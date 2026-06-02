Pio Domenico Fazzolari morto a 22 anni cadendo dal cofano dell'auto in movimento, su cui era salito per gioco

Classe ’88, è giornalista professionista dal 2017. Scrive di cronaca e attualità economico-politica, interessandosi nel tempo di tematiche sociali e sport. Ha collaborato con diverse testate nazionali, con esperienze anche in radio.

Si era aggrappato per gioco al cofano dell’auto guidata dall’amico, quando è caduto sull’asfalto sbattendo violentemente la testa. È morto così a 22 anni Pio Domenico Fazzolari, a pochi metri dalla casa dove viveva a Roccafranca, nel Bresciano. Uno scherzo che in pochi attimi si è trasformato in una tragedia, per la quale è adesso indagato l’amico al volante.

L’incidente a Roccafranca

L’episodio è avvenuto nella tarda serata di lunedì 1 giugno, dopo che il 22enne era stato appena accompagnato a casa nel comune vicino Brescia.

Secondo le prime ricostruzioni, prima di rientrare si sarebbe attaccato per scherzo al cofano dell’auto dell’amico. Forse per un’accelerazione improvvisa, avrebbe perso la presa cadendo rovinosamente sulla strada.

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La morte di Pio Domenico Fazzolari

Nell’impatto con l’asfalto Domenico Fazzolari ha picchiato con violenza la testa, riportando lesioni mortali.

Immediato l’intervento dei soccorritori sul posto, ma i tentativi di rianimazione si sono rivelati inutili.

Gli operatori sanitari non hanno potuto fare altro che constare il decesso sotto gli occhi dei genitori della vittima, quasi davanti alla loro casa.

“Un dramma per due famiglie ma anche per tutta la comunità. La mia vicinanza è massima ai familiari e come Comune ci mettiamo a disposizione per ogni genere di sostegno” ha commentato il sindaco di Roccafranca Marco Franzelli, anche lui accorso per seguire da vicino tutte le operazioni di soccorso.

Le indagini

Sul luogo dell’incidente sono arrivati anche i carabinieri di Rudiano e di Chiari, questi ultimi incaricati di ricostruite la dinamica dell’accaduto e fare chiarezza sulle responsabilità.

La procura di Brescia ha aperto un fascicolo di indagine in cui il 22enne alla guida dell’auto risulta iscritto per omicidio stradale.

Alla luce delle circostanze emerse gli inquirenti non escludono però che l’ipotesi di reato possa diventare omicidio colposo.

Secondo quanto riportato dalla stampa locale, il ragazzo è stato sottoposto agli accertamenti per droga e alcol, ai quali sarebbe risultato negativo.