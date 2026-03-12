Pioggia dentro l'aeroporto di Fiumicino ai terminal 1 e 3 per infiltrazioni d'acqua: passeggeri postano video

Giornalista professionista dal 2012, ha collaborato con le principali testate nazionali. Si occupa soprattutto di cronaca, politica, economia e spettacolo.

La forte pioggia a Fiumicino ha creato disagi anche all’aeroporto Leonardo Da Vinci di Roma. L’acqua si è infiltrata anche all’interno dello scalo con i presenti che hanno ripreso e postato video dei rivoli che scendevano dal soffitto e dei corridoi allagati. Non sono state segnalate però interruzioni dei voli.

La pioggia all’aeroporto di Fiumicino

In un video, diventato virale, si vede la pioggia passare per il soffitto e scendere all’interno dell’aeroporto come se si fosse all’esterno.

I pavimenti sono completamente bagnati. A causa del violento nubifragio nel Lazio, l’acqua è entrata in alcuni punti dei terminal 1 e 3 dello scalo romano.

Screenshot video ANSA/Oliver Dickmann

Tanti le immagini girate dai passeggeri in transito nell’aeroporto, condivisi sui social.

Nessun disagio ai voli da e per Fiumicino

L’operatività dell’aeroporto di Fiumicino prosegue regolarmente

Le piccole aree interessate sono state delimitate per consentire le operazioni di ripristino.

Le squadre di intervento, composte da tecnici, ingegneri e personale di Adr Cleaning, sono entrate immediatamente in azione ripristinando rapidamente le condizioni di normalità, fanno sapere fonti aeroportuali.

L’operatività dello scalo non ha, nel frattempo, subìto impatti e le operazioni a terra e in volo stanno proseguendo regolarmente.

Il maltempo a Roma

L’ondata di maltempo del 12 marzo sta interessando sia il litorale romano che la Capitale, con fenomeni tipicamente invernali nonostante l’avvicinarsi della primavera.

In particolare Ostia, Fiumicino e alcune zone di Roma, sono state investite da grandine e rovesci che stanno causando disagi alla viabilità.

Il litorale laziale è imbiancato a causa della caduta dei chicci di ghiaccio che hanno ricoperto auto, strade e marciapiedi.

Il fenomeno, improvviso ma intenso, ha provocato rallentamenti al traffico e qualche difficoltà negli spostamenti.

Roma è stata interessata da una bomba d’acqua che ha colpito diverse zone della città. Tra le aree più colpite la via Cassia, dove si sono registrati allagamenti e rallentamenti al traffico.

Allagamenti si sono registrati in alcune zone di Acilia.

Il Dipartimento della Protezione Civile aveva diramato per il 12 marzo un avviso di condizioni meteorologiche avverse con precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale.