Sono state emesse diverse sanzioni a carico di autisti di pullman turistici a Como durante il periodo di Ferragosto. Le violazioni sono state accertate lungo la SS340 Regina, in particolare nei pressi dell’imbarcadero di Griante-Cadenabbia e nella galleria Crocetta a Menaggio, dove sono stati monitorati i flussi di traffico turistico in aumento per le festività.

Controlli intensificati per il Ferragosto

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, il dispositivo di sicurezza predisposto per il Ferragosto ha visto impegnati gli equipaggi della Polizia Stradale di Como in servizi di pattugliamento rafforzato lungo la SS340 Regina. L’obiettivo era prevenire situazioni di pericolo e garantire il rispetto delle ordinanze ANAS che regolano la circolazione dei mezzi pesanti e turistici in alcune aree particolarmente trafficate.

Sanzionato un autista per sosta irregolare nella galleria Crocetta

Durante i controlli, gli agenti hanno individuato e sanzionato il comportamento pericoloso di un autista di pullman turistico che aveva utilizzato la piazzola di sosta della galleria “Crocetta” a Menaggio come area di parcheggio, dopo aver fatto scendere i passeggeri all’imbarcadero di Griante-Cadenabbia. Questa condotta, oltre a rappresentare una violazione delle norme sulla sosta, ha creato una potenziale situazione di rischio per la sicurezza stradale.

Pullman turistici sanzionati per mancata inversione di marcia

Nei giorni di giovedì 14 agosto e venerdì 15 agosto, l’attenzione degli agenti si è concentrata anche sull’imbarcadero di Griante. In questa zona, 3 pullman turistici provenienti da nord sono stati monitorati e sanzionati dopo aver scaricato i passeggeri e proseguito verso Como senza effettuare la prevista inversione di marcia prima di entrare nel tratto stradale interdetto dall’ordinanza ANAS. Il mancato rispetto di questa disposizione rappresenta una infrazione alle regole di circolazione stabilite per garantire la sicurezza e la fluidità del traffico in un periodo di particolare afflusso turistico.

Comportamenti virtuosi e altre infrazioni rilevate

Non sono mancati, tuttavia, esempi di rispetto delle regole: molti altri autisti, consapevoli dei divieti, hanno regolarmente invertito il senso di marcia dopo Griante, tornando verso nord per poi riscendere da Lecco. Questo comportamento ha permesso di evitare sanzioni e di contribuire alla sicurezza della circolazione.

Pullman stranieri fermati nella zona interdetta

Oltre ai casi già citati, 2 pullman stranieri con turisti a bordo e diretti a Como sono stati fermati nella zona vietata dall’ordinanza ANAS e sanzionati per la violazione del divieto in vigore. Anche in questo caso, la Polizia Stradale ha applicato le sanzioni previste per chi non rispetta le restrizioni imposte per motivi di sicurezza e ordine pubblico.

Altre contravvenzioni elevate durante i controlli

Nel corso delle stesse giornate, la Polizia Stradale ha elevato ulteriori diverse contravvenzioni per varie infrazioni al Codice della Strada. In particolare, sono state contestate 6 mancanze della revisione periodica dei veicoli, 1 pneumatico liscio, 1 mancanza di assicurazione, 1 uso del cellulare alla guida, 1 mancanza di patente al seguito e 1 passaggio con semaforo rosso. Queste sanzioni testimoniano l’attenzione degli agenti non solo verso i pullman turistici, ma anche nei confronti di tutte le categorie di veicoli in transito sulla SS340 Regina.

Impegno costante della Polizia Stradale

La Polizia di Stato di Como, attraverso i propri specialisti della Stradale, ha annunciato che proseguirà l’attività di monitoraggio e controllo per tutto il weekend di Ferragosto. L’obiettivo dichiarato è quello di contrastare ogni forma di abusivismo nel settore dei trasporti e garantire la sicurezza di cittadini e turisti che affollano il territorio in occasione delle festività estive.

Un bilancio positivo per la sicurezza stradale

L’azione di prevenzione e repressione messa in campo dalla Polizia Stradale ha permesso di individuare e sanzionare numerosi comportamenti scorretti, contribuendo a mantenere elevati standard di sicurezza sulle principali arterie stradali della provincia. Il bilancio dei controlli evidenzia come la presenza costante delle forze dell’ordine sia fondamentale per prevenire infrazioni e garantire la tutela di tutti gli utenti della strada, soprattutto in periodi di intenso traffico come quello di Ferragosto.

La collaborazione dei cittadini

Le autorità invitano i cittadini e gli operatori del settore turistico a collaborare rispettando le normative vigenti e segnalando eventuali situazioni di abusivismo o comportamenti pericolosi. Solo attraverso un impegno condiviso è possibile assicurare viaggi sicuri e sereni a tutti coloro che scelgono di visitare le località del lago di Como e delle aree limitrofe.

Prospettive per il futuro

La Polizia Stradale ha ribadito che i controlli proseguiranno anche nei prossimi giorni, con particolare attenzione alle aree a maggiore afflusso turistico e ai punti critici della viabilità. L’obiettivo resta quello di prevenire incidenti e violazioni, assicurando un’estate all’insegna della sicurezza per residenti e visitatori.

