappresentazione. Ma quando si entra davvero in una storia, si vive un’esperienza profondamente catartica. Il teatro ha anche un potere curativo. Passano la febbre e il mal di testa. Il mal di denti, invece, no! Quello rimane, ed è tremendo”.

Ha mai provato rimpianto per non essere diventato padre?

“Su questo sono assolutamente lucido: non ho mai sentito il desiderio della paternità. Sono stato uno zio affettuoso con i miei nipoti, oggi adulti. Abbiamo un bel rapporto di complicità, anche se ci vediamo pochissimo. Forse, facendo un po’ di psicologia spicciola, questa mancanza di desiderio ha a che fare anche con il rapporto con mio padre. Tra noi esisteva una sorta di accordo tacito: ciascuno si occupava della propria vita. Eravamo completamente diversi. Mio padre era un uomo di destra, vicino alle idee di Almirante. Ero il figlio che si faceva crescere i capelli, portava la cresta e frequentava le comuni con i fricchettoni. Praticamente il suo opposto. Eppure era un uomo molto lucido e, in fondo, buono. Semplicemente, il nostro rapporto non ha rappresentato un modello capace di farmi desiderare un figlio”.

Perché?

” Probabilmente sarei stato un padre severo. Me ne accorgo anche quando dirigo giovani attori nei miei spettacoli: dopo un po’, talvolta, faccio fatica a sopportarli. Credo che sarei stato un pessimo padre. Come zio, invece, ho costruito un rapporto di fiducia con i miei nipoti, un maschio e una femmina. Mi hanno considerato un confidente, raccontandomi i primi amori, i turbamenti e le esperienze della giovinezza. Ho avuto anche diversi cani, adesso sono al terzo. Voglio loro molto bene, ma nemmeno con gli animali sono particolarmente accudente. Conosco persone omosessuali che desiderano fortemente diventare genitori. Per me non è mai stato così”.

US: Reggi e Spizzichino

Se dovesse raccontare la sua adolescenza attraverso un libro a mo’ di modello, quale sceglierebbe?

“Non so se parlerei di modelli. Penso, per esempio, a Seminario sulla gioventù di Aldo Busi. Sono stato molto precoce, almeno intellettualmente. Durante l’adolescenza mi sentivo, forse anche con una certa presunzione, superiore ai miei coetanei. In questo, il senso della misura trasmessomi da mia madre mi ha salvato da molte frustrazioni. La televisione, soprattutto, è un ambiente nel quale si rischia facilmente di diventare frustrati, perché tutto viene continuamente misurato: il successo, i guadagni, i beni accumulati, le partecipazioni ai programmi. Da adolescente avevo pochi amici, non andavo a giocare e non frequentavo gruppi. Mi avvicinai a libri come Porci con le ali e, successivamente, Seminario sulla gioventù. Non cominciai dai grandi classici, ma da letture che trovavo stimolanti, persino un po’ proibite. C’era una forte attrazione per la trasgressione, anche attraverso i libri. Solo più tardi arrivarono Flaubert, Madame Bovary e gli altri classici. Quelle prime letture mi hanno segnato profondamente perché mi mostravano una vita possibile, diversa da quella che conoscevo”.

Quanto ha influito crescere in provincia sulla sua formazione?

“La provincia ha avuto un ruolo fondamentale. Mi sono chiesto spesso come sarebbe cambiata la mia vita se fossi nato e cresciuto a Roma anziché a Orvieto. Probabilmente avrei vissuto in periferia. Mia madre era cresciuta in una zona che allora era considerata periferica e che oggi è diventata molto ricercata. Chissà quale sarebbe stato il mio percorso. Forse anche la periferia romana mi avrebbe spinto a cercare altrove nuovi stimoli. Certamente, però, crescere in provincia ha alimentato la mia fantasia e il desiderio di fuga”.

Quel desiderio di evasione si è trasformato anche in ribellione?

” Ripensandoci, le mie ribellioni erano soprattutto estetiche. Mi vestivo in maniera stravagante, lasciavo crescere i capelli, frequentavo le comuni. In fondo, però, ero poco coraggioso in certe situazioni. Quando mi trovavo sul punto di sperimentare una droga o di ubriacarmi troppo, finivo sempre per tirarmi indietro. Forse devo ringraziare anche l’educazione di mio padre, rigida ma esercitata a distanza. La mia ribellione era soprattutto interiore: non volevo conformarmi all’ambiente che mi circondava. In altri ambiti, invece, ero piuttosto audace. A diciotto anni suonai alla porta di Dario Bellezza. Andai anche a casa di Barbara Alberti e cercai Laura Betti, perché rappresentava un legame con il mondo di Pasolini. Lo stesso accadde con Gabriella Ferri, alla quale citofonai dopo averla ammirata tante volte in televisione. Più che un ribelle, ero un ragazzo impertinente e curioso. Cercavo persone anticonformiste, capaci di aprirmi nuovi orizzonti”.

