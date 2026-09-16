Piogge e temporali in tutta Italia secondo le previsioni meteo, poi torna l'anticiclone delle Azzorre

Giovedì 17 settembre sarà una giornata di maltempo soprattutto al Nord. Secondo il bollettino dell'Aeronautica Militare, il tempo sarà perturbato con rovesci e temporali anche intensi, in particolare su Piemonte orientale, Lombardia, Triveneto, Liguria di Levante ed Emilia-Romagna. Al Centro la situazione sarà inizialmente più stabile, con cielo sereno o poco nuvoloso, ma il peggioramento arriverà sulla Toscana settentrionale. Qui sono previsti cieli molto nuvolosi con rovesci e temporali, in estensione nel pomeriggio a Umbria, Marche, Lazio e Sardegna. Al Sud prevarranno invece condizioni stabili e soleggiate, salvo rovesci sparsi sull'Appennino meridionale e sulla Sicilia. Dalla sera qualche temporale potrà interessare anche l'alta Campania. Le temperature massime saranno in diminuzione su tutto il Nord e sulla Toscana, mentre aumenteranno in alcune zone di Marche, Abruzzo, Molise, Calabria, Sicilia e Basilicata.