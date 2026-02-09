Pioggia e neve in arrivo in Italia, le previsioni meteo per la settimana Atlantica
Le previsioni meteo in Italia per la seconda settimana del mese di febbraio 2026, tra pioggia e neve in arrivo: la situazione da Nord a Sud
Le ultime previsioni meteo sull’Italia danno in arrivo pioggia e neve. La seconda settimana di febbraio sarà una settimana “Atlantica”, caratterizzata da perturbazioni su tutta l’Europa, incluso ovviamente il nostro Paese. Per quanto riguarda le temperature, invece, è atteso un temporaneo e ulteriore aumento a partire da mercoledì.
- Previsioni meteo della settimana, pioggia e neve in Italia
- Le previsioni meteo in Italia per lunedì 9 febbraio
- Le previsioni meteo in Italia per martedì 10 febbraio
- Le previsioni meteo in Italia per mercoledì 11 febbraio
Previsioni meteo della settimana, pioggia e neve in Italia
In base alle previsioni meteo degli esperti di 3Bmeteo, in Italia è attesa una settimana “Atlantica”, con ancora pioggia, altra neve in montagna e venti che potranno essere a tratti forti.
Il contesto termico, però, non sarà freddo: nel nostro Paese, infatti, è previsto un temporaneo e ulteriore aumento delle temperature dalla giornata di mercoledì.
Le previsioni meteo in Italia per lunedì 9 febbraio
Di seguito, ecco le previsioni meteo per la giornata di lunedì 9 febbraio:
- Nord: cielo spesso nuvoloso sui settori di pianura con deboli fenomeni tra basso Piemonte, Liguria ed Emilia. Più soleggiato sulle Alpi.
- Centro: cielo irregolarmente nuvoloso con brevi rovesci di pioggia, più probabili su Lazio, Abruzzo e Marche. Neve sporadica a quote medio alte in Appennino.
- Sud: instabilità diffusa con rovesci e temporali intermittenti, maggiore variabilità sulle coste della Campania.
Le previsioni meteo in Italia per martedì 10 febbraio
Ecco le previsioni meteo per la giornata di martedì 10 febbraio:
- Nord: cielo nuvoloso o molto nuvoloso con deboli fenomeni a carattere intermittente e non diffuso, rovesci sulla Liguria. Neve sulle Alpi da 800/1200m.
- Centro: rovesci e locali temporali sulle regioni tirreniche, maggiore variabilità sul versante Adriatico con fenomeni tra pomeriggio e sera.
- Sud: cielo irregolarmente nuvoloso con qualche isolato piovasco, più instabile a partire dal pomeriggio sulla Campania.
Le previsioni meteo in Italia per mercoledì 11 febbraio
Ecco le previsioni meteo per la giornata di mercoledì 11 febbraio:
- Nord: molte nubi su Lombardia, Emilia Romagna e Triveneto con qualche pioggia, neve sulle Alpi centro orientali dai 1000 metri. Maggiori aperture al Nord-ovest. Miglioramenti dal pomeriggio.
- Centro: instabilità diffusa con rovesci e temporali in rapida attenuazione da ovest. Neve a quote alte sull’Appennino.
- Sud: instabile sull’area tirrenica con rovesci e temporali in attenuazione da ovest nel pomeriggio. Maggiore variabilità altrove con fenomeni sporadici.