Di cosa ha avuto paura?

“Ho sempre vissuto le mie esperienze con naturalezza e spontaneità, senza provare sensi di colpa. Quando parlo delle mie paure, mi riferisco soprattutto a timori esistenziali. Da bambino, per esempio, avevo paura di diventare cieco. Soffrivo di ambliopia, il cosiddetto occhio pigro, e l’oculista mi aveva prescritto una benda, una protezione di plastica da applicare agli occhiali per stimolare l’occhio più debole. Di giorno mi ribellavo, rifiutandomi di indossarla. Mi domandavo perché quel medico dovesse impormi una simile costrizione. Di notte, invece, ero terrorizzato. Cercavo un filo di luce attraverso la serranda per rassicurarmi di non aver perso la vista. Vivevo questa contraddizione. Ma nella sfera emotiva, sessuale e professionale non ho mai avuto particolari inibizioni. Anzi, credo che rispetto agli anni della mia adolescenza e giovinezza, per certi aspetti, abbiamo fatto dei passi indietro. Allora tutto mi sembrava molto più semplice”.

Basti pensare a personalità anticonformiste come Renato Zero e Loredana Bertè. Ritiene che oggi quella libertà anche espressiva sia più difficile da vivere?

“Oggi percepisco un’esasperazione che rende tutto più complicato. Allora forse c’era maggiore autenticità. Adesso mi sembra tutto un po’ plastificato. Di recente, per esempio, ho incontrato Elodie all’inaugurazione di una mostra alla Galleria d’Arte Moderna di Roma. L’avevo vista soltanto un’altra volta, a Domenica In, da Mara Venier, durante Sanremo. Mi sono trovato davanti a una donna che mi è sembrata pienamente risolta. Una di quelle persone capaci di scombussolarti anche soltanto con la loro presenza. L’ho trovata empatica, fisica, bellissima e molto sicura di sé. Mi ha trasmesso una sensazione simile a quella che suscitavano figure come Loredana Bertè e Renato Zero. Credo che oggi siamo diventati prigionieri del giudizio. Un tempo, incontrare qualcuno diverso da noi poteva suscitare curiosità e attrazione. Adesso siamo continuamente impegnati a classificare, giudicare e sessualizzare tutto. È un atteggiamento che mi ha stancato”.

Anche la continua attenzione al coming out e all’orientamento sessuale rientra in questa tendenza a giudicare le persone?

“Mi è capitato un episodio significativo con Wikipedia. Nella pagina dedicata a me compariva la definizione ‘dichiaratamente omosessuale’. Ho provato a eliminarla. Non gestisco quella pagina e non so chi se ne occupi, ma sono intervenuto una prima volta, poi una seconda e infine una terza. Alla fine mi hanno bloccato. Non posso più modificare una voce che parla di me. Ho anche scritto per chiedere perché fosse necessario specificare quell’aspetto. Perché, allora, non si usa anche la definizione ‘dichiaratamente eterosessuale’? Se qualcuno vuole conoscere i miei spettacoli, i programmi ai quali ho partecipato o il mio percorso professionale, perché dovrebbe interessarsi alla mia vita sessuale? Un episodio simile si è verificato dopo un’intervista a un quotidiano. Mi avevano chiesto come avessi cominciato a lavorare e, scherzando, risposi: ‘Come tutti, sono diventato l’amante del regista’. Era evidentemente una battuta, eppure scoppiò un putiferio. Mi scrissero persino alcune attrici, interpretando quelle parole come un’accusa generalizzata nei loro confronti. Abbiamo perso parte del senso dell’ironia e siamo diventati ostaggi del giudizio. Mia madre, invece, mi aveva insegnato un principio prezioso: fare le cose seriamente, senza prendersi troppo sul serio”.

Se dovesse raccontare la sua giovinezza attraverso un film, quale sceglierebbe?

“Novecento di Bernardo Bertolucci, senza dubbio. È un film nel quale c’è tutto: il massacro, la storia, l’abominio, la passione, la spudoratezza. Racchiude un universo intero. Penso naturalmente anche al cinema di Vittorio De Sica, a Umberto D. e Ladri di biciclette, opere che ho scoperto successivamente. Ma se devo indicare il film che ha lasciato in me il segno più profondo, scelgo Novecento“.

