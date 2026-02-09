NOTIZIE
Temi Caldi:

Pioggia e neve in arrivo in Italia, le previsioni meteo per la settimana Atlantica

Le previsioni meteo in Italia per la seconda settimana del mese di febbraio 2026, tra pioggia e neve in arrivo: la situazione da Nord a Sud

Pubblicato:

stefano d'alessio

Stefano D'Alessio

GIORNALISTA

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Le ultime previsioni meteo sull’Italia danno in arrivo pioggia e neve. La seconda settimana di febbraio sarà una settimana “Atlantica”, caratterizzata da perturbazioni su tutta l’Europa, incluso ovviamente il nostro Paese. Per quanto riguarda le temperature, invece, è atteso un temporaneo e ulteriore aumento a partire da mercoledì.

Previsioni meteo della settimana, pioggia e neve in Italia

In base alle previsioni meteo degli esperti di 3Bmeteo, in Italia è attesa una settimana “Atlantica”, con ancora pioggia, altra neve in montagna e venti che potranno essere a tratti forti.

Il contesto termico, però, non sarà freddo: nel nostro Paese, infatti, è previsto un temporaneo e ulteriore aumento delle temperature dalla giornata di mercoledì.

pioggia neve italia previsioniANSA
Nuvole e maltempo nella città di Torino, con vista dalla collina di Superga.

Le previsioni meteo in Italia per lunedì 9 febbraio

Di seguito, ecco le previsioni meteo per la giornata di lunedì 9 febbraio:

  • Nord: cielo spesso nuvoloso sui settori di pianura con deboli fenomeni tra basso Piemonte, Liguria ed Emilia. Più soleggiato sulle Alpi.
  • Centro: cielo irregolarmente nuvoloso con brevi rovesci di pioggia, più probabili su Lazio, Abruzzo e Marche. Neve sporadica a quote medio alte in Appennino.
  • Sud: instabilità diffusa con rovesci e temporali intermittenti, maggiore variabilità sulle coste della Campania.

Le previsioni meteo in Italia per martedì 10 febbraio

Ecco le previsioni meteo per la giornata di martedì 10 febbraio:

  • Nord: cielo nuvoloso o molto nuvoloso con deboli fenomeni a carattere intermittente e non diffuso, rovesci sulla Liguria. Neve sulle Alpi da 800/1200m.
  • Centro: rovesci e locali temporali sulle regioni tirreniche, maggiore variabilità sul versante Adriatico con fenomeni tra pomeriggio e sera.
  • Sud: cielo irregolarmente nuvoloso con qualche isolato piovasco, più instabile a partire dal pomeriggio sulla Campania.

Le previsioni meteo in Italia per mercoledì 11 febbraio

Ecco le previsioni meteo per la giornata di mercoledì 11 febbraio:

  • Nord: molte nubi su Lombardia, Emilia Romagna e Triveneto con qualche pioggia, neve sulle Alpi centro orientali dai 1000 metri. Maggiori aperture al Nord-ovest. Miglioramenti dal pomeriggio.
  • Centro: instabilità diffusa con rovesci e temporali in rapida attenuazione da ovest. Neve a quote alte sull’Appennino.
  • Sud: instabile sull’area tirrenica con rovesci e temporali in attenuazione da ovest nel pomeriggio. Maggiore variabilità altrove con fenomeni sporadici.

previsioni meteo italia pioggia neve febbraio Virgilio Notizie

Leggi anche

ISSAM

Ultime Notizie

Dai Social

Ultime Gallery

Più viste

Meteo