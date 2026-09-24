Pioltello, uomo si affaccia alla finestra e viene ferito al petto da una pallottola: giallo sul vero bersaglio
Raggiunto dagli spari a Pioltello, l'uomo è stato trasportato in codice rosso all'ospedale San Raffaele ma non sarebbe in pericolo di vita
Un uomo è stato raggiunto da colpi di pistola, dopo essersi affacciato al balcone perché aveva sentito degli spari. È successo a Pioltello, in provincia di Milano, la vittima credeva stessero facendo dei fuochi d’artificio. Trasportato in codice rosso in ospedale, sarebbe in gravi condizioni ma non in pericolo di vita.
Uomo colpito a Pioltello
Un 48enne di origini egiziane è stato ferito a colpi di pistola mentre si trovava nella sua abitazione in piazza Garibaldi a Pioltello.
L’uomo, stando alle prime informazioni, è stato colpito al petto e trasportato in codice rosso all’ospedale San Raffaele. In base a quanto emerso le sue condizioni sono gravi ma non si troverebbe in pericolo di vita.
Sul caso sono in corso accertamenti da parte dei carabinieri.
La ricostruzione dell’aggressione
L’uomo avrebbe sentito dei colpi intorno all’una del mattino, mentre era in casa con il padre e il fratello, quest’ultimo si troverebbe agli arresti domiciliari accusato di aver gambizzato un uomo a Capodanno.
Convinto si trattasse di fuochi d’artificio, si è affacciato alla finestra e proprio in quel momento è stato colpito da un proiettile in pieno petto.
L’appartamento dell’uomo si troverebbe al piano rialzato di un palazzo del quartiere popolare.
I soccorsi sono scattati immediatamente e sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 con un’automedica e un’ambulanza che lo hanno trasportato al pronto soccorso del San Raffaele.
Le indagini sul caso
Sul posto, insieme ai carabinieri, sono intervenuti il nucleo investigativo e la sezione investigazioni scientifiche.
La vittima, ascoltata dagli investigatori, ha raccontato di aver sentito quattro esplosioni. Secondo quanto si è appreso dai Carabinieri, a sparare sarebbe stato un uomo che si trovava all’esterno dell’appartamento.
Si cerca di capire se il contesto in cui è maturato il ferimento sia da cercare nella sfera personale o nel mondo dello spaccio. E se il ferito sia il vero destinatario dell’agguato.