…tra trasgressione e senso della misura. Si riconosce in questa contraddizione?

“È bello anche oscillare tra la croce e la delizia. Non riesco a essere fino in fondo né l’una né l’altra. Forse proprio per questo ho sempre cercato di avvicinarmi a persone particolarmente coraggiose, di conoscerle, diventarne amico e costruire rapporti profondi. Penso a Paolo Poli, con il quale ho scritto un libro e lavorato in teatro e in televisione. E poi Gabriella Ferri, Patty Pravo, Piera degli Esposti, Paolo Villaggio. Sono personalità davanti alle quali bisogna togliersi il cappello. Mi considero fortunato ad averle incontrate lungo il mio percorso. Ognuna mi ha lasciato un’eredità preziosa”.

E la televisione, nella sua vita, è stata più croce o delizia?

“Decisamente una delizia. Ho cominciato con T’amo TV, insieme a Fabio Fazio, a TeleMontecarlo. Feci un provino e iniziai a lavorare al programma. Successivamente partecipai a uno spettacolo al Festival di Todi, le cui scene erano firmate da Bonizza Giordani, figura storica della moda, scomparsa purtroppo una settimana fa. Era la sorella di Brando Giordani, uno dei grandi protagonisti della storia della Rai. Brando venne a vedere lo spettacolo, si divertì e pochi giorni dopo mi telefonò. Da allora ho vissuto la televisione con una certa serenità. Grazie anche a direttori come Andrea Vianello, Stefano Coletta e Paolo Ruffini, per molti anni ho avuto la possibilità di raccontare le personalità che amavo. Ho realizzato speciali su Carla Fracci e una lunga serie di interviste ai grandi protagonisti del teatro, da Luca Ronconi a Mariangela Melato. Penso anche a In arte, dedicato a figure importanti dello spettacolo e della musica. Era una televisione più distesa, capace di concedere tempo alle persone e alle loro storie”.

Ha però sperimentato anche generi televisivi molto lontani dalla sua immagine di intellettuale. Come ha vissuto quell’esperienza?

“A un certo punto ho partecipato a The Unknown, una sorta di reality, un genere che consideravo lontanissimo dal mio mondo. Ero già adulto e mi ero costruito un’immagine di intellettuale colto, legato a una determinata idea di televisione. Inizialmente non volevo accettare. Poi, invece, mi sono divertito come un pazzo. Naturalmente esiste tanta brutta televisione alla quale non parteciperei mai, ma continuo ad amare profondamente questo mezzo. E amo anche la Rai come azienda. A volte mi dico: ‘Adesso basta. Ho pochi spazi, non mi riconosco più. Perché dovrei andare in quel salotto? Che contributo potrei dare?’. Non è un giudizio sugli altri. Semplicemente, in certe situazioni mi sento fuori posto. Poi, però, ci ricasco. Ho evitato le droghe e tante altre tentazioni, ma non sono riuscito a rinunciare alla televisione. Inutile fingere: quando manca, se ne sente la nostalgia”.

Come ha vissuto il successo?

” Non credo di aver mai avuto successo, almeno nell’accezione che attribuisco a questa parola. Certo, ogni tanto qualcuno mi regala persino un piccolo ritratto, ma la vera notorietà è un’altra faccenda. Oggi il concetto di successo si è molto annacquato. Quando penso a una persona di successo, mi viene in mente Fiorello. Sono stato ospite a Radio2 Social Club e l’ho incontrato nei corridoi. Abbiamo chiacchierato per dieci minuti, facendoci delle grandi risate. Bastano pochi istanti in sua compagnia per comprendere la portata del suo talento. Fiorello è un artista nel quale il successo è direttamente proporzionale alle capacità. Non voglio fare paragoni, ma credo sia fondamentale avere consapevolezza di ciò che si è. Posso dire che mi è andata bene e di possedere anche un certo talento. Ma cammino tranquillamente per strada, prendo l’autobus. Stamattina alcune persone mi hanno fermato per ringraziarmi del garbo e della gentilezza. Mi ha fatto piacere, naturalmente, ma non vivo da celebrità. Il teatro aiuta moltissimo a mantenere i piedi per terra. Ci sono persone che hanno fatto molto meno e che, appena indossano occhiali da sole e abiti ricoperti di marchi, si convincono che tutti le riconoscano. Magari i passanti si voltano soltanto perché sono vestite in quel modo”.

E il caos da cui è nata la sua stella danzante si è placato?

