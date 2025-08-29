Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un arresto per furto aggravato è stato eseguito dai Carabinieri a Piove di Sacco durante l’ora di pranzo di ieri: un uomo di 34 anni, di origine marocchina e senza fissa dimora, è stato sorpreso mentre tentava di allontanarsi da un negozio con uno zaino appena rubato. L’intervento tempestivo dei militari è stato reso possibile grazie alla segnalazione del responsabile del punto vendita, che ha notato l’uomo uscire senza pagare la merce. Secondo quanto si legge sul sito dei Carabinieri, l’arresto è avvenuto all’interno del centro commerciale PiazzaGrande, dove il sospettato è stato fermato ancora in possesso della refurtiva.

La dinamica dei fatti: il furto e l’intervento dei Carabinieri

Come indicato dal portale ufficiale dei Carabinieri, l’episodio si è verificato nel primo pomeriggio, quando il responsabile di un esercizio commerciale del centro PiazzaGrande ha notato un individuo sospetto che si stava allontanando dal negozio con uno zaino non pagato. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine per precedenti episodi, è stato immediatamente segnalato al numero di pronto intervento 112. I militari, che si trovavano in pattuglia nei pressi della zona, sono intervenuti con rapidità, riuscendo a rintracciare il sospettato ancora all’interno della struttura commerciale.

La refurtiva recuperata: tre zaini per un valore di 240 euro

Al momento del fermo, il 34enne aveva con sé non solo lo zaino appena sottratto, del valore di 80 euro, ma anche altri due zaini di analogo valore, che erano stati rubati poco prima da un altro negozio situato nel centro abitato di Piove di Sacco. In totale, la merce recuperata ammontava a tre zaini per un valore complessivo di 240 euro. I Carabinieri hanno provveduto a restituire gli oggetti ai legittimi proprietari, mentre il sospettato è stato accompagnato in caserma per ulteriori accertamenti.

Ulteriori segnalazioni e collegamenti con altri tentativi di furto

Nel corso delle operazioni, la Centrale Operativa dei Carabinieri ha ricevuto ulteriori segnalazioni relative a tentativi di furto avvenuti in altri esercizi commerciali del centro cittadino. Le verifiche svolte dai militari hanno permesso di attribuire anche questi episodi al 34enne fermato, rafforzando così il quadro indiziario a suo carico. L’uomo, infatti, sarebbe stato riconosciuto come l’autore di diversi tentativi di furto avvenuti nella stessa giornata, sempre con la stessa modalità: l’asportazione di zaini e borse dagli scaffali dei negozi, approfittando dei momenti di maggiore affluenza.

L’arresto e le procedure giudiziarie

Il sospettato è stato quindi dichiarato in arresto per furto aggravato e, su disposizione del magistrato di turno presso la Procura della Repubblica di Padova, è stato trattenuto presso le camere di sicurezza della caserma in attesa del rito direttissimo. Si tratta di una procedura prevista per i casi di reati commessi in flagranza, che consente di accelerare i tempi del giudizio. Le autorità hanno sottolineato che il procedimento è ancora nella fase delle indagini preliminari e che la colpevolezza dell’indagato potrà essere accertata solo al termine del processo.

La posizione dell’indagato e le garanzie processuali

Come precisato dalle forze dell’ordine, l’uomo arrestato è un cittadino marocchino di 34 anni, senza fissa dimora e già noto alle autorità per precedenti episodi di furto. Nonostante la gravità delle accuse, la legge italiana garantisce all’indagato il diritto alla presunzione di innocenza fino a sentenza definitiva. Il procedimento giudiziario, infatti, dovrà stabilire con certezza la responsabilità dell’uomo in relazione ai fatti contestati.

L’arresto del 34enne marocchino ha suscitato reazioni di sollievo tra i commercianti del centro commerciale PiazzaGrande e tra i residenti di Piove di Sacco, che hanno espresso apprezzamento per la rapidità e l’efficacia dell’intervento delle forze dell’ordine. Le autorità locali hanno ribadito l’importanza della collaborazione tra cittadini e istituzioni per garantire la sicurezza del territorio e prevenire episodi di furto e microcriminalità.

