Pio Rinaldi scomparso a Lu Monferrato, la sua auto trovata completamente bruciata vicino a un laghetto

L’auto di Pio Rinaldi, 80enne scomparso a Lu Monferrato, in provincia di Alessandria, è stata ritrovata completamente bruciata vicino a un laghetto; i carabinieri hanno provveduto a dragare il bacino completamente, senza però ritrovare nulla al suo interno che potesse essere utile alle indagini.

Ritrovata l’auto di Pio Rinaldi

I carabinieri di San Salvatore Monferrato hanno ritrovato un’auto modello Fiat Panda rossa, completamente carbonizzata, nei pressi del laghetto di Cascina Urbana, in provincia di Alessandria. Si tratterebbe della vettura con cui Pio Rinaldi si è allontanato dalla propria abitazione.

L’auto dell’ottantenne era quasi irriconoscibile, completamente bruciata e parcheggiata sulle sponde del piccolo bacino d’acqua nelle campagne poco lontane da Lu Monferrato, il comune da cui l’anziano è scomparso lo scorso 18 aprile.

Come riporta il sito internet del quotidiano locale Il Piccolo, i carabinieri hanno proceduto a dragare, cioè a svuotare completamente dall’acqua, il laghetto, per controllare se sul fondale fosse nascosto qualche indizio per risolvere il caso. L’esito dell’indagine è però stato negativo.

L’80enne scomparso da dieci giorni

È dal 18 aprile che le forze dell’ordine stanno cercando Pio Rinaldi. L’anziano è stato visto allontanarsi dalla propria abitazione a bordo della sua Fiat Panda Rossa, la stessa ritrovata sulle sponde del laghetto, attorno alle 19:30.

Il suo ultimo avvistamento risalirebbe proprio a quell’ora, quando un cittadino di Lu Monferrato lo avrebbe visto nella zona di Quargnento. Da allora però, dell’anziano non è più stata rilevata alcuna traccia.

Il ritrovamento dell’auto di Pio Rinaldi è il primo indizio tangibile, anche se le sue condizioni hanno destato perplessità tra gli investigatori. L’anziano si muove con una stampella e non può quindi essersi allontanato molto senza la propria vettura.

Le piste seguite dagli investigatori

Subito dopo il ritrovamento dell’auto è stato immediatamente disposto un ordine di attivazione di diverse squadre di ricerca attorno alla zona del laghetto, nella speranza di trovare tracce di Rinaldi nelle vicinanze.

I carabinieri hanno impiegato squadre K-9, le unità cinofile, per la ricerca di persone e utilizzato anche un elicottero per mappare la zona dall’alto. Non è però stato ottenuto alcun risultato.

Proseguono quindi le indagini, che riprenderanno anche le piste battute prima del ritrovamento dell’auto dell’anziano.