“No, il caos non si placa. Anzi, credo che dovremmo smettere di temere di apparire banali o retorici quando affrontiamo certi argomenti. Prima o poi bisogna confrontarsi con la casualità della nostra esistenza. Due persone si sono incontrate, nel mio caso i miei genitori, che forse non si sono neppure amati particolarmente, e sono nato. In questo preciso periodo storico, in Italia, anziché in Africa, in India o altrove. Il caos nasce anche dal tentativo di dare una fisionomia, un profilo all’esistenza. Non necessariamente un senso. Non sono credente. Quando penso all’eternità mi prende il panico, vedo un baratro. Abito nel centro di Roma, dove ci sono moltissime chiese. Ogni tanto mi fermo a parlare con qualche sacerdote e gli chiedo di convincermi che non finirà tutto qui, che dopo la morte ci sarà ancora qualcosa”.

Eppure la spiritualità sembra esercitare su di lei un fascino profondo. Che rapporto ha con la fede?

“Proprio in questi giorni ho partecipato come voce recitante a due concerti di musica sacra, uno nel magnifico Duomo di Orvieto e l’altro nella Basilica dei Santi Apostoli, a Roma. Durante il concerto romano ho incontrato un francescano meraviglioso. Lo osservavo con una sorta di invidia. Quando incontro persone illuminate dalla fede, provo un sentimento che raramente conosco. Non invidio Stefano De Martino, per esempio. Invidio quel frate. Era presente anche Frisina, autore delle musiche. Abbiamo conversato brevemente, scoprendo di condividere l’amore per il teatro, e siamo arrivati a parlare del mistero della vita. Il caos rimane proprio perché l’esistenza è un mistero”.

Quali aspetti della vita l’hanno delusa maggiormente?

“Se penso alla mia esperienza personale, non saprei indicare una delusione precisa. Fortunatamente non ho avuto gravi malattie. Mi ha addolorato, invece, perdere persone meravigliose. E mi ferisce assistere alla sofferenza di persone anche giovani, destinate a morire. Mi deludono profondamente l’arroganza, la volgarità e la prepotenza di chi detiene il potere. Non mi riferisco soltanto alla politica, ma a qualsiasi ambito. L’abuso di potere dimostra quanto poco si sia compreso dell’esistenza, soprattutto quando l’essere umano e l’umanità smettono di essere al centro del pensiero. Oggi vedo atteggiamenti anche in politica che mi spaventano moltissimo. Ci sono personaggi che pronunciano parole che considero disumane e pericolose. Mi delude questa mentalità. Anzi, più che un pensiero, la definirei un non pensiero. È un problema che riguarda uomini e donne. Anche alcune figure femminili esprimono posizioni che trovo terribili. Temo soprattutto la riscrittura della storia e la rimozione della memoria. Sono tra gli aspetti della società contemporanea che mi deludono maggiormente”.

A proposito di memoria, al di là dei lutti e del dolore, c’è un’esperienza che avrebbe voluto cancellare dalla sua vita?

“La rimozione è un processo complicato. Abbiamo parlato dei lutti, che è impossibile cancellare. Credo, però, che una rimozione totale non esista. Ho lavorato molto su me stesso per cercare di superare un abbandono, senza riuscirci del tutto. In quella vicenda emerge una parte del mio carattere che non mi piace. Non si tratta di vendetta, perché non sono una persona vendicativa. Ho sviluppato, piuttosto, una forma di egoismo. Forse è il termine più appropriato”.

Tra le persone che hanno segnato la sua vita c’è anche Maurizio Costanzo…

“È vero, prima ho dimenticato di citarlo tra le persone che mi hanno cambiato profondamente. Maurizio mi ha fatto tornare ragazzo, in qualche modo. Quando abbiamo cominciato a lavorare insieme eravamo entrambi già adulti. Avevo alle spalle molti anni di Rai e di teatro. Mi offrì la possibilità di sedermi accanto a lui in S’è fatta notte, lo storico programma al quale aveva lavorato anche Enrico Vaime. E qui torniamo al tema dell’ascolto, dal quale è partita la nostra conversazione. Maurizio era un narratore meraviglioso. Aveva attraversato il Novecento in maniera straordinaria e custodiva un patrimonio di ricordi e incontri. Per questo lo convinsi a realizzare Io li conoscevo bene, una serie attraverso la quale potevo conoscere idealmente personalità che, per ragioni anagrafiche o per le circostanze della vita, non avevo avuto occasione di incontrare. Penso a Walter Chiari, Carmelo Bene, Marcello Mastroianni”.

Qual è il ricordo di Maurizio Costanzo che custodisce con maggiore affetto?

