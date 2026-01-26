Pioggia e maltempo al Sud, Governo stanzia 100 milioni per Sicilia, Sardegna e Calabria per interventi urgenti

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Arriva un primo aiuto per i territori di Sicilia, Sardegna e Calabria, colpiti dal violento maltempo dei giorni scorsi. Il governo Meloni ha dichiarato lo stato di emergenza nazionale e ha stanziato 100 milioni di euro per i primi interventi urgenti per la riparazione dei danni causati dalla furia del ciclone Harry. A Niscemi nel Nisseno sono state evacuate circa mille persone a causa di una grossa frana provocata dalla pioggia. Intanto nelle regioni del Sud è ancora allerta meteo gialla.

Maltempo al Sud, governo stanzia 100 milioni

Il governo Meloni ha dichiarato lo stato d’emergenza nazionale per Calabria, Sardegna e Sicilia, le regioni pesantemente colpite nei giorni scorsi dal maltempo a causa del ciclone Harry.

Lo ha annunciato il ministro per la Protezione civile, Nello Musumeci, al termine del Consiglio dei ministri che si è riunito nel pomeriggio di oggi, lunedì 26 gennaio.

Musumeci ha spiegato che “per fare fronte ai primissimi interventi” l’esecutivo ha stanziato circa 100 milioni di euro, “a valere sul Fondo per le emergenze nazionali”.

I governatori delle tre regioni coinvolte, Roberto Occhiuto, Renato Schifani e Alessandra Todde, sono stati nominati commissari delegati “con ampi poteri di deroga” per la ricostruzione.

“Lo Stato è vicino ai cittadini e ai territori. Le Regioni, con i loro Presidenti nominati commissari straordinari, avranno i mezzi e i poteri appropriati per intervenire in modo efficace e tempestivo”, scrive su X la premier Giorgia Meloni.

“Vorrei ringraziare ancora una volta – continua – il Ministro Nello Musumeci, la Protezione Civile, le amministrazioni locali e tutti gli operatori dedicati al settore. Nelle emergenze, l’Italia sa essere una comunità ancora più unita”.

Ciclone Harry, i danni in Sicilia, Sardegna e Calabria

Musumeci ha spiegato che questo primo stanziamento serve per gli interventi più urgenti, per fare fronte alle spese sostenute dai Comuni per rimuovere i detriti e ripristinare la funzionalità dei servizi essenziali.

Soltanto in un secondo momento, “non appena dalle Regioni arriverà un quadro dettagliato dei danni”, si potrà procedere allo stanziamento di ulteriori fondi.

“Nei prossimi giorni – ha detto Musumeci – il governo adotterà un nuovo provvedimento interministeriale, per consentire il ripristino e la ricostruzione delle infrastrutture danneggiate”.

I danni causati dal ciclone Harry in Calabria, Sicilia e Sardegna sono ingenti: Musumeci ha riferito che la stima preliminare dei danni è di 1,24 miliardi di euro.

Allerta gialla in cinque regioni

Intanto le regioni del Sud e le Isole devono ancora fare i conti con il maltempo.

Per la giornata di oggi, 26 gennaio, la Protezione civile ha diramato l’allerta meteo gialla per temporali e rischio idrogeologico in Sicilia, Sardegna, Calabria e Campania, oltre che in Veneto.

Difficile la situazione a Niscemi, in provincia di Caltanissetta, dove circa mille persone sono state evacuate a causa di una vasta frana che ha interessato la cittadina dopo le forti piogge dei giorni scorsi.