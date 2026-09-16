Piogge e temporali in tutta Italia secondo le previsioni meteo, poi torna l'anticiclone delle Azzorre
Piogge e temporali fino a sabato 19 settembre, poi migliora: l'anticiclone delle Azzorre torna sull'Italia
Il meteo cambia ancora sull’Italia. Dopo il ritorno dell’anticiclone delle Azzorre, una nuova fase di maltempo interesserà il Paese tra giovedì 17 e sabato 19 settembre, con rovesci e temporali anche intensi soprattutto al Nord e successivamente in diverse zone del Centro e del Sud. Tra domenica 20 e lunedì 21 settembre resterà una certa instabilità, in particolare sulle regioni meridionali. Secondo le tendenze, però, dopo questa fase è atteso un nuovo rinforzo dell’anticiclone delle Azzorre, proprio in prossimità dell’equinozio d’autunno.
Giovedì 17 settembre, forte maltempo al Nord
Giovedì 17 settembre sarà una giornata di maltempo soprattutto al Nord. Secondo il bollettino dell'Aeronautica Militare, il tempo sarà perturbato con rovesci e temporali anche intensi, in particolare su Piemonte orientale, Lombardia, Triveneto, Liguria di Levante ed Emilia-Romagna. Al Centro la situazione sarà inizialmente più stabile, con cielo sereno o poco nuvoloso, ma il peggioramento arriverà sulla Toscana settentrionale. Qui sono previsti cieli molto nuvolosi con rovesci e temporali, in estensione nel pomeriggio a Umbria, Marche, Lazio e Sardegna. Al Sud prevarranno invece condizioni stabili e soleggiate, salvo rovesci sparsi sull'Appennino meridionale e sulla Sicilia. Dalla sera qualche temporale potrà interessare anche l'alta Campania. Le temperature massime saranno in diminuzione su tutto il Nord e sulla Toscana, mentre aumenteranno in alcune zone di Marche, Abruzzo, Molise, Calabria, Sicilia e Basilicata.
Venerdì 18 settembre, piogge e temporali anche forti
Venerdì 18 settembre il maltempo continuerà a interessare l'Italia. Le previsioni dell'Aeronautica Militare indicano una giornata caratterizzata da piogge e temporali, anche di forte intensità. Le aree maggiormente interessate saranno il Triveneto, la Toscana e la Puglia. I fenomeni potranno risultare localmente intensi, mentre nella seconda parte della giornata è prevista un'attenuazione delle precipitazioni. Il peggioramento sarà quindi più esteso rispetto alla giornata precedente: dopo aver colpito soprattutto il Nord e parte del Centro nella giornata di giovedì, venerdì i fenomeni coinvolgeranno anche una parte del Sud.
Sabato 19 settembre, maltempo su diverse regioni
Sabato 19 settembre il cielo sarà coperto o molto nuvoloso su tutta Italia per l'intera giornata. La fase instabile proseguirà con piogge e temporali, anche di forte intensità. Secondo l'Aeronautica Militare, i fenomeni più significativi sono attesi su Triveneto, Marche, Campania e Sicilia. Le precipitazioni saranno progressivamente in esaurimento verso sera. Il fine settimana inizierà quindi ancora sotto il segno del maltempo, dopo una settimana caratterizzata dal passaggio dall'anticiclone delle Azzorre alla perturbazione proveniente dal Nord Europa.
Domenica 20 settembre, ancora nubi e qualche acquazzone
Domenica 20 settembre la situazione inizierà a migliorare, ma l'instabilità non sarà ancora completamente superata. Le previsioni indicano un'alternanza tra ampie velature e nubi compatte, con la possibilità di brevi acquazzoni. I fenomeni saranno soprattutto concentrati sulle regioni meridionali. Il quadro sarà quindi ancora variabile, dopo le piogge e i temporali che avranno caratterizzato le giornate precedenti. La giornata rappresenterà una fase di transizione verso un progressivo miglioramento del tempo atteso all'inizio della settimana successiva.
Lunedì 21 settembre, ultimi fenomeni al Sud
Anche lunedì 21 settembre il tempo sarà caratterizzato dall'alternanza tra velature e nubi compatte. Potranno verificarsi brevi acquazzoni, soprattutto sulle regioni meridionali. Secondo il bollettino dell'Aeronautica Militare, l'instabilità residua dovrebbe quindi concentrarsi soprattutto al Sud, mentre il resto della Penisola sarà interessato da condizioni più variabili. Il quadro meteorologico è però destinato a cambiare nuovamente nei giorni successivi, con il ritorno dell'alta pressione.
Dopo il 21 settembre torna l'anticiclone delle Azzorre
Dopo le ultime incertezze e le precipitazioni residue attese al Sud e in Sicilia nella giornata di lunedì 21 settembre, le tendenze previsionali indicano un nuovo aumento della stabilità atmosferica. Si prevede una riaffermazione dell'anticiclone delle Azzorre proprio nella settimana dell'equinozio d'autunno, previsto mercoledì 23 settembre. L'alta pressione di origine atlantica dovrebbe riportare condizioni più stabili, cieli in prevalenza sereni e un clima mite, senza gli eccessi termici tipici delle masse d'aria subtropicali.
Temperature sopra la media verso l'equinozio d'autunno
Il ritorno dell'anticiclone delle Azzorre potrebbe accompagnarsi a temperature leggermente superiori alle medie climatiche del periodo. Secondo le tendenze, in Pianura Padana, comprese città come Milano, Torino e Venezia, sono previste massime intorno ai 26-27 gradi. Al Centro e al Sud, invece, le temperature potrebbero raggiungere i 28-29 gradi nelle ore pomeridiane, con una prosecuzione di condizioni relativamente miti anche dopo l'ingresso ufficiale dell'autunno astronomico. La tendenza, tuttavia, riguarda una fase successiva rispetto alle previsioni più ravvicinate e può quindi essere soggetta a variazioni con i prossimi aggiornamenti.