“Mi manca profondamente, sul piano personale e professionale. Credo che la sua assenza si avverta anche in televisione. Ogni tanto mi sorprendo a pensare: ‘Adesso chiamerei Maurizio per chiedergli un consiglio’. Abbiamo lavorato insieme per pochi anni, forse quattro o cinque, ma era capace di instaurare rapporti intensi, dolci e anche cinici. Avevamo appuntamenti telefonici un paio di volte alla settimana e ci incontravamo di persona ogni sette giorni. È una delle assenze che avverto maggiormente, anche nel mio lavoro”.

Se potesse prendere un caffè con una persona che non ha mai conosciuto, viva o scomparsa, chi sceglierebbe?

“Caravaggio. Con lui andrei in una bettola, ovunque volesse, a qualsiasi ora del giorno o della notte. Supererei persino tutte le mie paure pur di trascorrere qualche ora in sua compagnia. Stavo pensando anche a Sandro Penna, ma gli ho già dedicato uno spettacolo e ne sto preparando un altro. Mi piacerebbe scegliere anche una donna. È una domanda bellissima, perché esiste un universo di persone con le quali vorrei sedermi a prendere un caffè. Forse, però, è meglio fermarci a Caravaggio, altrimenti rischio di inguaiarmi da solo!”.

Tra televisione, teatro, direzioni artistiche e numerosi progetti, la sua agenda è sempre pienissima. Come riesce a conciliare tutti questi impegni?

” Me lo chiedo anch’io. Ne faccio davvero troppe. Forse questa frenesia ha a che fare anche con il tema della rimozione di cui parlavamo prima. Non mi concedo il tempo di elaborare determinate esperienze, ma nemmeno quello di rispondere alle domande più complicate. Lascio poco spazio a me stesso, alla cura del corpo e dell’anima. Riempio le giornate di vite e storie da raccontare. Mi nutro delle esperienze altrui e della lettura. Penso al Premio Strega, che ho condotto cinque volte. Ogni edizione mi regala un nuovo innamoramento. Il libro di Alcide Pierantozzi, per esempio, mi è entrato profondamente dentro. Mi innamoro di un autore, di un personaggio, di Caravaggio, e attraverso queste passioni vivo una sorta di esistenza parallela”.

È anche un modo per vivere attraverso gli altri emozioni che la quotidianità non le permette di sperimentare?

“In parte sì. Nella vita reale, quando ci si innamora di qualcuno, bisogna corteggiarlo, incontrarlo, frequentarlo, capire se quell’attrazione possa trasformarsi in amore. Con Caravaggio, naturalmente, non potrò mai andare a cena. Di Alcide Pierantozzi ho letto il libro e posso vivere quell’incontro attraverso la letteratura. Lo stesso accade con tante altre passioni alle quali mi dedico intensamente, sempre con grande serietà. Sono esperienze che mi arricchiscono, anche se appartengono a una dimensione diversa da quella dei rapporti quotidiani”.

Quali progetti la vedono impegnata attualmente tra televisione e teatro?

“C’è innanzitutto Caffè Italia. Dirigo poi due teatri, il Teatro Mancinelli di Orvieto e il Teatro Comunale di Atri, e sono presidente del Premio Gigi Proietti. La scorsa settimana ho presentato il Premio Camilleri e partecipato ai due concerti di musica sacra di cui parlavamo. Adesso iniziano le prove di Carta straccia, lo spettacolo che porto in scena con Sabrina Knaflitz. Ho un’agenda talmente fitta che ogni tanto confondo gli appuntamenti e scopro di dover essere in due luoghi diversi nello stesso giorno. Quest’anno lavorerò anche con Iaia Forte a uno spettacolo dedicato a Sandro Penna, all’OFF/OFF Theatre di via Giulia, a Roma. Considero Penna uno dei più grandi poeti del Novecento. L’ho conosciuto idealmente attraverso i racconti di Dacia Maraini, Paolo Poli ed Elio Pecora. Come mi ha insegnato Piera degli Esposti, bisogna avere una mente abitata. Il problema è che, in questo momento, ho davvero troppa gente nella testa. È una specie di condominio impazzito!”.

Siamo tornati al punto da cui eravamo partiti: il valore dell’ascolto e il tempo che bisognerebbe concedere alle persone per raccontarsi. È questa la televisione che le manca di più?

“Oggi spesso hai cinque o sei minuti, a volte appena uno, e devi concludere. È un ritmo al quale non riesco ad abituarmi. Ho nostalgia dei programmi che realizzavo un tempo, quando potevo dedicare molto più spazio alle persone, ascoltarle davvero e lasciare che le loro storie prendessero forma. Ma oggi quei programmi non me li fanno più fare”.