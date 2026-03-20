Pioggia e neve in arrivo, nelle previsioni meteo per Pasqua rischio maltempo e freddo

Giornalista esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

La primavera tarda ad arrivare e le previsioni meteo in vista di Pasqua non sono rosee. Gli esperti riferiscono infatti che la Settimana Santa, per quel che riguarda il tempo, sarà piuttosto ballerina e dovrebbe essere fredda, con temperature più basse rispetto alle medie stagionali. Nei prossimi giorni, inoltre, diverse aree dell’Italia continueranno a essere colpite da piogge e nevicate.

Previsioni meteo per Pasqua: il giudizio degli esperti

Pasqua 2026 sarà festeggiata domenica 5 aprile. Mancano quindi due settimane alla ricorrenza e i meteorologi non sanno in questo momento fornire con esattezza previsioni accurate. Concordano però sul fatto che quasi sicuramente la Settimana Santa sarà fresca e caratterizzata da instabilità.

In particolare, si prevedono giorni dal meteo altalenante e più freddi rispetto alle medie del periodo. Secondo le ultime proiezioni de ILMeteo.it, a Pasqua “l’Italia si ritroverà in una sorta di corridoio scoperto”. Sarà cioè sprovvista di un solido anticiclone che faccia da protezione.

In arrivo pioggia, nevicate e venti forti

Questo scenario dovrebbe aprire un varco alle correnti di aria fredda provenienti da Nord. Alla luce di ciò, la Penisola dovrà probabilmente avere a che fare con un’atmosfera instabile.

Se al Nord il tempo potrebbe mantenersi più asciutto, il Centro e il Sud potrebbero dover fronteggiare abbondanti precipitazioni, segnate da rovesci e temporali, oltreché da venti forti. Nei prossimi giorni, inoltre, non si escludono nevicate in diverse zone sopra gli 800 metri.

Come ha riferito il meteorologo Federico Brescia, “proprio il vento dovrebbe essere il protagonista indiscusso di questa fase: le correnti insistenti dai quadranti settentrionali accentueranno la sensazione di freddo, mantenendo le temperature costantemente sotto le medie stagionali”.

ANSA

Maltempo, cosa aspettarsi nelle prossime ore

Anche le prossime ore saranno segnate da masse d’aria fredde e a tratti instabili che verranno spinte soprattutto verso le regioni meridionali, con piogge e nevicate a quote basse.

Lo stazionamento dell’anticiclone sull’Europa centro-settentrionale innescherà anche nel corso di questo weekend la discesa di impulsi freddi e instabili dalle zone balcaniche verso il Mediterraneo e l’Italia.

“Questi – spiegano da 3bMeteo – andranno ad alimentare un’area depressionaria tra i Balcani e il Mediterraneo centrale, che influenzerà l’andamento del tempo su alcune delle nostre regioni. In particolare sabato le condizioni andranno in peggioramento all’estremo Nordest per l’ingresso di un fronte in spostamento con moto retrogrado da est ad ovest”.

“I fenomeni – aggiungono i meteorologi – raggiungeranno in serata le Alpi centrali e tratti di quelle occidentali, mentre domenica le condizioni di instabilità si dovrebbero concentrare al Nordovest, anche con nevicate a quote poco più che collinari sulle Alpi e si estenderanno contemporaneamente al Centro-Sud”.