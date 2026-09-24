Pioltello, uomo si affaccia alla finestra e viene ferito al petto da una pallottola: giallo sul vero bersaglio

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Un uomo è stato raggiunto da colpi di pistola, dopo essersi affacciato al balcone perché aveva sentito degli spari. È successo a Pioltello, in provincia di Milano, la vittima credeva stessero facendo dei fuochi d’artificio. Trasportato in codice rosso in ospedale, sarebbe in gravi condizioni ma non in pericolo di vita.

Uomo colpito a Pioltello

Un 48enne di origini egiziane è stato ferito a colpi di pistola mentre si trovava nella sua abitazione in piazza Garibaldi a Pioltello.

L’uomo, stando alle prime informazioni, è stato colpito al petto e trasportato in codice rosso all’ospedale San Raffaele. In base a quanto emerso le sue condizioni sono gravi ma non si troverebbe in pericolo di vita.

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Sul caso sono in corso accertamenti da parte dei carabinieri.

La ricostruzione dell’aggressione

L’uomo avrebbe sentito dei colpi intorno all’una del mattino, mentre era in casa con il padre e il fratello, quest’ultimo si troverebbe agli arresti domiciliari accusato di aver gambizzato un uomo a Capodanno.

Convinto si trattasse di fuochi d’artificio, si è affacciato alla finestra e proprio in quel momento è stato colpito da un proiettile in pieno petto.

L’appartamento dell’uomo si troverebbe al piano rialzato di un palazzo del quartiere popolare.

I soccorsi sono scattati immediatamente e sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 con un’automedica e un’ambulanza che lo hanno trasportato al pronto soccorso del San Raffaele.

Le indagini sul caso

Sul posto, insieme ai carabinieri, sono intervenuti il nucleo investigativo e la sezione investigazioni scientifiche.

La vittima, ascoltata dagli investigatori, ha raccontato di aver sentito quattro esplosioni. Secondo quanto si è appreso dai Carabinieri, a sparare sarebbe stato un uomo che si trovava all’esterno dell’appartamento.

Si cerca di capire se il contesto in cui è maturato il ferimento sia da cercare nella sfera personale o nel mondo dello spaccio. E se il ferito sia il vero destinatario dell’agguato.