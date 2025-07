Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

È di 26 arresti e oltre 1.360.000 euro sequestrati il bilancio dell’operazione antidroga “End to end”, condotta dalla Squadra Mobile di Pescara e conclusasi con lo smantellamento di due organizzazioni criminali attive tra Abruzzo e Lazio. L’indagine, avviata nel novembre 2023 e durata più di un anno, ha portato alla luce un vasto traffico di sostanze stupefacenti e numerosi episodi di estorsione e violenza. Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, le misure cautelari sono state eseguite nei confronti di soggetti accusati di associazione per delinquere finalizzata al traffico di droga e estorsione, dopo una lunga attività investigativa che ha coinvolto diverse province del centro Italia.

Le indagini e gli arresti: un anno di lavoro per la Squadra Mobile

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l’operazione “End to end” ha preso il via nel novembre 2023, subito dopo alcuni gravi episodi di estorsione avvenuti nella provincia di Pescara. Gli investigatori della Squadra Mobile hanno lavorato per oltre un anno, riuscendo a ricostruire la struttura e le modalità operative di due gruppi criminali che gestivano un vasto traffico di sostanze stupefacenti tra Abruzzo e Lazio.

I primi 13 arresti sono stati effettuati in flagranza di reato durante le fasi iniziali dell’indagine, mentre altri 13 arresti sono stati eseguiti al termine delle indagini, in seguito all’emissione di misure cautelari da parte dell’autorità giudiziaria. Gli arrestati sono accusati di associazione per delinquere finalizzata alla detenzione e al traffico di sostanze stupefacenti, oltre che di estorsione.

Sequestri record: droga, denaro e beni per oltre un milione di euro

Nel corso dell’operazione, la Polizia ha sequestrato ingenti quantitativi di droga: 266 chili di hashish, 9 chili di marijuana e 3,5 chili di cocaina. Oltre alle sostanze stupefacenti, sono stati sottoposti a sequestro preventivo denaro contante, conti correnti, oggetti preziosi, veicoli e immobili, per un valore complessivo superiore a 1.360.000 euro. Questo patrimonio illecito rappresentava la base economica delle due organizzazioni, che potevano così acquistare grandi quantità di droga e garantirsi una presenza capillare sul territorio.

Le modalità operative delle organizzazioni criminali

Entrambe le organizzazioni smantellate erano caratterizzate da una notevole disponibilità economica e da una struttura logistica ben organizzata. Le basi operative e i depositi erano dislocati strategicamente tra Abruzzo e Lazio, consentendo ai gruppi di rifornire costantemente le due regioni di sostanze stupefacenti. Gli indagati si avvalevano di veicoli sempre diversi, presi a noleggio, per eludere i controlli delle forze dell’ordine, e reclutavano giovani corrieri incensurati, spesso insospettabili, ai quali venivano affidati i trasporti in cambio di cospicue somme di denaro.

Per comunicare tra loro, i membri delle organizzazioni utilizzavano esclusivamente telefoni criptati, programmati per impedire qualsiasi tipo di intercettazione o analisi anche in caso di sequestro. Questa particolare attenzione alla sicurezza delle comunicazioni ha dato il nome all’operazione: “End to end”, proprio a sottolineare la difficoltà di intercettare le conversazioni tra i criminali.

Un sistema di fidelizzazione e confezionamento ingegnoso

Uno degli aspetti più innovativi emersi dall’indagine riguarda il sistema di fidelizzazione dei clienti messo in atto dai gruppi criminali. La droga veniva confezionata in panetti che riproducevano fedelmente l’aspetto di famose merendine e barrette di cioccolato, rendendo così più difficile il riconoscimento da parte delle forze dell’ordine durante i controlli. Questa particolare “brandizzazione” dello stupefacente aveva anche lo scopo di fidelizzare la clientela e di rendere il prodotto più appetibile sul mercato illegale.

Violenza e intimidazioni: estorsioni, pestaggi e bombe carta

Le organizzazioni non si limitavano al traffico di droga, ma si rendevano responsabili anche di gravi episodi di estorsione e violenza. Gli indagati ricorrevano spesso a spedizioni punitive e pestaggi per riscuotere i crediti, non solo nei confronti dei clienti ma anche degli stessi membri delle associazioni criminali. In alcuni casi, le minacce e le intimidazioni venivano estese anche a familiari e amici dei debitori, con l’utilizzo di bombe carta lanciate all’interno delle abitazioni delle vittime.

Tra i reati contestati figura anche il tentato omicidio di un agente della Squadra Mobile di Pescara, avvenuto durante un tentativo di fuga con un carico di droga. Questo episodio testimonia la pericolosità e la spregiudicatezza dei gruppi criminali, disposti a tutto pur di portare a termine i propri traffici illeciti.

Un’operazione interforze: il contributo delle questure di diverse città

Alle fasi conclusive dell’operazione hanno partecipato anche i poliziotti delle Squadre Mobili di Roma, Teramo, Latina, L’Aquila, Frosinone e Foggia, coordinati dal Servizio Centrale Operativo. Fondamentale è stato anche il supporto dei Reparti Prevenzione Crimine di Abruzzo, Lazio e Puglia Settentrionale, messi a disposizione dal Servizio Controllo del Territorio, oltre al Reparto di Polizia Penitenziaria della casa circondariale di Foggia.

Il bilancio dell’operazione e le prospettive future

L’operazione “End to end” rappresenta uno dei più importanti successi nella lotta al traffico di droga e alla criminalità organizzata nel centro Italia degli ultimi anni. Grazie alla collaborazione tra le diverse articolazioni della Polizia di Stato e al coordinamento con le autorità giudiziarie, è stato possibile smantellare due organizzazioni particolarmente pericolose e radicate sul territorio.

Il sequestro di ingenti quantitativi di droga e di beni per oltre 1.360.000 euro costituisce un duro colpo per le finanze delle organizzazioni criminali, mentre l’arresto di 26 persone rappresenta un segnale forte nella lotta alla criminalità e alla diffusione delle sostanze stupefacenti. Le indagini proseguiranno per individuare eventuali altri complici e per ricostruire l’intera rete di rapporti e complicità che ha permesso ai gruppi di operare indisturbati per anni.

La reazione delle istituzioni e l’impegno contro la criminalità

Le autorità locali e nazionali hanno espresso soddisfazione per l’esito dell’operazione, sottolineando l’importanza della collaborazione tra le diverse forze di polizia e il ruolo fondamentale della prevenzione e del controllo del territorio. L’operazione “End to end” dimostra come sia possibile, attraverso un lavoro sinergico e coordinato, contrastare efficacemente il traffico di droga e le attività delle organizzazioni criminali, restituendo sicurezza ai cittadini e alle comunità coinvolte.

La Polizia di Stato ha ribadito il proprio impegno nella lotta alla criminalità organizzata e nella tutela della legalità, assicurando che le attività di prevenzione e repressione proseguiranno senza sosta anche nei prossimi mesi.

