Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Fermato nel centro cittadino un uomo di 35 anni, già noto alle forze dell’ordine, per evasione dagli arresti domiciliari: è questo il bilancio di un’operazione condotta dalla Polizia di Stato nel primo pomeriggio dell’11 settembre a Piombino. L’arresto è stato eseguito dopo che il soggetto, pluripregiudicato per reati contro la persona e stupefacenti, è stato sorpreso fuori dalla propria abitazione, in violazione della misura restrittiva a cui era sottoposto.

Il controllo e l’arresto: la ricostruzione dei fatti

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato nel corso dei consueti servizi di pattugliamento del territorio effettuati dagli agenti del Commissariato di Piombino. Nel primo pomeriggio dell’11 settembre, una volante ha notato nel centro cittadino un individuo già conosciuto per i suoi precedenti penali, in particolare per reati contro la persona e stupefacenti. L’uomo, di 35 anni, risultava sottoposto alla misura della detenzione domiciliare.

Gli operatori hanno quindi deciso di procedere a un controllo, accertando che il soggetto si trovava fuori dalla propria abitazione senza alcuna autorizzazione, in palese violazione delle prescrizioni imposte dal regime di detenzione domiciliare. Non si trattava della prima volta: solo pochi giorni prima, lo stesso individuo era già stato denunciato per il medesimo reato di evasione.

Le procedure dopo il fermo: dal commissariato al carcere

Dopo aver constatato la violazione, gli agenti hanno accompagnato il trentacinquenne presso gli uffici del Commissariato di Piombino per le procedure di rito. In accordo con il Pubblico Ministero, è stato disposto l’arresto per evasione e la conseguente traduzione in carcere. L’operazione si inserisce nell’ambito delle attività di controllo del territorio che il Commissariato di Piombino svolge quotidianamente per garantire la sicurezza dei cittadini e il rispetto delle misure restrittive imposte ai soggetti sottoposti a provvedimenti giudiziari.

IPA