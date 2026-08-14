Piogge torrenziali sul Giappone, temporali senza precedenti su Tokyo causano diversi morti

Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Approdato a QuiFinanza e Virgilio Notizie dopo varie esperienze giornalistiche fra Palermo e Milano. Si interessa principalmente di cronaca, politica ed economia.

Piogge torrenziali hanno colpito il Giappone orientale, con precipitazioni eccezionali nella prefettura di Chiba, a est di Tokyo. Il maltempo ha provocato almeno otto morti e diversi feriti oltre ad allagamenti, frane, interruzioni di corrente e migliaia di persone costrette a cercare riparo.

Piogge torrenziali sul Giappone

Nella prefettura di Chiba le piogge hanno raggiunto livelli definiti dalle autorità “senza precedenti”. Secondo The Guardian nella zona sono caduti oltre 115 millimetri all’ora a partire dal pomeriggio di giovedì 13 agosto, una quantità paragonabile a quella che normalmente cade nell’intero mese di agosto.

Nelle strade le persone hanno cercato rifugio mentre l’acqua continuava a salire, arrivando anche dai tombini.

ANSA

La Japan Meteorological Agency ha spiegato che le precipitazioni sono state provocate dall’incontro tra aria calda e umida proveniente da est e aria fredda in quota. Il risultato è stato un forte aumento dell’instabilità atmosferica che ha dato vita alle piogge torrenziali.

In Giappone migliaia di persone evacuate

Giovedì le autorità giapponesi hanno emesso un’allerta di Livello 5, la più alta della scala, per oltre un terzo dei comuni della prefettura di Chiba. È stato inoltre diffuso un allarme per il rischio di frane in diverse municipalità, tra cui Chiba e Ichihara.

L’allerta è stata successivamente abbassata al Livello 4 nella mattinata di venerdì 14, ma il pericolo legato agli allagamenti e alle frane è rimasto elevato.

Gli ordini di evacuazione hanno inizialmente riguardato oltre 400.000 persone nelle prefetture di Chiba e Ibaraki. Alle 7 di venerdì erano ancora interessati circa 126.000 residenti, secondo i dati della locale Agenzia per la gestione degli incendi e dei disastri.

Sono stati allestiti oltre 200 centri di evacuazione tra Chiba, Ibaraki, Saitama e Gunma.

Le piogge hanno provocato anche numerose interruzioni di corrente: secondo Tokyo Electric Power, circa 45.000 abitazioni hanno perso l’elettricità.

Più o meno 7.000 passeggeri hanno trascorso la notte all’aeroporto di Narita, uno dei principali scali dell’area di Tokyo. Altre persone sono rimaste bloccate nelle stazioni della metropolitana, mentre circa 1.800 hanno trovato riparo nell’edificio del governo della prefettura di Chiba.

Alcuni collegamenti ferroviari in Giappone sono rimasti sospesi nella mattinata di venerdì e diverse importanti autostrade sono state chiuse.

Le vittime

Tra le vittime segnalate da Ansa c’è un uomo trovato su una strada completamente sommersa a Ichikawa e una donna di 66 anni rimasta intrappolata nella propria automobile a Sakura.

Altri due decessi sono stati confermati a Yachiyo e Sakura. Una donna rimasta bloccata nella propria auto a Kashiwa è stata invece trasportata in ospedale.